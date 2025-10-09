https://ukraina.ru/20251009/dmitriy-krasnov-ostavte-illyuzii-o-smene-kursa-es-my-dolzhny-serzno-gotovitsya-k-voyne-s-nato-1069846984.html

Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО

Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО - 09.10.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО

Приступы бонапартизма в странах Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.

2025-10-09T10:35

2025-10-09T10:35

2025-10-09T11:39

интервью

россия

чехия

украина

меркель

дональд трамп

ес

нато

война

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Он также отметил, что Чехия — один из лидеров ЕС по степени русофобии и недружелюбному интересу к украинскому конфликту. Андрея Бабиша беспокоит лишь то, что на поставках снарядов Украине кто-то зарабатывал. Он хочет, чтобы на те же деньги ВСУ получали больше вооружений, а вовсе не отказывает Киеву в финансировании.В Чехии по итогам минувших парламентских выборов одержала победу ANO — партия известного предпринимателя, политика, бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, давно известного своим евроскептицизмом.— Дмитрий Анатольевич, как это отразится на политическом курсе Чехии по России и Украине?— Представители победившей на выборах популистской партии уже высказались по вопросу чешских поставок на Украину: "Мы говорим не о прекращении инициативы по поставке боеприпасов, а о тщательном пересмотре. Инициатива по боеприпасам была в принципе хорошей идеей, но обошлась нам в 800 миллиардов крон. Мы будем требовать большей прозрачности и переосмысления, возможно, передачи поставок под контроль НАТО".Удивительно, что некоторые российские СМИ радостно отрапортовали: "Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании". Хотя, наоборот, Прага заявила о выделении Киеву 60 миллиардов крон — только деньги пойдут не напрямую, а через Евросоюз.Бабиша беспокоит лишь то, как он сказал, что на поставках снарядов Украине "кто-то экстремально зарабатывал". То есть он хочет, чтобы на те же деньги ВСУ получали больше снарядов. Продолжение будет в том же духе. Все популисты одинаковы, увы.Вообще же, витающий в российском общественном мнении запрос на доброго волшебника, который прилетит в голубом вертолёте и подарит 500 эскимо, мне крайне не нравится. Сидеть и ждать, что придёт [к власти] чужой дядя — друг Трамп, Эрдоган, Орбан, Фицо, подруга Мелони или ещё кто-то — и вдруг, то ли по глупости, то ли по доброте душевной решит наши проблемы, по меньшей мере, наивно. Если мы сами не можем или не хотим защитить свой дом, свою страну, то закордонные "добрые волшебники" явно этого делать не будут.— Откуда идёт это деструктивное, противоестественное, болезненное желание завести воображаемых друзей?— Смею полагать, что российские политические элиты вовсе не наивны, чтобы изображать из себя "девушку на выданье", за которой вот-вот приедет принц на белом коне и полюбит её такой, какая она есть. Бизнес-элиты также сложно обвинить в глупости.А вот многочисленные "говорящие головы", так называемые эксперты, завсегдатаи ток-шоу, телевизионные оракулы, сделавшие тревогу публики своим бизнесом — все эти люди переливают из пустого в порожнее. Они, не опираясь ни на факты, ни на здравую логику, мусолят персоналии всех этих иллюзорных друзей.Рекомендовал бы каждому из нас раз и навсегда закрыть для себя дискурс внезапных друзей России и смело переключать телевизор на другой канал, услышав очередные бредни о новом нашем симпатизанте.— Зависят ли поставки "Томагавков" на Украину от поддержки Чехии?— Нет, нисколько. Поэтому, наверное, обсуждать позицию Чехии по этому вопросу несколько бессмысленно.Что же до двусторонних отношений Праги и Москвы, следует вспомнить, что 13 мая 2021 Правительство России утвердило перечень недружественных стран. В него вошли только два государства: США и Чешская Республика. Позже список расширялся, но начался он именно с них.Ожидать ли любви ответ? Сомневаюсь. Даже если кто-то в руководстве страны испытывает симпатии к России, он должен будет считаться с общественными настроениями. А Чехия — один из лидеров ЕС по степени русофобии и недружелюбному интересу к украинскому конфликту.По самым свежим данным исследовательского центра "Евробарометр", около трети чехов считают "вторжение России в Украину" самой главной проблемой ЕС. В стране 30% её населения относится к России негативно, а ещё 47% — очень негативно. И это отношение берёт начало ещё с "Пражской весны" — гражданам Чехии не очень понравились советские танки на улицах их городов.— Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что именно они саботировали попытки ЕС решить украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году. Меркель очень неглупая женщина, давно в политике и понимает, что Европу "списывают". Может быть, поэтому таким образом Меркель предлагает себя в качестве посредника между РФ и Европой?