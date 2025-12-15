https://ukraina.ru/20251215/1073152360.html

Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США

любое окончание украинского конфликта, не предусматривающее стратегическое поражение России – катастрофа для ЕС. Поэтому они тянули время и поддерживали продолжение боевых действий. Но теперь, когда США официально заявляют о намерении ликвидировать Евросоюз, тянуть резину им уже нельзя. Надо что-то делать

Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Сергеевич, уже несколько недель в СМИ обсуждается мирный план Трампа из 28 пунктов, основные положения которого регулярно меняются. А сейчас киевский режим и Евросоюз сформулировали некий "брюссельский план". Чем он принципиально отличается от американского? Что это означает для России?- Чем он отличается от американского плана - мы с вами, конечно же, не знаем, потому что не знаем весь американский план. Все-таки российская сторона изначально настаивала на том, что обсуждать все эти мирные вопросы надо обсуждать за закрытыми дверьми, а не в мегафонном режиме. И сейчас эту позицию приняли в США. Следовательно, вся эта информация о мирном плане – утечки. И обсуждать, чем отличается один неизвестный нам план от другого неизвестного плана, странно. Обсуждать можно только цели сторон.С этой точки зрения нужно понимать, что для Евросоюза любое мирное разрешение украинского конфликта, которое не предусматривает стратегического поражения России – это катастрофа.Изначально США тоже добивались стратегического поражения России. Но это не получилось, и они сочли, что для них несмертельно выйти из этого конфликта на основании взаимно приемлемого компромисса. Понятно, что в рамках этого компромисса они будут стараться сделать так, чтобы у них было как можно плюсов, а у нас было как можно больше минусов. Для дипломатии и межгосударственных отношений это нормально. Именно вокруг этого почти год идут переговоры.А вот для Евросоюза такое окончание конфликта – это катастрофа. Европа все поставила на карту краха России. Она думала, что Россия рухнет, а Евросоюз, как это было после краха СССР, получит колоссальную политическую и ресурсную прибыль. Но теперь США заявляют, что в принципе готовы с Россией договариваться. Для Европы – это колоссальные убытки. Недавно наш МИД сообщил, что чисто экономический ущерб ЕС от гибридной войны против России составил около 1,5 триллиона евро. Они пошли на эти траты, потому что были уверены, что мы рухнем, и эти расходы окупятся. И именно поэтому Евросоюз будет делать все возможное, чтобы торпедировать мирный процесс.- Еще одна плохая новость для Евросоюза. Издание Politico сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия. То есть ни одной страны Европы в пятерке этих ведущих стран мира нет.- Информация по поводу Core 5 – это сознательный вброс. Произошел он именно в тот момент, когда была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. Что в этой стратегии написано? "Евросоюз – это угроза европейской цивилизации". То есть в этом документе фактически провозглашен курс США на ликвидацию ЕС, на место которого должна прийти группа суверенных государств.Но все же понимают, что Германия и Франция по одиночке в мире ничего не значат. Они не смогут обеспечить себе ренту гегемона, за счет которой Европа существовала пять веков, собирая колониальную дань со всего мира. И новая доктрина США – фактически приговор для Евросоюза.Кстати, это одна из причин, почему Европа сейчас может стать для нас очень опасной.Я уже говорил, что любое окончание украинского конфликта, не предусматривающее стратегическое поражение России – катастрофа для ЕС. Поэтому они тянут время и поддерживают продолжение боевых действий в надежде на "Чудо бранденбургского дома", когда Россия все равно рухнет. Но теперь, когда США официально заявляют о намерении ликвидировать Евросоюз, тянуть резину им уже нельзя. Надо что-то делать. А что они могут сделать для спасения ЕС? Только одно – начать резкую эскалацию украинского конфликта, которая вынудит США вмешаться в конфликт на стороне Евросоюза.То есть сейчас очень большой риск, что мы столкнемся с попыткой реализовать план "Немыслимое-2.0".Когда в конце Второй мировой войны выяснилось, что по ее итогам будет два центра силы, а Британская Империя окажется выброшенной в корзину, Черчилль попытался спровоцировать войну между СССР и США, надеясь, что эти два гиганта друг друга уничтожит, а у Британии снова появится шанс занять место гегемона. Ради этого он готов был развязать третью мировую войну сразу по итогам второй.И сейчас европейцы могут поддаться такому же искушению. Для этого нужно не просто продолжение конфликта на Украине. Для этого нужно, чтобы в этот конфликт были втянуты страны НАТО. Эта угроза очень серьезная.- В связи с этим стоит вспомнить об еще одной утечке из США по поводу упразднения НАТО как пережитка холодной войны. Означает ли это, что ликвидация Евросоюза и ликвидация НАТО – одно и то же?- Нет. Ликвидация Евросоюза не равняется ликвидации НАТО. Просто США европейцев немножко попугивают. "Если вы спровоцируете прямое столкновение с Россией, мы можем оказаться вне НАТО. Воюйте с Россией самостоятельно". Это один из способов остудить пыл европейцев в части операции "Немыслимое-2.0". При этом я не думаю, что США будут ликвидировать НАТО.Когда создавался НАТО, было сформулировано три положения, которые должен был реализовать этот альянс: "Америка в Европе. Германия под Европой. СССР вне Европы". Из этих целей НАТО только одна касалась нас, а две другие касались контроля США над Европой и подчиненного положения Германии, которая дважды пыталась из этого подчиненного положения вырваться, что приводило к двум мировым войнам. И эти две цели никуда не исчезли.Таким образом, НАТО – важная для США организация, чтобы контролировать Европу уже без Евросоюза, но с национальными европейскими государствами.Кстати, Евросоюз не беспочвенно претендовал на статус мирового гегемона. Евросоюз – это примерно 500 миллионов человек, а США – 300. ВВП Евросоюза был на третьем месте в мире. В случае краха России в этой гибридной войны могло произойти соединение европейских технологий с захваченными российскими ресурсами, из-за чего ЕС мог бы стать даже посильнее США.И чтобы у ЕС не было даже теоретической возможности это осуществить, США собираются их ликвидировать под лозунгом борьбы с "ужасной европейской бюрократии, которая разрушает европейскую идентичность".Также по теме - в интервью Алексея Фененко: Европа рассчитывает на высокий ядерный порог и готовится устроить России "Хасан на Буге"

