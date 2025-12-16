Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице

https://ukraina.ru/20251216/pozyvnoy-biryuk-popadal-pod-fpv-khuliganil-s-minami-optovolokno-ostavilo-shram-na-litse-1073130438.html

Командир роты добровольческого отряда БАРС-13 с позывным "Бирюк" рассказал изданию, кто такие "Хулиганы Бирюка", и что такое "дырка Бирюка", как пил воду с червяками из противопожарного резервуара, и за что получил три Георгиевских креста и медаль "За Отвагу"

- Бирюк, почему у вас такой позывной? Мне он напоминает одноименный рассказ из "Записок охотника" Ивана Сергеевича Тургенева. Там был рассказ с таким названием. Как я понимаю, этим словом обозначают нелюдимого, угрюмого человека, который живет отшельником. А вы как-то не производите впечатление угрюмого. Тогда почему "Бирюк"?- У меня такой позывной с самого детства. Наши детские клички потом перерастают в наши позывные. У меня фамилия Бирюков. Это с самого детства. Может, до класса третьего.У меня есть фотографии, где мы всем классом фотографируемся. Там я всегда с подбитым глазом.- Как же вам его могли подбить, вы же такой огромный?— Это я потом стал огромным. Была у нас в классе Женя Зиновьева. Так в первом-втором классе она, девочка, в школьном строю стояла первой, а я, мальчик, - последним. Меня тогда все обижали – почему-то девочки. Женя, которая со мной училась в первом-втором классе, я запомнил ее на всю жизнь, была такой огромной девахой. Она меня всегда била, доходило до кулаков.Потом увиделись после школы. Она вышла замуж, я женился. Я уже был больше нее. Все уже нормально было. Когда я стал юношей, все мои физические данные изменились.- Вы сами, как я понимаю, с Кавказа?- Да. Из Минеральных Вод, Ставропольский край.- Вы такой огромный. Какой у вас рост, сколько весите?- Метр девяносто. Вешу – 120 кг. Могу похудеть на 5 кг до 115 кг, а могу и набрать 5 кг до 125 кг. Например, во время отпуска.- Вам же нужно ведь прыгать и бегать. С таким весом не трудно?- Я нормально прыгаю и бегаю. По образованию учитель физкультуры. Я вам больше хочу сказать: у меня есть мотоцикл 350 кубов. На нем я все время с пацанами на передке…- Я вот заметил, что в вашем подразделении все мужики отпускают "ваххабитские" бороды: сама борода есть, а усы бреете. С чем это связано?- Ну, мы чуть-чуть отличаемся от других подразделений. Парни сами себя называют "Хулиганы Бирюка". Они даже сами разработали и сделали флаг нашего подразделения. Это черный пиратский флаг с черепом. Скрещенных костей нет, только золотой зуб и сигарета в зубах.- Золотой зуб как у вас (Бирюк, когда улыбается, его видно в верхнем ряду – прим.)?- Да. У нас все машины обклеены такими наклейками. Нас все знают. Уже второй год мы - "Хулиганы".- Но вы не производите впечатление хулигана.-Да, но в школьные годы хулиганил, и даже состоял на учете в детской комнате милиции.- Вы как мологвардеец Сергей Тюлетин. Тот тоже в школе был отпетым хулиганом, а во время войны забрасывал немецкие казармы коктейлями Молотова.- Так и Сергей Есенин был хулиганом, и Владимир Высоцкий. Даже стихотворение у Валентина Гафта есть такое: "Горит на небе новая звезда/Ее зажгли, конечно, хулиганы". Вот мы и остались хулиганами.- А как вы хулиганите на фронте? Садитесь на мотоциклы, влетаете на вражеские позиции и забрасываете их гранатами?- По-разному. Мы стояли под Угледаром, так я там нахулиганил … я ведь окончил две саперные школы. У меня была задача: заминировать все перед нашими позициями. Нашел у бабушки две авоськи и наложил в них противопехотных мин. Был туман, и я, воспользовавшись такими погодными условиями, когда меня не видит вражеский снайпер, вышел и за 600 метром от наших позиций в шахматном порядке расставил мины.