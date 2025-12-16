https://ukraina.ru/20251216/chernaya-dyra-i-pamyatniki-zelenskomu-na-vsekh-ploschadyakh-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-ukrainy-1073166387.html

"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины

В экспертном сообществе обсуждают, насколько украинский народ загипнотизирован единым телемарафоном и думают, пойдёт ли ещё кто-то воевать и погибать за клику Зеленского на фоне коррупционного скандала. Кто-то надеется, что не пойдут.

На фронте у киевского режима полный провал и катастрофа, констатировал вынужденно скитающийся по странам Европы украинский блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он напомнил, что Киев недавно засекретил данные о самовольно покинувших части (СЗЧ), добавив, что еще месяца-полтора назад количество бежавших из ВСУ составляло полмиллиона человек, теперь - уже больше."Они (киевские власти — ред.) пугали сроками, многих они посадили, давали срока по три, по пять, по восемь лет. Сейчас они ввели... норму, что всех, кого отлавливают - сразу в штурмовики. Это не пугает людей, (из СЗЧ — ред.) не возвращается никто. Никто уже не пойдёт за эту зелёную команду сражаться и класть душу за пианиста (Зеленского — ред.)...", - заявил "Колобок" в очередном выпуске своего видеоблога.Он добавил, что "зеленые" пришли к власти на лозунгах борьбы с коррупцией, но вместо этого сами её возглавили и даже "приумножили десятикратно". Возможно, для кого-то уже близится час расплаты, ведь благоволение западных хозяев переменчиво.Отвечать "скакунам" придётся не только за воровство, но и за противозаконное преследование русскоязычных, отметил "Колобок", добавив, что он и такие как он, ничего не забыли и не забудут — час расплаты придёт.Эти стремительно обогатившиеся "зелёные" чиновники, которые пришли во власть шесть лет назад, эти так называемые "слуги народа" - как они вам? - обратился блогер к согражданам. Он рассказал о нескольких случаях задержаний проворовавшихся чиновников, о том, что и в каких количествах у них нашли и изъяли при обысках, но отметил, что народ все еще "загипнотизирован" телемарофоном.Потому аресты некоторых проворовавшихся деятелей киевского режима и разоблачение ряда воинствующих турбопатриотов, пришедших во власть как раз на обещаниях бороться с коррупцией, всё это общей картины пока никак не меняет. Но у американских спецслужб накоплено столько компромата на украинских чиновников, что придётся большинство из них посадить на длительные сроки, "и вот сейчас эти спецслужбы этим и занялись", выразил надежду блогер.Он продолжил: "Уже даже не важно, получат они реальные сроки или откупятся, а правда вылезла наружу - и веры им всем нет".Вообще-то, веры им нет уже давно, а вот получат ли они реальные сроки — это важно, но получат ли… Бог весть. И вопрос о том, пойдёт ли кто-то погибать за проворовавшуюся клику, не так прост - ТЦКашники ведь не спрашивают граждан, хотят ли те погибнуть за Зеленского, а просто похищают их с улиц и отправляют на передок.При этом представители власти требуют ужесточить отлов сограждан и сделать его более эффективным. Так, принудительные формы мобилизации поддержал нардеп от партии "Голос" Роман Костенко.По его мнению, если принять теорию "нового общественного договора" о том, что служить должны только те, кто хочет, а те, кто не хочет, могут выехать из страны, то война будет Киевом проиграна, поскольку большинство людей добровольно на фронт не пойдут.Нардеп также заявил, что если Украина (киевский режим — ред.) победит в войне, то "памятники Зеленскому будут стоять на всех площадях".Нардеп при этом подчеркнул, что для этого Зеленский должен пойти на "непопулярные шаги" в плане ужесточения мобилизации.В связи с этим издание "Страна" отмечает, что эту тему ужесточения мобилизации на Украине "всё активнее прокачивают", а это может подразумевать, в том числе, снижение мобилизационного возраста.Отлов людей и без того идёт достаточно жёстко. При этом даже до отправления на линию боевого соприкосновения доживают не все. Так, через две с небольшим недели после мобилизации в учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ в Черновицкой области умер священник греко-католической церкви Орест Чёрный. Об этом сообщили местные паблики.А источник РИА Новости в российских силовых структурах отметил, что этот случай далеко не единичный. По его словам, в учебных центрах ВСУ "продолжается массовая гибель мобилизованных военнослужащих".По словам собеседника агентства, причины этого явления - жестокое обращение инструкторов и "фиктивные медкомиссии, которые признают годными мобилизованных с тяжёлыми заболеваниями".Но все понимают, что дальнейшее ужесточение мобилизации режиму Зеленского не поможет, это лишь приведёт к ещё большему числу жертв.Вообще ситуация внутри подконтрольной Киеву части Украины остаётся чрезвычайно сложной, особенно для тех граждан страны, кто не согласен с политикой бандеровского режима и имел неосторожность обнаружить это своё отношение ко всему происходящему.Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сообщила, что у неё в работе находится почти пять сотен обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды, об этом информирует телеграм-канал Украина.ру.Думается, что на деле на Украине таких граждан на Украине гораздо больше, но далеко не все из них имеют возможность обратиться за правовой помощью к омбудсмену РФ.Вообще количество политзаключённых на Украине может сегодня составлять десятки тысяч человек. Точных цифр пока нет.Москалькова также заявила, что Киев так и не предоставил списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению украинской стороны, были незаконно вывезены в Россию.На внешнем фронте у Киева тоже не всё гладко. В Европе некоторые лидеры начинают задумываться о целесообразности дальнейшей поддержки режима. Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в своём аккаунте в одной из соцсетей, "Украина — чёрная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского Союза".Мрачным видит будущее страны американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Украина принесена в жертву – и даже если завтра война будет остановлена, то - украинская экономика разрушена, демографическую катастрофу уже не остановить, миллионы людей уехали и никогда не вернутся, целое поколение мужчин покалечено или убито.Сама же Украина, по словам американского эксперта, "превратится в страну-обрубок", в государство "зависимое, озлобленное и разрушенное". Страну использовали просто как таран против России - "не заботясь о том, что таран тоже разрушается в процессе удара".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Бедным – зима без тепла и света, богатым – золотые унитазы. Эксперты и политики о перспективах Украины"

