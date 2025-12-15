https://ukraina.ru/20251215/es-zaberet-u-rossii-dengi-i-budet-otkusyvat-ikh-kuskami-kto-budet-voevat-v-evrope-protiv-rossii-1073156747.html

ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России

ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России - 15.12.2025 Украина.ру

ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России

Евросоюз планирует организовать голосование об изъятии российских активов на саммите 18 и 19 декабря. Об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине, сообщает пресс-служба европейского чиновника

2025-12-15T21:52

2025-12-15T21:52

2025-12-15T21:52

эксклюзив

ес

россия

украина

бельгия

трухачев

дональд трамп

рютте

европейская комиссия

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg

По словам Кошты, ЕС практически собрал необходимое квалифицированное большинство голосов для принятия решения в пользу изъятия российских денег. Такой формат голосования предполагает поддержку не менее 60% стран ЕС, на которые приходится 55% населения объединения. Он позволит обойти вето Бельгии и Венгрии, если убедить их изменить позицию не удастся.Руководство Евросоюза рассчитывает мобилизировать около 90 млрд евро из замороженных российских средств для поддержки Киева. Отдельное предложение предусматривает запрет исполнения в пределах ЕС решений иностранных судов, если Москва попытается оспорить экспроприацию.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила два варианта финансирования Украины. Первый предусматривает изъятие российских активов, второй - использование резервного фонда ЕС. Отдельно предлагается запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов, на случай если Москва решит оспорить экспроприацию активов.Окончательное решение по этому поводу планируется принять на Совете ЕС 18 и 19 декабря.После того, как Россия в 2022 году начала специальную военную операцию на Украине, страны G7 и Евросоюза заморозили российские валютные резервы. Большая часть российских денег осталась в Европе – около 210 млрд евро. В США осталось лишь 4,5 млрд евро.Со стороны западных политиков тут же стали поступать предложения использовать эти активы для финансирования Киева. Сначала по инициативе Великобритании страны Большой семерки для поддержки Украины стали использовать проценты, которые приносят российские активы, но основную часть денег не трогали.В ходе продолжительного конфликта Евросоюз истратил все деньги, которые можно направить на помощь Украине и поэтому в октябре 2025 года европейские лидеры вернулись к вопросу об экспроприации российских активов. Они пришли к тому, что замороженные средства нужно использовать для предоставления Украине беспроцентного "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро, но без их прямой конфискации.Против этой идеи выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. В его стране хранится большая часть российских активов (193 млрд евро), и Де Вевер опасается возможной юридической ответственности Бельгии в случае, если Россия сможет в будущем вернуть свои средства.По данным западной прессы, Евросоюз потом придумал план, в соответствии с которым российские средства будут переведены в отдельную юридическую структуру за пределами Бельгии. Это не будет считаться конфискацией, поскольку суверенные права России на них сохранятся.По словам политолога, кандидата исторических наук, эксперта по странам Европы Вадима Трухачева, Евросоюзу удалось перевести вопрос изъятия замороженных российских активов в ряд внутренних вопросов ЕС, которые решаются не единогласно, а простым большинством."За" должны проголосовать 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС, т.е. для принятия решения хватит голосов 15 из 27 стран объединения, подсчитал эксперт. С учетом того, что Германия, Франция и Испания "за" такое решение, оно будет принято на предстоящем саммите, ожидает Трухачев.Всего лишь восемь стран пока выступают "против" или предпочитают воздержаться от голосования, добавил политолог. Даже сама Бельгия не обязательно проголосует "против" изъятия российских денег, отметил он. Причина в том, что бельгийское государство слабое – из-за давнего спора фламандцев и валлонов там очень сложно формировать правительство, поэтому в этом участвует Евросоюз."Бельгия – это не премьер Де Вевер. Он фламандский сепаратист, которого франкоязычная часть страны просто ненавидит. Поэтому внутри правительства Бельгии есть разные политические силы, и среди них отнюдь не все поддерживают Де Вевера. Прогнуть Бельгию – это проще простого", - рассказал Трухачев в интервью Украина.