Европа, устав от вакханалий, начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом — об этом говорит ситуация в Чехии. Однако, и чехи, и венгры, и словаки находятся на дотации у Брюсселя и вряд ли смогут принимать самостоятельные решения, в том числе по поставкам оружия на Украину.

Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру.Дональд Трамп 6 октября сообщил о том, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. При этом он отметил, что ему потребуются гарантии относительно их дальнейшего использования, так как он не хочет эскалации конфликта на Украине.Ранее, 5 октября, Владимир Путин заявил, что возможная передача ВСУ ракет "Томагавк" разрушит те положительные тенденции, которые сформировались в отношениях России и США.— Игорь Станиславович, если Киев получит ракеты от США, это нанесет ущерб отношениям Америки с Россией, предупредил наш президент. О каком ущербе речь идет?— На мой взгляд, слова, которые произнес Трамп и произносит в последнее время по поводу "Томагавков" — самое странное решение, которое можно было бы принять. Во-первых, потому что, как вы верно сказали, это обещание сильно разрушает российско-американские отношения, в том числе достигнутые на встрече в Анкоридже.Во-вторых, в этой истории больше шума, чем результата. Слово "Томагавки" мы слышим с 1983 года — еще со времен нашей родной советской пропаганды, когда "Томагавки" американского империализма угрожали Советскому Союзу. Поэтому на сегодняшний день это не столько ракеты, сколько бренд угрозы: эти заявления падают на удобренную в течение последних 50 лет почву и производят сильный пропагандистский эффект.Если Дональд Трамп решил испортить отношения с Россией и Владимиром Путиным он идет по верному пути. Но, опять же, это предположение носит спорный характер, потому что именно Трамп неоднократно заявлял (да, и эксперты говорят об этом), что США важно сохранить какие-то отношения с РФ, выведя за скобки украинский конфликт — ибо для Америки есть гипотетические угрозы, в том числе экономические, со стороны Китая.Обратите внимание, мало кто знает, что в этом году Россия, несмотря на все санкции, вышла на первое место по поставке в США обогащенного урана для электростанций. Это ведь о чём-то говорит. Американцам это очень нужно. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, я считаю, разговоры Трампа о поставках Киеву "Томагавков" — самое странное решение, которое можно было бы принять в сегодняшней ситуации.— Насколько эти ракеты опасны для нас?— Что касается опасности — вы знаете, любое оружие, которое попадает в руки украинского режима, потенциально и практически опасно. Другое дело, что немедленно привезти и начать запускать ракеты по Москве не получится. "Томагавки — это ракеты морского базирования, то есть для их запуска по РФ нужны подводные лодки, надводные боевые корабли; сделать этого также не позволяет доктрина Монтрё. ["Доктрина Монтрё" относится к Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов 1936 года, которая установила контроль Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и регламентировала проход гражданских и военных судов. Конвенция гарантирует свободу прохода гражданских судов в мирное время, но ограничивает тоннаж и количество военных кораблей нечерноморских держав, предоставляя Турции право закрывать проливы для военных судов в случае войны или угрозы агрессии.]Да, я слышал разговоры о том, что американцы якобы доставят пусковые установки, привезут их в разобранном состоянии и где-то все будут собирать. Однако это сложный технический процесс, поэтому, повторюсь, я рассматриваю историю с "Томагавками" как инструмент пропагандистской войны. Кстати, в западной прессе сообщается о том, что в недрах Белого дома начинают сомневаться в адекватности Дональда Трампа, который идет по пути Байдена.— Мы говорили, что Байден безумен и развязал войну на Украине, теперь сомневаемся в адекватности Трампа. Но тем самым не приуменьшаем ли мы серьезность сложившейся ситуации, в том числе на переговорном треке Украины, России и США? И ведь НАТО открыто уже говорит, что готово выступить против России…— То, что говорят представители НАТО, совершенно не означает, что это действительно возможно к исполнению. Если мы сейчас начнем анализировать боеготовность стран НАТО, то там, как говорится, "достать чернил и плакать". Да, государства НАТО обладают внушительным вооружением, но к большой масштабной войне Европа не готова. И в первую очередь не готово европейское население.Ведь как обычно действует НАТО? Налет, подавление противника в воздушной войне, далее в страну входит ограниченный контингент спецназовцев, которые часть людей берут в плен, часть подвергается расстрелу, и так далее. Так, например, было в Ливии и Ираке.Но с Россией так не получится сделать. Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот. Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, на мой взгляд, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема.А что касается Трампа и его заявлений, то он, конечно, оратор плодовитый: говорит много, противоречиво и сбивчиво. Но зачастую многие его слова просто выдернуты из контекста. Взять то же заявление по поводу "Томагавков" — он, похоже, сам не понял, что сказал: "мне кажется", "может быть", "я подумаю", "я спрошу", и так далее.Что касается слов Трампа о победе Украины над Россией, на мой взгляд, здесь можно выкристаллизовать очень простую мысль, которая в первую очередь адресована Зеленскому: не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года.То есть Трамп выходит из активной поддержки Украины. Это не означает, что он отказывается о помощи Киеву — как США поставляли, так и будут поставлять разведданные ВСУ. Но прямого участия, в том числе финансового, уже не будет. Все это перекладывается на плечи Европы, о чем уже не раз было сказано.— К слову о Европе. В Чехии подвели итоги минувших парламентских выборов, на которых одержала победу партия известного предпринимателя, экс-премьер-министра, евроскептика Андрея Бабиша. Как это отразится на политическом курсе Чехии по России и Украине? В частности, поддержат ли чехи поставки "Томагавков" на Украину?— Победа оппозиционной партии ANO в Чехии говорит о том, что чехи в частности и население Европы в целом устали от вакханалии, которая сегодня происходит у них "дома". По цифрам ANO набрала 35%, но все-таки это огромная победа — в условиях мощного пропагандистского давления со стороны Брюсселя, Вашингтона. Это хороший "симптом", положительный импульс, позитивное движение в сторону прочного европейского мира. Это говорит о том, что Европа начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом.— Насколько, исходя из этого, Чехия может принимать самостоятельные решения?— Не может. Чехия, ровно как Словакия и Венгрия, находится на дотации у Брюсселя. Поэтому, как бы там кто ни спорил, в любом случае чехи будут присоединяться ко всем решениям Брюсселя, в том числе по поставкам оружия на Украину. Но процесс выполнения договоренностей ЕС перед Киевом теперь значительно усложнится, и Брюссель получит значительную головную боль.При этом руководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Но эта ситуация используется как инцидент в Гляйвице, который привел к началу Второй мировой войны. Об этом в интервью Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.

