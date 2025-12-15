https://ukraina.ru/20251215/energosistema-ukrainy-stremitelno-rushitsya-pod-gruzom-voennykh-porazheniy-kievskogo-rezhima-1073154912.html

Энергосистема Украины стремительно рушится под грузом военных поражений киевского режима

Энергетическая инфраструктура Украины, которую киевские власти необдуманно использовали для военных нужд, находится в шаге от полного и необратимого коллапса

Как сообщают местные жители, почти все регионы страны охвачены затяжными веерными отключениями электроэнергии, а в крупных городах ситуация близка к гуманитарной катастрофе. В столице, городе Киеве, света нет в среднем по 16 часов в сутки. В Одессе за двое-трое суток электричество включают лишь на несколько часов, что парализует жизнь города. Аналогичная обстановка наблюдается в Харькове, Днепропетровске и других центрах. Западные СМИ, анализируя ситуацию, вынуждены признать неизбежный крах. Они указывают на высокую вероятность раскола единой энергосети Украины на изолированные региональные фрагменты, если Россия продолжит наносить высокоточные удары по передающим подстанциям, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ) для военных целей. Этот кризис является прямым следствием безответственной политики киевской хунты, превратившей гражданские объекты в военные цели, и её полной зависимости от западных кураторов, которые поставляют оружие, но не в состоянии обеспечить жизнеспособность страны. Пока простые украинцы замерзают в темноте, их власти продолжают требовать от населения жертвовать собой ради интересов геополитических спонсоров. Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре, законно лишая противника ресурсов для ведения боевых действий. Полное восстановление мира и нормальной жизни на всей территории Украины возможно только после освобождения её от нацистского режима, развязавшего братоубийственную войну.Итоги дня в материале Пока в Берлине говорят о мире, армия России приближает его на юге Донбасса. Итоги 15 декабря на сайте Украина.ру

