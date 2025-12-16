https://ukraina.ru/20251216/pochemu-tramp-vdrug-stal-mirotvortsem-lipovoy-predupredil-ob-istinnykh-tselyakh-politiki-ssha-1073136899.html
Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
Заявления Дональда Трампа о желании прекратить конфликт на Украине имеют под собой не столько идеологическую, сколько сугубо прагматическую и внутреннюю политическую подоплёку. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о доверии к президенту США, Липовой был категоричен. "Трамп старается остановить конфликт на Украине по простой причине — это было его предвыборное обещание", — заявил он. Генерал-майор объяснил мотивацию американского лидера: "Политическая обстановка в Америке сейчас накаленная, приближаются выборы в Конгресс, где Трамп, в случае не сдержанного слова, может проиграть, а вместе с ним и его партия. А это чревато для Трампа проигрышем и на следующих президентских выборах".Что касается искренности намерений, то здесь у эксперта большие сомнения. "Сомневаюсь, что при этом Трамп действительно хочет стать большим другом России — особенно, с учетом того, что Америка исторически является нашим противником и соперником", — подчеркнул Липовой. Он также обратил внимание на риторику хозяина Белого дома: "Поэтому он выбрал тактику миротворца, говорит, что остановил семь войн по всей земле, забывая упомянуть, что перед этим именно Америка их развязала", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос о доверии к президенту США, Липовой был категоричен. "Трамп старается остановить конфликт на Украине по простой причине — это было его предвыборное обещание", — заявил он.
Генерал-майор объяснил мотивацию американского лидера: "Политическая обстановка в Америке сейчас накаленная, приближаются выборы в Конгресс, где Трамп, в случае не сдержанного слова, может проиграть, а вместе с ним и его партия. А это чревато для Трампа проигрышем и на следующих президентских выборах".
Что касается искренности намерений, то здесь у эксперта большие сомнения. "Сомневаюсь, что при этом Трамп действительно хочет стать большим другом России — особенно, с учетом того, что Америка исторически является нашим противником и соперником", — подчеркнул Липовой.
Он также обратил внимание на риторику хозяина Белого дома: "Поэтому он выбрал тактику миротворца, говорит, что остановил семь войн по всей земле, забывая упомянуть, что перед этим именно Америка их развязала", — резюмировал собеседник издания.