Когда ходили на штурм, много чего теряли, и когда стала продвигаться наша армия, и наш участок фронта стал толкаться, мы как вышли на переднюю позицию, до сих пор находимся на передке, и я все время с пацанами везде.- А как умение водить мотоцикл вам помогает на фронте?- На мотоцикле я вообще езжу с самого детства. У меня еще был кроссовый "ИЖ Планета Спорт". С самого детства я болею мотоциклами.- Часто в сети показывают видео, когда наши бойцы, чтобы быстро достигнуть нуля и не попасть под FPV, садятся на мотоцикл и быстро гонят…- Если ты будешь ехать на броне, то 50 на 50, что ты заскочишь на позиции. Примерно то же самое и на мотоцикле. Почему? Если ты даже разгоняешься на скорости в 100 км/ч, то если FPV даже в тебя не попал, а просто ударил позади тебя, тебя все равно сбросит с мотоцикла взрывной волной. У меня был командир отделения, которого сбросила взрывная волна, и он сильно покалечился.Мы все, кто ездит на мотоциклах, все счёсаны на ногах и руках. Так что 75%, того, что ты заскочишь на позиции, если будешь на мотоцикле. Без них очень тяжело. Мы сейчас вообще стали все свои машины резать и делать из них пикапы, чтобы сидеть там с охотничьим ружьем. Лучше него для сбивания дрона ничего нет. Сидя в пикапе, два человека смотрят вперед, а два – назад. Круговой обзор становится лучше.- Попадали в ситуации, когда в вас мог прилететь FPV дрон?- Мы находились в одном населенном пункте, на выходе у нас стоял пулемет. Я сам помимо того, что сапер, еще и пулеметчик. Раннее утро, 6-7 утра. Объявили, что на нас летит FPV дрон. Я его прямо вижу, стреляю, но не могу попасть. Он разворачивается в метрах тридцати, просто смотрит на меня и начинает ко мне подлетать. У меня кончаются патроны. После этого я просто снимаю короб и кидаю им в дрон. Многие, кто там тогда был, это видели…- Сбили?- Промахнулся. Сбил его наш начмед, позывной "Лин". Он с пятизарядки его сбил. Взрыв был сильный. Никто из бойцов не пострадал, пострадали только машины. Там был такой населенный пункт, враг нас в нем сильно кошмарил, каждый день. Мы сбивали ежедневно по 5-7 дронов.Я всегда один из первых захожу на позиции… Вот видите у меня два шрама на лице (на носу и на правой щеке возле глаза – прим.). Это от оптоволокна. Получилось как… Я всегда езжу со своим личным составом, когда заходим на ЛБС или происходит ротация. Беру с собой ружье. Прикрываю их, когда они на машине следуют на позиции. Считаю, что мы тут все одинаковы, поэтому то, что я командир роты, ничего не значит. Как говорил Чапаев: где должен быть командир? Впереди на белом коне…Так вот, мы возвращались с ротации. По дороге нас ждали вражеские "ждуны". Когда есть разрывы на дороге, они нас ждут. Я был с бойцом с позывным "Бекас", который и сбил "ждуна". Мы отвлеклись… Когда я повернулся, то оптоволокно попало мне в лицо, под очки, при этом шапку разрезало пополам. Глаза не пострадали. Мне сказали ехать на эвакуацию, но я отказался.- Зажило как на волке/бирюке?- (смеется) Вся шкура в шрамах.- Расскажите о своем боевом пути.- Воюю с 2014 года. Сначала приехал в Крым. Участвовал в Крымской весне. Потом Донбасс. Воевал в "Востоке" у Ходаковского, потом в Краматорске в "Волчьей сотне" у "Динго" - Жени Пономарева (кубанский казак, погиб 27 августа 2014 года – прим.). Тогда в 2014-2015 году пацаны приехали в Донбасс не за деньги, а просто по зову сердца. После этого уехал домой, а вернулся в самом начале 2022 года.- А где воевали в 22-м?- Был на трех направлениях. На Запорожье, заходил в Мариуполь. Под Киевом был в "Редуте". Застал еще краткосрочные контракты: месячные и двухмесячные. Потом в 23-м году пришел к "Викингу" в БАРС-23, и до сих пор с ним вместе воюю. Пока он здесь, мы будем продолжать служить.- Вы такой огромный человек. В случае стрелкового боя вам же будет трудно, если вообще возможно, спрятаться за дерево. Вам ваши большие объемы не мешают на войне?