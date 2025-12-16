https://ukraina.ru/20251216/perekhod-rubikona-i-vystrel-sebe-v-nogi-glava-komiteta-gosdumy-otsenil-vozmozhnoe-izyatie-aktivov-rf-1073166720.html

Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация Евросоюзом российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнёт положение европейской валюты

"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил [президент РФ] Владимир Путин, ответит жёстко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", — сказал Слуцкий "Известиям".Если верхушка ЕС продавит это решение на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги", отметил глава комитета ГД.Ранее практически несбыточными назвал европейские мечты о российских деньгах премьер-министр Польши Дональд Туск - "Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск.Подробный анализ ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации Татьяны Стоянович - ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

новости, россия, госдума, леонид слуцкий, ес, европа, брюссель, замороженные активы, европейская комиссия, евросоюз, владимир путин, украина