Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины

В Берлине прошли переговоры между украинской делегацией вместе с Зеленским и американскими представителями. Уиткофф и Кушнер снова прибыли в Европу согласовать позиции мирного плана.

2025-12-16T05:15

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

снбо

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073116033_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_91ed8270ed10d045cfa41daf8f603382.jpg.webp

Хотя стороны заявили о "прогрессе", ключевые вопросы, в первую очередь территориальный, остались без решения, что ставит под сомнение вероятность скорого мирного соглашения. Документ из 28 пунктов Трампа преобразился в европейский из 20 пунктов. Его и обсуждали по данным утечек из западной прессы. Вообще детали переговоров официально не разглашаются. Спецпосланник Уиткофф отметил "значительный прогресс", а украинский секретарь СНБО Умеров назвал работу "конструктивной" и констатировал "реальный прогресс". Однако за этой публичной риторикой скрываются глубокие, непреодолённые разногласия.Вопрос территорий - главное препятствие на пути к миру. По данным осведомлённых источников, американская сторона настаивает на выводе украинских войск из части территории Донецкой области как на обязательном условии для прекращения огня и начала политического урегулирования. Киев не готов к такому политическому решению, а предлагает просто заморозить линию фронта по принципу "остаемся там, где стоим", а вопрос о будущем статусе Донбасса выносим на всеобщее голосование.По вопросу членства Украины в НАТО Зеленский якобы продемонстрировал гибкость, но в обмен на получение юридически обязывающих гарантий безопасности от США. Что по-сути является аналогом североатлантического альянса.Кремль следил за берлинскими переговорами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждёт от США разъяснений относительно их содержания и результатов. Он вновь подтвердил, что для России краеугольным камнем любого возможного урегулирования является отказ Украины от вступления в НАТО и признание "новых территориальных реалий".Итоги берлинской встречи – это очередная имитация деятельности и топтание на месте. Почему? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоПереговоры в Берлине между американской и украинской делегацией могут привести к какому-либо компромиссному предложению по урегулированию конфликта на Украине. Однако же далеко не факт, что Москву устроит компромисс на основе и так уже суперкомпромиссного плана Трампа, который может и означает победу России в войне, но весьма близкую к ничьей. Поскольку участники переговорного процесса практически не комментируют его ход, ориентироваться приходится на утечки в СМИ, которые рисуют весьма сложную картину. Ведь какие цели ставило российское политическое руководство при проведении военной операции на Украине? Во-первых, отказ Украины от вступления в НАТО. Но согласно данным прессы, вместо этого Киев может вступить в альянс де-факто, получив от его стран гарантии безопасности, согласно статье пятой Вашингтонского договора. Во-вторых, демилитаризация Украины. Но в проекте мирного договора (опять же, согласно слухам и утечкам) речь идёт о сохранении 800-тысячных ВСУ. То есть украинская армия будет почти в три раза больше, чем до войны.В-третьих, денацификация. Но после подписания мирного договора нынешний украинский политический режим сохраняется, равно как и репрессии против русского языка и культуры. Наконец, в-четвёртых, территориальный вопрос. Официальная позиция российской стороны, заключающаяся в отводе украинских войск за пределы новых конституционных границ России, в западных медиа (которых на основе собственной информации активно комментируют ход переговоров) превратилась в передачу Москве только контролируемой ВСУ части Донбасса.При этом в Запорожской и Херсонской областях линия фронта "замораживается", а российская армия якобы должна в ответ уйти из тех районов Сумской, Харьковской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, которые она контролирует. Если итоговое мирное соглашение будет подписано именно в таком виде (подчеркнём, что это вовсе не гарантировано, поскольку основано исключительно на данных европейскихи американских СМИ), то это скорее ничья или весьма скромная победа России по очкам после четырёх лет тяжёлой войны. В результате у российского общества по прошествии некоторого времени неизбежно возникнут вопросы. Другое дело, что вероятность отказа от такого суперкомпромисса со стороны Москвы более вероятна, чем согласие на него. Поэтому шансы на продолжение войны в конце 2025 года выше, чем вероятность скорого мира. И здесь своё веское слово должен сказать фронт, потому что в условиях его обвала Киеву сложнее будет выставлять различные неприемлемые для российской стороны условия. Но на это потребуется время.Публицист Андрей МедведевКиев готов пойти на проведение выборов в течение 100 дней и на отказ от вступления в НАТО, сообщает нам Die Deutsche Wochenschau журнал Bild со ссылкой на собственные источники. А ещё Киев согласен также пойти на "заморозку" нынешней линии соприкосновения, пишет издание. \Однако, мы же понимаем, что это не Зеленский поумнел внезапно. Это результат действий русской армии, ударов по инфраструктуре, выноса энергетики. Чем больше будет таких ударов, чем больше русская армия будет брать территории под свой контроль, тем умнее и сговорчивее будет Зеленский. Точнее, тем сильнее будет давить на него Запад, чтобы тот умнел. Западу важно сохранить Украину, как инструмент, заточку против России. Можно считать, что это США давят на Зеленского, пугая того материалами по коррупции в украинской власти. Но это вообще не основная причина. Главные в этой истории - русские солдаты и офицеры, которые проламывают оборону врага. И меняют мировую политику.