— В английском языке есть два слова для обозначения власти: power и authority, сильно упрощая — сила и авторитет. Но, и в том, и в другом случае власть — это возможность заставить людей совершать какие-то действия, не прибегая к непосредственном воздействию, не выкручивая рук. Заставить повиноваться словами, за которыми стоит либо сила, либо авторитет.Для того, чтобы быть посредником между сторонами, занявшими непримиримые позиции, нужно как раз обладать хоть какой-то властью, причём, над обеими сторонами — если не силой, то авторитетом.И что же, бабушка Меркель располагает какой-то силой? Нет. Авторитетом? Издевательские ответы на её реплику со стороны "прибалтийских тигров" в полной мере демонстрируют, что и авторитета там не осталось.Поэтому не станем искать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там нет. Ни на какое посредничество Меркель не претендует. Просто политики-пенсионеры, даже очень умные, зарабатывают как могут — кто-то пиццу рекламирует, кто интервью раздаёт.— Как отразится на Европе и ее внешнеполитическом курсе ситуация во Франции после череды отставок премьеров?— Никак. Курс в обозримом будущем останется неизменным. Единственное, что может измениться, это скорость нарастания агрессии против России.В краткосрочной перспективе внутренняя турбулентность может притормозить наполеоновские амбиции французского истеблишмента. Но ценой этого может стать резкое ухудшение в среднесрочной перспективе. Знаете же, лучшее лекарство против внутренней смуты — "маленькая победоносная война". Или, по крайней мере, активная подготовка к ней.Думаю, французы ещё не раз попытаются натянуть треуголку маленького корсиканца. И тут остаётся только порадоваться, что приступы бонапартизма в крупных экономиках Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.— Почему Финляндии подняла тему Хельсинских принципов? С чем это связано?— Откройте любое популярное финское медиа — Yle, Helskini Times, Iltalehti, Helsingin Sanomat — и попробуйте найти упоминание России. На главной странице вряд ли найдёте. Так что Финляндия никаких вопросов не поднимала.То, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен пробормотала что-то, знают разве что в России. А для тех, кто по совету булгаковского профессора Преображенского "не читает до обеда советских газет", этого инцидента просто нет.Наверное, чтобы вести адекватный, конструктивный диалог со всем миром нам следует научиться отличать важное от второстепенного, а то так и будем тратить время и интеллектуальные ресурсы на поиск ответа на вопрос "с чем это связано?" по каждой ничего не значащей теме.А вот к работе наших дипломатов это не относится. Им, как раз, следует внимательно прислушиваться и чётко реагировать на каждый словесный выпад — это их работа.— НАТО по сути уже открыто выступает с заявлениями о готовности к войне с Россией. Означает ли это, что нам тоже стоит серьезно готовиться к войне с Западом?— Об этой необходимости я давно говорю. И не я один. Позвольте процитировать Владимира Путина.2012 год: "Мы не сможем укреплять наши международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не просчитаем риски возможных конфликтов, не обеспечим военно-технологическую независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ в качестве крайней меры реагирования на те или иные вызовы".2019 год: "Вообще, не грех вспомнить, чему нас древние учили: хочешь мира — готовься к войне. Потом есть и другое известное выражение: тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".2023 год: "Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира — готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции".Вы считаете, что Владимир Владимирович шутил? Или предлагал готовиться "не серьёзно"? Кто-то предпочитал думать, что это всего лишь риторика. И плоды этого благодушия и расслабленности мы сейчас пожинаем. И мне удивительно, что ещё кому-то что-то не понятно сейчас, когда на международнопризнанной территории России от натовского оружия гибнут мирные люди.Европа, устав от вакханалий, начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом — об этом говорит ситуация в Чехии. Однако, и чехи, и венгры, и словаки находятся на дотации у Брюсселя и вряд ли смогут принимать самостоятельные решения, в том числе по поставкам оружия на Украину. Об этом в интервью Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250911/1068536614.html

россия

чехия

украина

брюссель

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, чехия, украина, меркель, дональд трамп, ес, нато, война, брюссель, украинский кризис, "томагавк", вооружения, эрдоган, вооруженные силы украины, сво, война на украине, аналитика, виктор орбан, финляндия