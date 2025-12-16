https://ukraina.ru/20251216/blekaut-i-kollaps-infrastruktury-chto-proiskhodit-v-odesse-1073165468.html
Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе - 16.12.2025 Украина.ру
Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
Южная Пальмира уже четвертый день погружена во тьму после серии ударов по энергетическим объектам. В Одессе по всему городу наблюдаются проблемы с водоснабжением и канализацией.
2025-12-16T05:05
2025-12-16T05:05
2025-12-16T05:05
эксклюзив
одесса
украина
одесская область
елена зеленская
артем дмитрук
игорь мосийчук
гсчс
дтэк
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_de825140373306d0ce5a88ecf506d2c1.jpg
Экс-нардеп Игорь Мосийчук* в связи с этим напоминает, что почти 20 лет контроль над водоканалами Одессы взял олигарх Николай Злочевский, но они до сих пор не обеспечены генераторами.ГСЧС Одесской области сообщает, что для обеспечения горожан водой в населённые районы направлены автоцистерны. Однако около бюветов выстраиваются километровые очереди людей за водой. Полностью остановился электротранспорт. В области сразу в два-три раза подскочили цены на электрогенераторы и зарядные станции.По предварительной информации, в городе выведено из строя около десятка подстанций, а энергетическая компания ДТЭК уточняет, что повреждено 20 подстанций в области. Одесские СМИ также утверждают, что около 15 ударов пришлось по мосту в Затоке, который является важным логистическим объектом.В соцсетях одесситы публикуют видео о том, как они приспосабливаются к отсутствию света. Еду готовят на свечах, газовых горелках и даже с помощью сварочных аппаратов. Люди часами сидят в супермаркетах и торговых центрах, чтобы зарядить телефоны. Холодильники не работают, поэтому продукты вывешивают за окнами и на балконах.По сути, крупный город привыкает жить без базовой инфраструктуры. В комментариях жители вспоминают о недавних словах Елены Зеленской, которая с пафосом, расписываясь за всех украинцев, заявила, что люди готовы еще два-три года жить без света "ради победы".Одесситы опасаются, что если температура существенно опустится, многоэтажки быстро превратятся в холодильники: без света и тепла бетон держит холод, а не тепло.Энергетики Одессы обещают 16 декабря сделать одесситам графики электроснабжения хотя бы на один час в сутки. Тем не менее, как отмечает украинский энергетический эксперт Олег Попенко, свет есть в порту и сопутствующих предприятиях.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" отмечает, что Одесская область становится прифронтовым регионом, так как до неё стали долетать модифицированные российские КАБы. Область - ключевой узел для внешней торговли Украины, где сосредоточены крупнейшие морские порты, через которые Киев получает валюту, импортирует критически важные ресурсы и поддерживает остатки экономической активности. Именно поэтому, пишет "Картель", российские удары всё чаще направлены не только по энергетике, но по железной дороге и портовой инфраструктуре. А КАБы куда опаснее дронов и даже ракет: они наносят более тяжёлые повреждения, но при этом дешевле, а значит могут применяться массово.Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучеренко рассказывает, что Одесса всегда была дефицитная в энергетическом плане и со слабой сетевой инфраструктурой — а последние удары по подстанциям нанесли серьезные повреждения. По его словам, у россиян имеются планы на город, а их целью считает полное отрезание Украины от моря, с чем и связывает новую серию ударов.Однако его бывший коллега депутат Артем Дмитрук считает, что одесситы сидят без света и воды исключительно из-за Зеленского и его решений. "Ещё вчера Зеленский наносил удары по территории России, по Чечне, по судам с российскими товарами. А сегодня за эти решения расплачиваются обычные люди. Они сидят в холоде и темноте не из-за "военной необходимости", а из-за чужих политических амбиций и авантюрных решений", - утверждает Дмитрук.Украинские СМИ сейчас вдруг вспомнили, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.Военный эксперт Олег Жданов признаёт, что удары по Одессе и энергетический коллапс являются ответом на удары ВСУ по танкерам в Черном море и кораблям в Каспийском море. Он рассказывает, что россияне сначала дронами перегружают украинское ПВО региона, после чего в ход идут ракеты.Ранее украинское издание "Страна", анализируя удары украинскими безэкипажными катерами по гражданским судам в Черном море, пришло к выводу, что в ответ РФ может полностью "вынести" энергетику юга Украины, а также начать бить по судам, которые снабжают Киев через порты Одесской области. Украина же в свою очередь может увеличить интенсивность своих ударов по судам. И полноценная война в нейтральных водах может привести к полной остановке коммерческого судоходства во всем Черном море. Однако именно этот факт, по мнению "Страны", может стать дополнительным аргументом в пользу скорейшего завершения войны.О том, какие планы есть у украинской власти в эти дни - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
одесса
украина
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_3def1730b32a8d46e2e5f3e8cb4c2321.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, одесса, украина, одесская область, елена зеленская, артем дмитрук, игорь мосийчук, гсчс, дтэк, слуга народа
Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
Южная Пальмира уже четвертый день погружена во тьму после серии ударов по энергетическим объектам. В Одессе по всему городу наблюдаются проблемы с водоснабжением и канализацией.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук* в связи с этим напоминает, что почти 20 лет контроль над водоканалами Одессы взял олигарх Николай Злочевский, но они до сих пор не обеспечены генераторами.
ГСЧС Одесской области сообщает, что для обеспечения горожан водой в населённые районы направлены автоцистерны. Однако около бюветов выстраиваются километровые очереди людей за водой. Полностью остановился электротранспорт. В области сразу в два-три раза подскочили цены на электрогенераторы и зарядные станции.
По предварительной информации, в городе выведено из строя около десятка подстанций, а энергетическая компания ДТЭК уточняет, что повреждено 20 подстанций в области. Одесские СМИ также утверждают, что около 15 ударов пришлось по мосту в Затоке, который является важным логистическим объектом.
В соцсетях одесситы публикуют видео о том, как они приспосабливаются к отсутствию света. Еду готовят на свечах, газовых горелках и даже с помощью сварочных аппаратов. Люди часами сидят в супермаркетах и торговых центрах, чтобы зарядить телефоны. Холодильники не работают, поэтому продукты вывешивают за окнами и на балконах.
По сути, крупный город привыкает жить без базовой инфраструктуры. В комментариях жители вспоминают о недавних словах Елены Зеленской, которая с пафосом, расписываясь за всех украинцев, заявила, что люди готовы еще два-три года жить без света "ради победы".
Одесситы опасаются, что если температура существенно опустится, многоэтажки быстро превратятся в холодильники: без света и тепла бетон держит холод, а не тепло.
Энергетики Одессы обещают 16 декабря сделать одесситам графики электроснабжения хотя бы на один час в сутки. Тем не менее, как отмечает украинский энергетический эксперт Олег Попенко, свет есть в порту и сопутствующих предприятиях.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" отмечает, что Одесская область становится прифронтовым регионом, так как до неё стали долетать модифицированные российские КАБы. Область - ключевой узел для внешней торговли Украины, где сосредоточены крупнейшие морские порты, через которые Киев получает валюту, импортирует критически важные ресурсы и поддерживает остатки экономической активности. Именно поэтому, пишет "Картель", российские удары всё чаще направлены не только по энергетике, но по железной дороге и портовой инфраструктуре. А КАБы куда опаснее дронов и даже ракет: они наносят более тяжёлые повреждения, но при этом дешевле, а значит могут применяться массово.
Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучеренко рассказывает, что Одесса всегда была дефицитная в энергетическом плане и со слабой сетевой инфраструктурой — а последние удары по подстанциям нанесли серьезные повреждения. По его словам, у россиян имеются планы на город, а их целью считает полное отрезание Украины от моря, с чем и связывает новую серию ударов.
Однако его бывший коллега депутат Артем Дмитрук считает, что одесситы сидят без света и воды исключительно из-за Зеленского и его решений. "Ещё вчера Зеленский наносил удары по территории России, по Чечне, по судам с российскими товарами. А сегодня за эти решения расплачиваются обычные люди. Они сидят в холоде и темноте не из-за "военной необходимости", а из-за чужих политических амбиций и авантюрных решений", - утверждает Дмитрук.
Украинские СМИ сейчас вдруг вспомнили, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.
Военный эксперт Олег Жданов признаёт, что удары по Одессе и энергетический коллапс являются ответом на удары ВСУ по танкерам в Черном море и кораблям в Каспийском море. Он рассказывает, что россияне сначала дронами перегружают украинское ПВО региона, после чего в ход идут ракеты.
Ранее украинское издание "Страна", анализируя удары украинскими безэкипажными катерами по гражданским судам в Черном море, пришло к выводу, что в ответ РФ может полностью "вынести" энергетику юга Украины, а также начать бить по судам, которые снабжают Киев через порты Одесской области. Украина же в свою очередь может увеличить интенсивность своих ударов по судам. И полноценная война в нейтральных водах может привести к полной остановке коммерческого судоходства во всем Черном море. Однако именно этот факт, по мнению "Страны", может стать дополнительным аргументом в пользу скорейшего завершения войны.
О том, какие планы есть у украинской власти в эти дни - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов