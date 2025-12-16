https://ukraina.ru/20251216/blekaut-i-kollaps-infrastruktury-chto-proiskhodit-v-odesse-1073165468.html

Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе

Южная Пальмира уже четвертый день погружена во тьму после серии ударов по энергетическим объектам. В Одессе по всему городу наблюдаются проблемы с водоснабжением и канализацией.

2025-12-16T05:05

Экс-нардеп Игорь Мосийчук* в связи с этим напоминает, что почти 20 лет контроль над водоканалами Одессы взял олигарх Николай Злочевский, но они до сих пор не обеспечены генераторами.ГСЧС Одесской области сообщает, что для обеспечения горожан водой в населённые районы направлены автоцистерны. Однако около бюветов выстраиваются километровые очереди людей за водой. Полностью остановился электротранспорт. В области сразу в два-три раза подскочили цены на электрогенераторы и зарядные станции.По предварительной информации, в городе выведено из строя около десятка подстанций, а энергетическая компания ДТЭК уточняет, что повреждено 20 подстанций в области. Одесские СМИ также утверждают, что около 15 ударов пришлось по мосту в Затоке, который является важным логистическим объектом.В соцсетях одесситы публикуют видео о том, как они приспосабливаются к отсутствию света. Еду готовят на свечах, газовых горелках и даже с помощью сварочных аппаратов. Люди часами сидят в супермаркетах и торговых центрах, чтобы зарядить телефоны. Холодильники не работают, поэтому продукты вывешивают за окнами и на балконах.По сути, крупный город привыкает жить без базовой инфраструктуры. В комментариях жители вспоминают о недавних словах Елены Зеленской, которая с пафосом, расписываясь за всех украинцев, заявила, что люди готовы еще два-три года жить без света "ради победы".Одесситы опасаются, что если температура существенно опустится, многоэтажки быстро превратятся в холодильники: без света и тепла бетон держит холод, а не тепло.Энергетики Одессы обещают 16 декабря сделать одесситам графики электроснабжения хотя бы на один час в сутки. Тем не менее, как отмечает украинский энергетический эксперт Олег Попенко, свет есть в порту и сопутствующих предприятиях.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" отмечает, что Одесская область становится прифронтовым регионом, так как до неё стали долетать модифицированные российские КАБы. Область - ключевой узел для внешней торговли Украины, где сосредоточены крупнейшие морские порты, через которые Киев получает валюту, импортирует критически важные ресурсы и поддерживает остатки экономической активности. Именно поэтому, пишет "Картель", российские удары всё чаще направлены не только по энергетике, но по железной дороге и портовой инфраструктуре. А КАБы куда опаснее дронов и даже ракет: они наносят более тяжёлые повреждения, но при этом дешевле, а значит могут применяться массово.Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучеренко рассказывает, что Одесса всегда была дефицитная в энергетическом плане и со слабой сетевой инфраструктурой — а последние удары по подстанциям нанесли серьезные повреждения. По его словам, у россиян имеются планы на город, а их целью считает полное отрезание Украины от моря, с чем и связывает новую серию ударов.Однако его бывший коллега депутат Артем Дмитрук считает, что одесситы сидят без света и воды исключительно из-за Зеленского и его решений. "Ещё вчера Зеленский наносил удары по территории России, по Чечне, по судам с российскими товарами. А сегодня за эти решения расплачиваются обычные люди. Они сидят в холоде и темноте не из-за "военной необходимости", а из-за чужих политических амбиций и авантюрных решений", - утверждает Дмитрук.Украинские СМИ сейчас вдруг вспомнили, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.Военный эксперт Олег Жданов признаёт, что удары по Одессе и энергетический коллапс являются ответом на удары ВСУ по танкерам в Черном море и кораблям в Каспийском море. Он рассказывает, что россияне сначала дронами перегружают украинское ПВО региона, после чего в ход идут ракеты.Ранее украинское издание "Страна", анализируя удары украинскими безэкипажными катерами по гражданским судам в Черном море, пришло к выводу, что в ответ РФ может полностью "вынести" энергетику юга Украины, а также начать бить по судам, которые снабжают Киев через порты Одесской области. Украина же в свою очередь может увеличить интенсивность своих ударов по судам. И полноценная война в нейтральных водах может привести к полной остановке коммерческого судоходства во всем Черном море. Однако именно этот факт, по мнению "Страны", может стать дополнительным аргументом в пользу скорейшего завершения войны.О том, какие планы есть у украинской власти в эти дни - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Новости

