https://ukraina.ru/20251216/pochemu-tramp-vdrug-stal-mirotvortsem-lipovoy-predupredil-ob-istinnykh-tselyakh-politiki-ssha-1073136899.html

Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США

Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США - 16.12.2025 Украина.ру

Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США

Заявления Дональда Трампа о желании прекратить конфликт на Украине имеют под собой не столько идеологическую, сколько сугубо прагматическую и внутреннюю политическую подоплёку. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-16T05:40

2025-12-16T05:40

2025-12-16T05:40

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

украина.ру

миротворцы

выборы

конгресс сша

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089727_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_217b6e71d290afe5d69a006970cc39e5.jpg

Отвечая на вопрос о доверии к президенту США, Липовой был категоричен. "Трамп старается остановить конфликт на Украине по простой причине — это было его предвыборное обещание", — заявил он. Генерал-майор объяснил мотивацию американского лидера: "Политическая обстановка в Америке сейчас накаленная, приближаются выборы в Конгресс, где Трамп, в случае не сдержанного слова, может проиграть, а вместе с ним и его партия. А это чревато для Трампа проигрышем и на следующих президентских выборах".Что касается искренности намерений, то здесь у эксперта большие сомнения. "Сомневаюсь, что при этом Трамп действительно хочет стать большим другом России — особенно, с учетом того, что Америка исторически является нашим противником и соперником", — подчеркнул Липовой. Он также обратил внимание на риторику хозяина Белого дома: "Поэтому он выбрал тактику миротворца, говорит, что остановил семь войн по всей земле, забывая упомянуть, что перед этим именно Америка их развязала", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, миротворцы, выборы, конгресс сша, война, война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, президент сша, президентские выборы, геополитика