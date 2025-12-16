Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/konets-yuzhnomu-flangu-oleg-izmaylov-predskazal-begstvo-vsu-k-plotine-posle-padeniya-limana-1073158814.html
Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана - 16.12.2025 Украина.ру
Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
Освобождение Северска лишило ВСУ последней ключевой опоры на этом участке. Теперь вся линия обороны от Красного Лимана до Константиновки может обрушиться как карточный домик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников Олег Измайлов
2025-12-16T06:00
2025-12-16T06:00
новости
константиновка
северск
россия
олег измайлов
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
доброполье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073151385_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_0b234045378f5e272107cd7df3ba528d.jpg
Отвечая на вопрос о дальнейших шагах после Северска, эксперт заявил, что теперь многое зависит от уровня обороны. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка. Если это полевая оборона, которая опирается не небольшие населенные пункты, все обвалится достаточно быстро", — констатировал Измайлов.Он подробно описал сценарий развития событий под Лиманом. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку. Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — подчеркнул аналитик.Измайлов предположил, что после Димитрова группировка "Центр" может двинуться на Доброполье, что автоматически создаст угрозу окружения Константиновки."Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску. Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.
константиновка
северск
россия
доброполье
краматорск
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073151385_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_ceaeb70b186c3b5c1b285fabea90ce16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, северск, россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, доброполье, доброполье донецкая область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, краматорск, донбасс
Новости, Константиновка, Северск, Россия, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, Доброполье, Доброполье Донецкая область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Краматорск, Донбасс

Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана

06:00 16.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Северска лишило ВСУ последней ключевой опоры на этом участке. Теперь вся линия обороны от Красного Лимана до Константиновки может обрушиться как карточный домик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников Олег Измайлов
Отвечая на вопрос о дальнейших шагах после Северска, эксперт заявил, что теперь многое зависит от уровня обороны. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка. Если это полевая оборона, которая опирается не небольшие населенные пункты, все обвалится достаточно быстро", — констатировал Измайлов.
Он подробно описал сценарий развития событий под Лиманом. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку. Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — подчеркнул аналитик.
Измайлов предположил, что после Димитрова группировка "Центр" может двинуться на Доброполье, что автоматически создаст угрозу окружения Константиновки.
"Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску. Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаСеверскРоссияОлег ИзмайловВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФнаступление ВС РФДобропольеДоброполье Донецкая областьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияКраматорскДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния