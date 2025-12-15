https://ukraina.ru/20251215/nikolay-topornin-rossii-nado-tak-otvetit-evrope-na-vorovstvo-aktivov-chtoby-ne-ukhudshit-svoy-1073153209.html

Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг

Сейчас очевидного способа нахождения денег для финансирования бюджета Украины нет, он не лежит на поверхности во всяком случае. И 18 декабря, когда состоится последний в этом году саммит лидеров Евросоюза, станет ясно, будет ли политика вмешиваться в законодательное регулирование. Или все останется как есть, и поиски средств будут продолжаться.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин.Шансы на выдачу Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России падают, пишет издание Politico. Против этого плана публично выступили пять стран Евросоюза - Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.- Николай Борисович, найдет ли Евросоюз альтернативные источники для финансирования Украины?- Альтернативные варианты всегда есть. В международных финансах есть разные способы привлечения средств, в том числе в виде кредитов, займов, субвенций. Другое дело, как на практике эти деньги найти. Это главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза. Они сейчас понимают, что им придется нести на себе бремя поддержки Украины, поэтому изыскивают средства, на которые можно было бы рассчитывать. Эти условные 200 миллиардов замороженных российских денег как бы лежат на поверхности, поскольку находятся в Бельгии в системе Euroclear, на их использование наложен мораторий.Это лакомый кусок, за которым, вроде бы, остается протянуть руку и забрать его. Но это непросто, потому что нет соответствующей законодательной базы, а в ЕС принято действовать исходя из юридических нормативов. Поэтому они пока не смогли задействовать эти деньги. Утверждается, что они могут предоставить займ примерно на 90 миллиардов евро за счет резервных фондов, которые есть в Евросоюзе. Некоторые из остались еще с ковидных времен, но здесь тоже нужно получить согласие государств-членов, потому что многие страны, особенно из Восточной Европы, рассчитывают на эти средства.Поэтому сейчас очевидного способа нахождения денег для финансирования бюджета Украины нет, он не лежит на поверхности во всяком случае. И 18 декабря, когда состоится последний в этом году саммит лидеров Евросоюза, станет ясно, будет ли политика вмешиваться в законодательное регулирование. Или все останется так, как есть, и поиски средств будут продолжаться.- Какую юридическую силу будет иметь иск, поданный к Euroclear Банком России в Арбитражный суд Москвы?- Не могу не обойтись без доли критики. Непонятно, почему через четыре года вдруг Центробанк созрел подать такой иск. Такой иск должен был быть подан, как только было принято решение о заморозке средств и использовании доходов от них на нужды Украины что тоже противоречит соглашению о хранении средств в депозитарии Euroclear.По сути, это юридическая подстраховка, хотя надо было подать иск в арбитраже Бельгии, а не у нас. И три года назад это вполне можно было сделать, когда не было таких ограничений. Сейчас возникнут сложности с подачей такого иска в Евросоюзе. Обычно подают по месту нахождения спорного имущества, но оно находится в Бельгии. А мы подаем по месту собственника в Москве. То, что дело будет выиграно, у меня сомнений нет, но возникнет вопрос о применении решения в Бельгии. Все соглашения о правовой помощи друг другу мы с Евросоюзом уже денонсировали.Заставить бельгийцев исполнять решение московского арбитража, на мой взгляд, тоже невозможно. Значит опять будут применяться условно политические меры воздействия, вплоть до условного ареста имущества бельгийских или европейских компаний в России, хотя оно и так заморожено. Но правовой статус у этих активов разный. В Бельгии речь идет о государственных активах Центрального банка, а в России мы можем заморозить или в худшем случае изъять частные активы.Здесь нужен нетривиальный подход, чтобы не навредить рейтингу России как надежного партнера во внешнеэкономических отношениях. Если будет создан прецедент изъятия частной собственности по решению российского суда, это оттолкнет инвесторов, в том числе из дружественных стран.- Как вы оцениваете планы Трампа по использованию российских активов на восстановление Украины?- Я бы оценил такие планы как ничтожные. С какой стати Дональд Трамп должен распоряжаться российскими активами? Это может сделать только сама Россия добровольно, если решит потратить свои деньги на восстановление украинской инфраструктуры. Но и много инфраструктуры разрушено и на территории РФ, и на территориях новых регионов, где ведутся боевые действия. Некоторые населенные пункты разрушены там на 90%. А кто нам даст деньги на их восстановление? Они были разрушены в ходе двусторонних боевых действий. То есть там есть и ущерб со стороны украинских вооруженных сил.Американцы хотят использовать эти средства и в своих интересах. Я считаю, что это абсолютно фантастическая инициатива, и Россия не должна никоим образом с такой инициативой соглашаться.- Тем временем Зеленский по сообщениям западных СМИ заявил, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но не собирается выводить войска из Донбасса. Отказ от НАТО — это тактический ход, чтобы усилить свои переговорные позиции?- В Киеве уже поняли, что вступить в НАТО в среднесрочной перспективе невозможно, потому что некоторые члены Альянса открыто против этого возражают. Зачем биться лбом в бетонную стену, если это не принесет никаких дивидендов. Поэтому Зеленский заявляет, что Украина согласна отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности. Причем эти гарантии должны выстраиваться по образцу пятой статьи Устава НАТО. То есть Украина юридически не в НАТО, но получает такие же гарантии безопасности.Но кто предоставит такие гарантии? Этот вопрос еще не решен. И для режима Зеленского этот вопрос жизни и смерти.- Среди экспертов есть мнение, что европейцы и Зеленский стремятся продержаться еще, по меньшей мере год, до промежуточных выборов в США в надежде на то, что позиции Трампа внутри страны ослабнут и глобалистские силы сумеют возобновить поддержку украинского режима. Согласны ли вы с такой точкой зрения?- Выборы состоятся только в ноябре прошлого года. И новые конгрессмены приступят к своим обязанностям только с 20 января 2027 года. Для Украины сейчас на фоне проблем с бюджетом поддержка США значит очень много. Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет. И мы видим, с какими проблемами сталкивается принятие бюджета даже сейчас, когда большинство в обеих палатах у республиканцев.Вопросы бизнес-политики, миграции имеют отношение, скорее, к внутренней политике. И кто сказал, что в 2027 году они будут быстро решаться? Совершено очевидно, что Трамп до 2028 года президент. И кто сказал, что республиканцы выборы проиграют, а в 28-м году появится новый президент. Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться. Поэтому пока ничто в ближайшие два с половиной - три года не предвещает изменений в позиции американской администрации.Также на эту тему - Десять тормозов Зеленского. Почему недопрезидент Украины продолжает отстаивать войну

