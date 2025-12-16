https://ukraina.ru/20251216/novyy-mirnyy-plan-trampa-kakie-miny-tam-zalozhili-dlya-rossii-1073141763.html

Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России

Новый мирный план Дональда Трампа полон скрытых рисков для России. Если все оставить как есть, то, зная западных "партнеров", наша страна в недалеком будущем гарантированно станет жертвой очередного "развода", последствия которого будут еще более опасными, чем сейчас

2025-12-16T05:00

Торг здесь неуместенНовый вариант плана состоит из 4 отдельных документов, но лишь один из них задуман, как юридически обязывающий. Речь идет о соглашении между РФ, США, Украиной и ЕС из 20 пунктов.В нем предлагается признать контроль России над Крымом, ЛНР и ДНР. Но вместо отвода украинских формирований с оставшейся территории Донбасса предусмотрено создание "нейтральной демилитаризованной буферной зоны". Причем, в документе никак не обозначена территориальная принадлежность этой зоны, хотя в изначальном варианте было четко оговорено, что буферная зона будет "международно признана как территория, принадлежащая России". В новой редакции сообщается, что украинские формирования и ВС РФ будут размещаться за пределами буферной зоны (ее предстоит определить).Очевидно, что, во-первых, необходимо, как минимум, вернуть формулировку о "международно признанной принадлежности России" данной территории. Во-вторых, такая демилитаризованная зона вполне возможна, но, очевидно, она не может проходить по территории России, так как это означало бы отказ РФ от суверенитета над частью собственной территории.Российская сторона могла бы пойти на создание такой зоны, но лишь в качестве одолжения и жеста доброй воли по договоренности с киевским режимом. Такие жесты очевидно не могут быть юридически обязывающими.Категорически неприемлема оговорка в отношении ДНР, ЛНР и Крыма о том, что "возможное изменение статуса этих территорий в будущем может осуществляться лишь дипломатическим путем, а не использованием силы". Очевидно, что в принципе не может быть предметом торга – текущего или будущего – ни одна пядь российской территории.Запорожская АЭС - принципиальный вопросТе же самые предостережения касаются использования Запорожской АЭС. В новом документе говорится о переходе ее под управление нового собственника — США. При этом, 50% вырабатываемой ЗАЭС электроэнергии предполагается передавать Украине, а относительно другой половины ничего не говорится. В первой версии плана ее предполагалось передавать России.Коммерческий интерес США в этом случае очевиден, как очевидна и наглость, с которой они лезут на суверенную российскую территорию в погоне за прибылью. Здесь для России вопрос принципиальный вдвойне – во-первых, как уже говорилось, категорически недопустима и не может быть даже предметом обсуждения ситуация, когда иностранцы будут указывать в международном договоре, как Россия должна распоряжаться активами на собственной территории.Кроме того, это вопрос экономической выгоды – все активы, находящиеся на территории России должны служить интересам страны, тем более, что электроэнергия ЗАЭС критически необходима для индустриального восстановления новых территорий.Если и когда поведение киевского режима станет вменяемым и с ним можно будет договариваться, вопрос ЗАЭС можно решить в двустороннем порядке на основе взаимной доброй воли, но он никак не может быть предметом вмешательства третьих сторон.Почему нельзя отдавать территорииДокумент требует от России покинуть остальные территории, которые она контролирует за пределами пяти регионов Украины. Но эти территории в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях являются зачатками создания буферной зоны, о необходимости которых говорил Владимир Путин.Кроме того, тут есть важный мотивационный и символический момент, имеющий однако, осязаемые материальные последствия. Всегда ранее в таких случаях, территории, за которые проливал кровь русский солдат, тем более, на границах России, становились или частью российской территории или зоной российских интересов. И знание того, что их риск, тяготы и лишения на передовой не напрасны сильнейшим образом мотивирует бойцов. Сдача по договору этих территорий серьезно ослабляет такую мотивацию в будущем.Когда-то обещание уже не сдержалиВ новом мирном "плане Трампа" отсутствует пункт об отказе НАТО от приема Украины в Альянс и нигде в четырех документах плана нет положений, которые бы обязывали Киев отказаться от вступления в НАТО.Однако, соответствующее требование России США удовлетворили иначе. В отдельном документе содержится заверение, что НАТО отказывается от расширения и, что США против приглашения Украины стать его членом. Администрация Трампа обошла таким образом длительные процедуры согласования с непредсказуемым результатом со своими европейскими союзниками и фактически наложила вето на прием Украины в НАТО.Следует отдать должное искренней заинтересованности Вашингтона в учете требований России и усилиям США. Но возникают вопросы к юридической силе этого документа. В нем не указывается, является ли он юридически обязывающим, как, например, это сделано в многостороннем документе "20 пунктов".По сути, обязательства США в отношении блокирования вступления Украины в НАТО держатся на "честном слове" Трампа. Любой следующий президент США сможет их пересмотреть также, как это уже было сделано теми же США после распада СССР в отношении собственных обещаний о нерасширении НАТО на Восток.Откровенно неприемлем новый пункт (его не было в "28 пунктах") о "гарантиях безопасности" Украине, подобных натовской 5-й статье в случае, если РФ "нападет" на Украину. Этот пункт призван связать России руки и не дать устранить угрозу в случае нарушения Западом и Киевом своих обязательств.Сама постановка вопроса о неких "гарантиях Украине" в принципе неверна. Нынешняя СВО явилась результатом неприемлемых военных угроз России со стороны НАТО и киевского режима. Следовательно, прочные и безотзывные гарантии безопасности должна получить Россия, а Украина в этом случае получит их автоматически. Гарантией безопасности Украины будет факт отсутствия угроз России с украинской территории.Нюанс - в юридической плоскостиВ плане "20 пунктов" увеличивается предельная численность ВСУ в мирное время – 800 тыс. человек вместо 600 тыс. из первоначальной версии. Этот пункт объективно неприемлем для России в обоих вариантах. Очевидно, что отталкиваться следует от численности ВСУ до СВО – 250 тыс. чел. Следовательно, демилитаризацией может считаться любая их численность ниже этого предела.Отчасти новый мирный план Трампа спасает то, что почти все названые источники рисков для России находятся в документах, не имеющих обязующей юридической силы. Известно, что Киев и европейские страны внесли в этот план изменения, которые были на днях представлены американцам. Возможно, что и далее в документ будут с их подачи вноситься правки, что сделает мирный план полностью неприемлемым для Москвы. Подробнее о взглядах Вашингтона на завершение российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу.

