Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине - 16.12.2025
https://ukraina.ru/20251216/ne-raskryvaya-nichego-taynogo-ananev-obyasnil-pochemu-lavrov-govorit-o-zakrytykh-planakh-po-ukraine-1073140919.html
Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине - 16.12.2025 Украина.ру
Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Заявления Сергея Лаврова по гуманитарным пунктам мирного плана не являются разглашением конфиденциальной информации. Таким образом глава МИД России публично фиксирует принципиальные и неизменные позиции страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ранее, во время выступления на пленарном заседании, Лавров заявил, что в "мирном плане" США, который привез в Москву спецпосланник Стивен Уиткофф, идет речь о "необходимости" обеспечить права национальных меньшинств и религиозные свободы на Украине. Министр иностранных дел России отметил, что документы по "урегулированию" пока "носят закрытый характер".Отвечая на вопрос о том, почему глава МИД РФ обсуждает закрытые документы, Ананьев, знающий Сергея Лаврова по совместной работе, дал объяснение. Он подчеркнул, что такой подход полностью соответствует дипломатической практике ведения переговоров. "В целом же любые переговоры ведут конфиденциально по принципу: ничего не согласовано — пока все не согласовано", — пояснил Ананьев.Таким образом публичные заявления главы МИД России являются частью профессиональной работы по отстаиванию известных позиций, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
россия
украина
вашингтон
Украина.ру
Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине

Заявления Сергея Лаврова по гуманитарным пунктам мирного плана не являются разглашением конфиденциальной информации. Таким образом глава МИД России публично фиксирует принципиальные и неизменные позиции страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ранее, во время выступления на пленарном заседании, Лавров заявил, что в "мирном плане" США, который привез в Москву спецпосланник Стивен Уиткофф, идет речь о "необходимости" обеспечить права национальных меньшинств и религиозные свободы на Украине. Министр иностранных дел России отметил, что документы по "урегулированию" пока "носят закрытый характер".
Отвечая на вопрос о том, почему глава МИД РФ обсуждает закрытые документы, Ананьев, знающий Сергея Лаврова по совместной работе, дал объяснение.
"В данном случае он не раскрывает ничего тайного, а указывает на гуманитарную тематику (права нацменьшинств и религиозные свободы), неотъемлемую часть международного права — позицию по которой мы заявляли изначально", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что такой подход полностью соответствует дипломатической практике ведения переговоров. "В целом же любые переговоры ведут конфиденциально по принципу: ничего не согласовано — пока все не согласовано", — пояснил Ананьев.
Таким образом публичные заявления главы МИД России являются частью профессиональной работы по отстаиванию известных позиций, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.
Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
