https://ukraina.ru/20251216/perekhod-rubikona-i-vystrel-sebe-v-nogi-glava-komiteta-gosdumy-otsenil-vozmozhnoe-izyatie-aktivov-rf-1073166720.html
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ - 16.12.2025 Украина.ру
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация Евросоюзом российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнёт положение европейской валюты
2025-12-16T04:08
2025-12-16T04:08
2025-12-16T04:15
новости
россия
госдума
леонид слуцкий
ес
европа
брюссель
замороженные активы
европейская комиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052101127_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_fb82e2327accfc1a24d21061bc415bac.jpg
"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил [президент РФ] Владимир Путин, ответит жёстко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", — сказал Слуцкий "Известиям".Если верхушка ЕС продавит это решение на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги", отметил глава комитета ГД.Ранее практически несбыточными назвал европейские мечты о российских деньгах премьер-министр Польши Дональд Туск - "Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск.Подробный анализ ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации Татьяны Стоянович - ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
россия
европа
брюссель
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052101127_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_c6f745399949edcf7b3a6e98a92fa28a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, госдума, леонид слуцкий, ес, европа, брюссель, замороженные активы, европейская комиссия, евросоюз, владимир путин, украина
Новости, Россия, Госдума, Леонид Слуцкий, ЕС, Европа, Брюссель, замороженные активы, Европейская комиссия, Евросоюз, Владимир Путин, Украина
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:08 16.12.2025 (обновлено: 04:15 16.12.2025)
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация Евросоюзом российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнёт положение европейской валюты
"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил [президент РФ] Владимир Путин, ответит жёстко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", — сказал Слуцкий "Известиям".
Если верхушка ЕС продавит это решение на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги", отметил глава комитета ГД.
Ранее практически несбыточными назвал европейские мечты о российских деньгах премьер-министр Польши Дональд Туск - "Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск. Подробный анализ ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации Татьяны Стоянович - ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России. Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.