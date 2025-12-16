"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой - 16.12.2025 Украина.ру
"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
Временное потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном может смениться новым витком противостояния сразу после того, как будут решены внутренние политические задачи США. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сергей Липовой дал четкий прогноз относительно недолговечности возможного сближения. "Полагаю, что сейчас, на коротком историческом промежутке, [президент США Дональд] Трамп старается с нами подружиться для того, чтобы успешно прошли выборы в США, и он укрепил свое положение", — объяснил генерал-майор. Он прямо указал на конечную цель этой тактической "дружбы".Эксперт не сомневается в том, что после достижения этой цели курс может быть мгновенно пересмотрен. "После этого Америка с легкостью может повернуться на 180 градусов к России и продолжить холодную войну, обвинив нас во всех смертных грехах", — предупредил Липовой. Эта оценка вытекает из самой природы двусторонних отношений России и США, ведь "Америка исторически является нашим противником и соперником", и краткосрочный тактический ход эту суть не меняет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой

Временное потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном может смениться новым витком противостояния сразу после того, как будут решены внутренние политические задачи США. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сергей Липовой дал четкий прогноз относительно недолговечности возможного сближения. "Полагаю, что сейчас, на коротком историческом промежутке, [президент США Дональд] Трамп старается с нами подружиться для того, чтобы успешно прошли выборы в США, и он укрепил свое положение", — объяснил генерал-майор. Он прямо указал на конечную цель этой тактической "дружбы".
Эксперт не сомневается в том, что после достижения этой цели курс может быть мгновенно пересмотрен. "После этого Америка с легкостью может повернуться на 180 градусов к России и продолжить холодную войну, обвинив нас во всех смертных грехах", — предупредил Липовой.
Эта оценка вытекает из самой природы двусторонних отношений России и США, ведь "Америка исторически является нашим противником и соперником", и краткосрочный тактический ход эту суть не меняет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния