Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах

Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах

В предыдущей статье из цикла "Дебет и кредит СВО" автор осветил проблемы углепрома народных республик Донбасса. Текст был далёк от оптимизма: проблем у отрасли крайне много и большинство из них, к сожалению, практически нерешаемы без силового завершения украинского конфликта и дипломатической фиксации его итогов с отменой санкций.

Теперь же речь пойдёт о металлургии, ситуация в которой также весьма сложная.Лишний металлАвтор уже уделял внимание ситуации в металлургии постУкраины, поэтому вновь погружаться в матчать смысла нет. ЛНР и ДНР пережили подлинную катастрофу в период с 2014 по 2017 годы. Тогда меткомбинаты Донбасса остались без:1. Связи с материнскими компаниями на территории Украины — те под давлением киевской власти оборвали все связи, включая финансовые;2. Полноценного доступа к сырьевой базе — Украина отрезала Донбасс от Кривбасса как поставщика железной руды;3. Доступа к портам — Мариуполь остался под контролем Киева, а внешние рынки были потеряны.В 2017 году Россия организовала поставки железорудного сырья на меткомбинаты Донбасса, однако это не решило двух главных проблем металлургов ЛНР и ДНР.Первая проблема — непризнанность: юридически вплоть до конца 2021 года ЛНР и ДНР были для России территорией Украины и на них распространялись все ограничения, введённые против киевской власти и украинских олигархов.Вторая проблема — России не нужен металл из Донбасса. Дело в том, что как Украина, так и Россия с лихвой обеспечивали свои потребности в металле и были значимыми экспортёрами продукции чёрной металлургии. Обе страны во многом конкурировали на одном и том же рынке — европейском.Поэтому в Москве занимались меткомбинатами ЛНР и ДНР по остаточному принципу: было важно, чтобы они не коллапсировали и не исчезли физически, но и при этом поддержание их работы не требовало влияния значительных ресурсов, которые просто не окупились бы в силу наличия в пределах международно признанных границ своих мощных производителей стали.Поэтому предприятия ЛНР и ДНР передали под контроль беглому украинскому олигарху Сергею Курченко и его ЗАО "Внешторгсервис". Четыре года под управлением данной структуру стали чёрной страницей для металлургии Донбасса: объёмы производства сокращались, долги перед поставщиками и рабочими росли, а сами металлурги разбегались кто куда.В 2021 году, когда в Москве перестали надеяться на изменение политики Украины по отношению к ЛНР и ДНР со стороны тогда ещё подававшего надежды на адекватность президента Зеленского, подход к Донбассу был изменён. В июне 2021 года предприятия у Курченко отобрали и передали под контроль Евгению Юрченко и его "Южного горно-металлургического комплекса" (ЮГМК). На предприятиях стали гасить долги, проводить ремонты и перезапускать производство.К тому моменту меткомбинаты Донбасса, включая обслуживающие производства — флюсодоломитные комбинаты, коксохимические заводы и так далее — разделились на две категории. Первая — то, что попало в орбиту ЮГМК и было перезапущено новым инвестором. Вторая — то, что осталось за пределами ЮГМК и прекратило работу. Яркие примеры второй категории — Харцызский трубный и Донецкий метзаводы.Локальный кризис металлургии2022 год перечеркнул все планы металлургов причём не только в Донецке и Луганске, но и в Киеве с Москвой.Российская металлургия попала под санкционный удар. Четвёртым санкционным пакетом в марте 2022 года введён запрет на ввоз в ЕС горячекатаного и холоднокатаного проката, проволоки, сварных и бесшовных труб. А с октября 2022 года — восьмым санкционным пакетом — был введён полный запрет на импорт всей продукции из групп ТН ВЭД 72 ("Черные металлы") и 73 ("Изделия из черных металлов"), за исключением полуфабрикатов, для которых установили переходные периоды, которые затем продлили до 30 сентября 2028 года. Двенадцатым санкционным пакетом (декабрь 2023 года) ЕС ввёл запрет с 1 января 2026 года на импорт чугуна, ферросплавов и железа прямого восстановления из России. С 30 сентября 2023 года Евросоюз запретил ввоз стальной продукции из любых третьих стран если она была произведена с использованием российского сырья (слябов или заготовки).В общем, ЕС лишил российскую чёрную металлургию доступа на свой рынок за исключением слябов. В 2022 году производство стали в России снизилось до 71,5 млн тонн по сравнению с пиковыми 77 млн тонн. В 2023 году — на фоне оживления экономики — поднялось до 76 млн тонн. Затем последовал перегрев экономики: ЦБ задрал ключевую ставку, федеральное правительство стало душить жилищное строительство, где надувался "пузырь". Как следствие, в 2024 году производство стали упало до 71 млн тонн, а по итогам 2025 года снизится до 57–59 млн тонн. Потребление и вовсе упадёт с пиковых 46,3 млн тонн в 2023 году до 37,8 млн тонн. Найти замену европейскому рынку не удалось, а внутреннему рынку такие объёмы стали не нужны.Украинская металлургия в это время погрузилась в тотальный кризис. В 1990 году УССР выплавила 50 млн тонн стали, а в 2013 году всего 29,4 млн тонн. В 2021 году меткомбинаты произвели 21,4 млн тонн стали, чтобы выплавить по итогам 2022 года 6,3 млн тонн стали. Восстановление началось лишь в 2024 году: отрасль выросла на 21,6%, но по сравнению с минимумом 2022 года, достигнув отметки в 7,6 млн тонн стали. В 2022–2023 годах Украина лишилась возможности производить железнодорожные рельсы и закупала их во Франции.Комплекс проблем, с которым столкнулись украинские металлурги, в принципе нерешаем — отрасль борется за выживание, но в итоге всё равно погибнет. Вопрос лишь в том, как долго будут длиться судороги.Металлургам ЛНР и ДНР тоже досталось. Планы ЮГМК по росту объёмов производства пришлось спешно корректировать: подача воды сократилась, часть работников попала под мобилизацию. Зато стало легче вести бизнес: Россия признала ЛНР и ДНР, затем включила их в свой состав, открыв доступ на внутренний рынок, а в каждой республике был создан свой Фонд развития промышленности, что позволило облегчить ремонты и модернизацию меткомбинатов ЮГМК.Заодно ЛНР и ДНР получили доступ к Мариуполю как ближайшему порту, которым могут полноценно пользоваться с лета 2024 года, когда было восстановлено железнодорожное сообщение с Донецком. Кроме того, на предприятия стала поступать железная руда из Днепрорудного. Оценить объёмы производства стали в ЛНР и ДНР по годам крайне сложно из-за отсутствия статистических данных. В 2022 году в ЛНР и ДНР произвели 1,86 млн тонн стали, в 2023 году выплавили 2,33 млн тонн. Это то, что произвёл ЮГКМ.В конце 2024 года федеральный Минпромторг планировал, что по итогам 2025 года на новых территориях выплавят до 4,5 млн тонн стали. И для понимания масштаба: в 2013 году Алчевский меткомбинат произвёл почти 4,5 млн тонн стали, а Енакиевский метзавод — без малого 3 млн тонн стали. Будет взята отметка в 4,5 млн тонн стали или нет — не ясно.Однако металлургия ЛНР и ДНР не сводится к одному лишь ЮГМК — часть предприятий находятся вне их орбиты.Донецкому метзаводу в прошлом году повезло — его перезапустили, пусть на минимальной загрузке, но предприятие работает и теперь известно как "Донецксталь" со специализацией на специальных марках стали.Работает стальканатный завод "Силур", который в феврале 2024 года стал резидентом Свободной экономической зоны.О Харцызском трубном заводе ничего не слышно — завод выпускает трубы большого диаметра и последний крупный заказ, который выполнил завод — это 30 км труб для водовода "Дон-Донбасс" в 2022 году. Но российский рынок труб большого диаметра профицитен по мощностям, а экспорт такой продукции затруднён из-за протекционизма.С Азовсталью все уже попрощались и смирились.По ряду направлений планы вновь придётся пересматривать.