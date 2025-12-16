Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ - 16.12.2025 Украина.ру
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация Евросоюзом российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнёт положение европейской валюты
"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил [президент РФ] Владимир Путин, ответит жёстко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", — сказал Слуцкий "Известиям".Если верхушка ЕС продавит это решение на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги", отметил глава комитета ГД.Ранее практически несбыточными назвал европейские мечты о российских деньгах премьер-министр Польши Дональд Туск - "Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск.Подробный анализ ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации Татьяны Стоянович - ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ

04:08 16.12.2025 (обновлено: 04:15 16.12.2025)
 
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация Евросоюзом российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнёт положение европейской валюты
"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил [президент РФ] Владимир Путин, ответит жёстко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", — сказал Слуцкий "Известиям".
Если верхушка ЕС продавит это решение на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги", отметил глава комитета ГД.
Ранее практически несбыточными назвал европейские мечты о российских деньгах премьер-министр Польши Дональд Туск - "Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск.
Подробный анализ ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации Татьяны Стоянович - ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России.
Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
 
Лента новостейМолния