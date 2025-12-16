https://ukraina.ru/20251216/tri-chetyre-kilometra-do-slavyanska-izmaylov--o-tsitadeli-dlya-udarov-po-oborone-vsu-1073159909.html

"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ

Город энергетиков Николаевка станет новым серьезным рубежом обороны ВСУ. Этот промышленный кластер под Славянском исторически приспособлен для длительной обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

Эксперт отметил, что ВСУ могут долго держаться в этом районе. "Николаевка и Райгородок вместе с плотиной станут одной из ключевых точек на фронте. Там ВСУ будут упорно обороняться", — сказал Измайлов.Он напомнил о боевом опыте Героя ДНР Арсена Павлова. "Об этом говорит опыт покойного "Моторолы", когда он в 2014 году два месяца своим небольшим отрядом отбивался от превосходящих украинских сил. Если бы ему еще подбросили минометов и самоходок, он бы еще года два сидел", — констатировал аналитик.На вопрос журналиста о том, сможет ли Николаевка стать удобной "цитаделью" для ударов по обороне ВСУ в Славянске и Краматорске, эксперт ответил утвердительно. "Конечно. Оттуда три-четыре километра до Славянска. Люди раньше туда пешком на работу ходили", — заявил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.