Во-первых, планировавшийся изначально на этот год перезапуск ММК им. Ильича в Мариуполе не состоялся. На предприятии в 2024 годы завершили восстановление отделения товаров народного потребление и копровое отделение. Однако выплавка металла, несмотря на заявления чиновников, так и не началась. Причины этого власти ДНР не разглашают, однако несложно догадаться, почему перезапуск не состоялся несмотря на решение логистических проблем. Для перезапуска ММК. им. Ильича мало желания чиновников, нужно ещё и желание бизнеса, который мыслит категориями экономики, а не политической целесообразности. А безжалостная экономика в виде кризиса в металлургии ставит жирный крест на любых крупных металлургических проектах не просто в ЛНР с ДНР, но и в России.Тем не менее, в сентябре 2024 года на территории ММК им. Ильича выделили земельный участок площадь в 14 га компании "Мариупольский металлургический завод" под строительство электрометаллургического производства стоимостью 30 млрд рублей. Информации о ходе строительства практически нет, но изначально планировалось, что завод начнёт работать в 2026–2027 годах и будет специализироваться на производстве арматурной стали, литых заготовках, катанке и сортовом прокате, закрывая потребности строительного рынка ДНР и новых регионов.Будет ли в следующем году перезапущен в том или ином виде ММК им. Ильича и какими будут объёмы производства стали на новых территориях, не ясно. Но общий фон для металлургии России крайне неблагоприятный.Кризис вездеОбъёмы производства стали сокращаются вслед за проседанием спроса на неё, а он поддерживался жилищным строительством, которое из-за высокой ключевой ставки сильно сбавило обороты. Впрочем, с учётом того, какие квартиры сдавали застройщики (70% приходились на однокомнатные и студии), перезапуск строительной индустрии в прежнем виде не только не нужен, но и вреден — необходимо полностью перестраивать систему жилищного строительства и ипотеки.Доступ на европейский рынок закрыт и вернуться на него не выйдет. Альтернатив европейскому рынку нет — в КНР избыток своей стали. Осложняется ситуация и тем, что в самом Китае сокращаются темпы жилищного строительства, что, с учётом способности КНР производить в год по миллиарду тонн стали, оборачивается ростом китайского импорта на 1% в год, что эквивалентно дополнительным 10 млн тонн стали на мировом рынке к уже привычным 110–120 млн тонн экспорта. Поэтому в кризисе сейчас не только российская чёрная металлургия, но и мировая — выплавка стали в 70 странах мира в январе-октябре 2025 года сократилась на 2,1%.С учётом торговых войн, деглобализации, конкуренции с Китаем и повсеместного роста протекционистких настроений надеяться на экспорт в этих условиях не лучшая затея. Следовательно, будущее российской металлургии, частью которой стал и Донбасс, будет зависеть от спроса на металл на внутреннем рынке. А значит на первый план выходит стоимость заёмного финансирования, которая предопределяет не только ставки по ипотеке, но и возможности крупного бизнеса обслуживать займы и набирать новые под реализацию инвестиционных программ. А скорость снижения ставки напрямую связана с идущей СВО, потребляющей большие объёмы денег и нежеланием ЕС и Киева признавать реальность, в которой они проиграли.Присоединив Донбасс, Россия получила ещё один центр тяжёлой промышленности, но в условиях санкций он вынужден работать на минимальных оборотах. Предприятиям, которые в 2021 году вошли в состав ЮГМК, повезло: они объединены вокруг крупного холдинга, который обладает весом для защиты своих интересов. Другим повезло куда меньше, а многие и вовсе пока не смогли найти своего места на рынке. Остаётся лишь верить в то, что кризис закончится, а часть границ, в том числе в западном направлении, откроется для российского металла.Подробнее о проблемах угледобывающей отрасли в новых регионах России - в статье Ивана Лизана "Вся надежда на армию и дипломатию: от чего зависит будущее углепрома Донбасса"

