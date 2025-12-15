https://ukraina.ru/20251215/voenkor-andrey-kots-rossiya-vozmet-gulyaypole-udarom-s-severa-na-yug-a-vsu-sozhgut-rezervy-pod-1073153503.html

Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском

Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском - 15.12.2025 Украина.ру

Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" севернее Гуляйполя взяли крупный узел обороны ВСУ в районе населённого пункта Песчаное и создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Некоторые эксперты считают, что освобождение самого Гуляйполя может произойти по образцу Северска, когда в результате одного мощного удара вся оборона врага посыпалась. Конечно, не все так просто. Но основания для оптимизма по этому поводу у нас есть.Противник не ожидал, что мы пойдем на него с севера. Как только наш "дальневосточный экспресс" этой осенью двинулся вперед и в ежедневном режиме стал забирать у него населенные пункты на подходе к Гуляйполю, украинцы стали спешно выстраивать хоть какие-то оборонительные позиции за Гайчуром. Тем не менее, мы контролируем значительную часть восточного берега, а с освобождением Песчаного смогли закрепиться на западном. Если мы будем двигаться в районе Песчаного вдоль русла реки с севера на юг, то сможем обойти все позиции, которые противник спешно выстраивал.Поэтому подвижки в районе Гуляйполя у нас будут.Судя по оперативной обстановке, ВСУ сейчас сконцентрировались на Купянском направлении и туда направляют подкрепления. Но поскольку у них не хватает людей, перебрасывать резервы противник может только в том случае, если снимет части и подразделения с других участков. И, судя по всему, Гуляйполе тоже будет ослабляться в пользу Купянска.Что касается других направлений, то я все-таки надеюсь, что до конца года или во время новогодних праздников мы дожмем Димитров. Также я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска.Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца, когда под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола.Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него.При этом сражение за Купянск может стать аналогом бахмутской мясорубки, когда мы перебили множество боеспособных сил противника. Сырский и Драпатый перебрасывают туда элитные подразделения. Это и спецназ ГУР, и десантники. Я бы даже не исключал, что события в районе Купянска – это специальная наша тактика, чтобы выманить туда как можно больше вражеских боеспособных частей и уничтожить.

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