- Мои пацаны иногда спрашивают у меня: как ты туда-то залез? Я отвечаю: в цирке змеей работал. Не знаю, как это получается. Я как-то заводил на шахту людей. Там дырка в помещении была, так я в нее залез в бронежилете и завел через нее бойцов. А были люди, которые были меньше меня, худее меня, но они снимали бронежилеты и только тогда залазили. Этот проход потом "дыркой Бирюка" назвали.- А вылезти обратно смогли?-Залезть и вылезти я смог. Но сказал, что обратно пойду по "открытке". У меня замкомроты с позывным "Коляда". Тоже краснодарский парень, кубанский казак. Мы с ним с 2022 года вместе воюем. Он тоже такой высокий, крепкий, плечистый парень.- Бирюк, а если вас затрехсотят, то как ваши товарищи вас с таким весом будут нести? Были вообще такие случаи?- Такого случая не было. Я был как-то ранен в ногу, когда нас взорвал FPV, но тогда я тоже отказался от госпитализации. Шарик еще в ноге. Вырежу потом.- Знаю, что у вас есть три Георгиевских креста. За что вы их получили?- Георгиевский крест вообще для казака считается высшей наградой. Полный кавалер — это когда четыре Георгиевских креста. Первый я получил в 14-м году, второй - в 15-м. И третий получил уже у Викинга. Считаю, что ими меня наградили не за мои заслуги, а за заслуги моих парней, которые служат у меня в роте. Это их награда мне. Это их работа, это заслуга моих парней, не моя.- Вы получили медаль "За отвагу". За что и когда?- В 23-м году тоже у Викинга. Мы ходили на штурм. населенного пункта Новомихайловка, заходили на водокачку. Мы ее взяли.- Как в "Бриллиантовой руке": кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку…- Мы зашли туда. Слава Богу, у нас было мало 300-х. Да и 200-х. Парень погиб, который меня подменял на тот момент. Хороший был товарищ. Позывной "Самурай". Два года как погиб. Вот за эту операцию мне и вручили медаль "За отвагу".- Какие у вас еще награды?-" За храбрость" 1-й и 2-й степени. Первую награду получил в 2024-м году. Я тогда еще командовал отдельным взводом. Заходили на шахту, командира роты ранило. Поэтому я заводил и роту, и взвод. Зашел без потерь, расселились, заняли позиции, укрепились. Две-две с половиной недели враг не давал нам не зайти и не выйти из шахты. Питались тем, что осталось.- Похудели сильно?- (смеется) Я нет. Я же из станицы – к еде неприхотлив. Крайняя неделя, мне она почему-то запомнилась, у нас была пачка иностранного риса и две банки хохляцкой тушенки. В общем, продержались. Воду пили из пожарного резервуара…- Вы, наверное, таблетку бросали, чтобы обеззаразить воду?- Кто-то бросал, я нет. (смеется) В детстве я подшипник переварил. Это шутка. Многие парни, которые заходили со мной на шахту, помнят воду, которую мы пили. Сверху там плавали червячки. Просто закрываешь глаза и не думаешь об этом червячке. Сейчас все это вспоминается весело и со смехом, но тогда было тяжело.Многие мужики показали себя именно как настоящие мужики. Никто не пятисотился, хоть и было тяжело. Все прошли достойно. Там были, конечно, инциденты, некоторые парни чудили по-своему, но от таких избавляются.- А вы как командир, что делаете с нарушителем дисциплины? Даете подзатыльник, или сразу бьете по морде?- Никто никогда не скажет, что я когда-либо занимался рукоприкладством. Я воздействую морально. Я вспоминаю своего отца, здорового и крепкого парня. Он на меня в случае моей недисциплинированности морально давил. Я даже думал: пусть он бы мне надавал подзатыльников, и я бы пошел. Все пацаны ведь пришли сюда добровольно, за руку никого не тянули. Когда они к нам приходят, мы сразу объявляем три правила: у нас запрещен алкоголь, наркотики и гомосексуализм.- За все время СВО сколько потеряли товарищей убитыми?- Очень многого. Я даже примерно не могу сказать. Очень много моих близких знакомых потерял, много сослуживцев, которые служили именно у меня. Я каждого из них помню. Это мои кресты, и мне их нести…

