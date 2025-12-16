https://ukraina.ru/20251216/shakhmatka-iz-ukrepov-izmaylov-sravnil-oboronu-vsu-pod-konstantinovkoy-s-taktikoy-pervoy-mirovoy-1073161567.html

"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой

"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой - 16.12.2025 Украина.ру

"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой

Прочность обороны ВСУ от Красного Лимана до Константиновки зависит от сети опорных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

2025-12-16T04:30

2025-12-16T04:30

2025-12-16T04:30

новости

россия

константиновка

красный лиман

вооруженные силы украины

донбасс

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056080433_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4c3f4f9657824585b5d0f3f9e8cd9d9c.jpg

Аналитик провел историческую параллель, раскрывающую суть обороны украинских войск. "Посмотрим, как они будут свою "шахматку" из укрепов строить, как это делали немцы еще в Первую мировую войну", — сказал эксперт.По его словам, все зависит именно от качества этой системы укреплений. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка", — заявил Измайлов.Он отметил, что местность хорошо знакома обеим сторонам, и бои будут упорными в ключевых узлах, таких как Николаевка. "Местность эта известная. И наши, и вражеские командиры здесь все знают", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.

россия

константиновка

красный лиман

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, константиновка, красный лиман, вооруженные силы украины, донбасс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина, украина.ру, новости украины, украина.ру дзен, дзен сво