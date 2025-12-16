"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой - 16.12.2025 Украина.ру
"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
Прочность обороны ВСУ от Красного Лимана до Константиновки зависит от сети опорных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Аналитик провел историческую параллель, раскрывающую суть обороны украинских войск. "Посмотрим, как они будут свою "шахматку" из укрепов строить, как это делали немцы еще в Первую мировую войну", — сказал эксперт.По его словам, все зависит именно от качества этой системы укреплений. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка", — заявил Измайлов.Он отметил, что местность хорошо знакома обеим сторонам, и бои будут упорными в ключевых узлах, таких как Николаевка. "Местность эта известная. И наши, и вражеские командиры здесь все знают", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.
"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой

04:30 16.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Прочность обороны ВСУ от Красного Лимана до Константиновки зависит от сети опорных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Аналитик провел историческую параллель, раскрывающую суть обороны украинских войск. "Посмотрим, как они будут свою "шахматку" из укрепов строить, как это делали немцы еще в Первую мировую войну", — сказал эксперт.
По его словам, все зависит именно от качества этой системы укреплений. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка", — заявил Измайлов.
Он отметил, что местность хорошо знакома обеим сторонам, и бои будут упорными в ключевых узлах, таких как Николаевка. "Местность эта известная. И наши, и вражеские командиры здесь все знают", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.