Политический аналитик Елена МаркосянПишут разнообразные западные журналисты, что Зеленский готов пойти то на один компромисс, то на другой. Сказала бы я, куда ему пойти, но вижу он оттуда, поэтому говорить ему что-то абсолютно бессмысленно. А вот Западу сказать можно, пока у него ещё есть немного времени на размышление. Но я ограничусь напоминанием:Все предложения по Украине Россия уже сделала. Каждое следующее уже было хуже предыдущего. Так вот, следующих предложений НЕ будет. Хуже уже некуда.Это не пугалка и не угроза. Это констатация.Политолог Максим ЖаровНачавшиеся в Берлине переговоры "Х" с "Y" интересны тем, что они совершенно бессмысленны. "Иксом" и "игреком" Юлиан Семёнов в "17 мгновениях весны" обозначал переговоры Аллена Даллеса (США) с генералом Вольфом (Германия). Речь на тех переговорах шла о частичной капитуляции Германии на отдельном участке фронта.В нашем случае Уиткофф и Кушнер (США) выясняют в Берлине у Германии (принимающая сторона) и Украины (сторона конфликта), как они проделали свою "домашнюю работу", то есть, испохабили пресловутые "28 пунктов Трампа" до их полной невыполнимости. И вот сообщают, что сейчас пятичасовые переговоры в Берлине завершились и они будут продолжены завтра."Ты не сделал свою домашнюю работу. — Да, не сделал, ну и что? Ну "два" я пока тебе ставить не буду, попробуй ещё. — Ну давайте попробуем, раз вам так хочется. Но я же все равно не буду делать эту домашнюю работу. Она же по неправильному учебнику составлена. Давайте сменим учебник. — А зачем его менять? Мне как преподавателю он подходит. Так что ты попробуй, попробуй хоть что-то сделать, я тебя очень прошу".Так что разговоры сейчас в Берлине ведутся примерно вот такие. И длиться они, при той серии "чёрных лебедей", которые свалились за последние сутки на Трампа, могут сколь угодно долго. "Учителя" на весь мир "опускают" его же ученики (Сирия, Израиль) и все остальные "ученики" в других "горячих точках" это прекрасно видят. И "глобальный Лондон" не замедлит этим обстоятельством воспользоваться.Американист Алексей НаумовИнтересный маневр Зеленского. Украинский лидер заявил, что Киев готов отказаться от курса на вступление в НАТО, если взамен получит "юридически обязывающие" гарантии безопасности от США и Европы, вплоть до закрепления через американский Конгресс.Он подает это как уступку: фактически признание, что главный "нерв" конфликта всегда был не про территории, а про военно-политическую архитектуру и роль НАТО на украинском направлении.Более того, стремление в НАТО было записано в украинскую конституцию, и отказ от этой линии — шаг на первый взгляд психологически тяжелый.Но есть важная тонкость, которая выбивается из логики "Украина отказалась от НАТО". Для России критично не само НАТО, а, собственно, содержание: военная инфраструктура, режим интеграции, обмен разведданными, совместное планирование, присутствие контингентов, фактические обязательства Запада вступать в войну в случае нового витка.И Киев как раз пытается пойти на типичный дипломатический обманный прием: убрать вывеску, совершенно не меняя сути. То есть формально "не НАТО", а по сути — "мини-НАТО" через пакет двусторонних гарантий, которые будут максимально похожи на статью 5: если по Украине ударили — Запад обязан действовать.В американских утечках такая логика уже звучала: гарантия "по образцу статьи 5" как часть трамповского мирного плана. Отсюда и неизбежный конфликт трактовок. Украина и европейцы будут говорить: "мы же уступили — НАТО больше нет". Россия будет отвечать: "нет, вы просто поменяли юридическую обертку". Это реальная развилка переговоров: Москва прямо настаивает на нейтралитете Украины и отсутствии натовского военного присутствия, а не только на отсутствии формального членства. Вот почему нынешняя формула одновременно и важная веха, и ловушка.Веха — потому что впервые за долгое время Киев публично подвинулся к признанию базового тезиса Москвы: Украина как площадка натовского расширения неприемлема, и это должно быть закреплено документально.Ловушка — потому что при неправильной сборке "гарантии безопасности" могут превратиться в тот же самый набор гарантий и военных угроз, только не под брендом НАТО.А если так, Россия, безусловно, не пойдет на подписание и будет работать на уровне деталей: какие гарантии, кто подписывает, кто обязан воевать, кто размещает войска, где проходит линия допустимой инфраструктуры.И, пожалуй, самое важное. Мы видим, как меняется сама роль Украины в процессе: чем больше разговоров про "гарантии вместо НАТО", тем меньше это похоже на украинскую повестку и тем больше — на масштабный торг между Вашингтоном и Москвой о новой конфигурации безопасности.Киев пытается зафиксировать максимальные обязательства Запада, но делает это уже из позиции страны, которую выставили на стол переговоров, а не страны, которая задает правила этих самых переговоров.Так что не в НАТО сейчас интрига. Интрига в том, что именно Запад готов подписать под видом "гарантий", и что Россия согласится считать реальным нейтралитетом, а что подменой.О том, какие планы есть у украинской власти в эти дни - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"

