Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана

Освобождение Северска лишило ВСУ последней ключевой опоры на этом участке. Теперь вся линия обороны от Красного Лимана до Константиновки может обрушиться как карточный домик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников Олег Измайлов

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах после Северска, эксперт заявил, что теперь многое зависит от уровня обороны. "Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка. Если это полевая оборона, которая опирается не небольшие населенные пункты, все обвалится достаточно быстро", — констатировал Измайлов.Он подробно описал сценарий развития событий под Лиманом. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку. Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — подчеркнул аналитик.Измайлов предположил, что после Димитрова группировка "Центр" может двинуться на Доброполье, что автоматически создаст угрозу окружения Константиновки."Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску. Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.