ру.Он напомнил, что есть и другие страны ЕС, которые выступают против изъятия активов, такие как Италия, Болгария, Мальта, Греция, Кипр, Словакия, Венгрия, а теперь еще и Чехия. Но этого все-равно мало для того, чтобы воспрепятствовать этому решению в ходе голосования, подчеркнул политолог.Трухачев ожидает, что Евросоюз разрешит использование российских активов, но сразу все 280 млрд не пойдут в оборот."Откусывать будут кусками, при чем небольшими, чтобы предотвратить отток капитала. Китайские, индийские, арабские, латиноамериканские вкладчики могут счесть, что, если что-то не понравится в их странах, Евросоюз может поступить так же. В конце концов опыт присвоения денег Венесуэлы у ЕС есть. Они здесь его и используют", - заявил эксперт.По словам Трухачева, российские деньги пойдут на оружие и боеприпасы для Украины, потому что "забираться в карман европейских избирателей" уже невозможно. Достаточно вспомнить выборы в той самой Бельгии в прошлом году, продолжил политолог. Во Фландрии, например, две сепаратистские, евроскептические, укроскептические, антиэмигрантские партии получили половину голосов, напомнил он."Чтобы это не повторялось, европейским политикам все-таки нужно огородить себя. Поэтому залезать в карман европейскому избирателю в очередной раз нельзя. Мало того, этим правым евроскептикам идут на уступки, принимая новый миграционный пакт. А взамен они должны заткнуться по поводу России и Украины", - рассказал Трухачев.Отвечая на вопрос, не существует ли между США, работающими над планом о прекращении конфликта, и Евросоюзом, ищущими способы для продления войны на Украине, прямой конфликт интересов, Трухачев подчеркнул, что этот конфликт существует, только между ЕС и той частью США, которую представляет Трамп."Глава НАТО Марк Рютте тем временем заявил, что надо готовится к войне с Россией, а Рютте – это самый влиятельный человек в Европе. Мы преувеличиваем степень влияния, которое Трамп оказывает на Европу. Во-первых, Америка не едина. Внутри самой республиканской партии есть сторонники прямой войны с Россией. Во-вторых, Евросоюз пока не настолько слаб, чтобы полностью лишится собственной воли", - отметил Трухачев.К тому же, Рютте опытный политик, который ранее работал в крупной мультинациональной компании и понимает, как нужно разговаривать с предпринимателями наподобие Трампа, добавил эксперт."Поэтому есть большой риск того, что Рютте шаг за шагом Трампа продавит. Как пару раз уже продавливал. За деньги американское оружие продолжает поступать на Украину. Вот, туда российские деньги и пойдут – на покупки американского оружия для нужд Украины", - заявил Трухачев.По словам политолога, главное условие для того, чтобы войны между Россией и Европой не было – это занять европейцев собственными проблемами. Например, обострить миграционный кризис в ЕС. Если сделать так, европейцы в миг забудут об Украине, как уже забывали на рубеже 2015-2016 года, во время предыдущего миграционного кризиса, рассказал Трухачев.Кроме того, у Европы есть еще одно препятствие для того, чтобы воевать. У европейцев демография не та, заявил политолог. Этот вопрос они стараются решить с помощью наемников, а на примере Украины хорошо видно, из каких стран и с каких территорий эти наемники могут поступить, отметил он."Сейчас в рядах ВСУ очень много албанцев, особенно из Косово. Один из поставщиков пушечного мяса для ВСУ – это Албания, Косово и Северная Македония, откуда, опять же, приезжают албанцы. Следующий возможный поставщик для Европы – это Азербайджан и Средняя Азия. Но в последнем регионе влияние Европы меньше. Еще один поставщик – исламистские группировки, но тут у англичан большие связи", - заявил Трухачев.По поводу наемников из Латинской Америки, их мотивировать воевать против русских намного сложнее, так как русофобии как таковой на их континенте не существует, добавил эксперт."Нехватка людей – это главное препятствие для того, чтобы Евросоюз начал войну против России. Европейцы не любят России, они немного готовы отдать на помощь Украине, но воевать с Россией и гибнуть на этой войне они не собираются", - резюмировал Вадим Трухачев.Как Россия может ответить на изъятие своих активов в материале Анны Черкасовой Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

россия

украина

бельгия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, ес, россия, украина, бельгия, трухачев, дональд трамп, рютте, европейская комиссия, замороженные активы, европа, евросоюз, вооруженные силы украины