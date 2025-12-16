"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/sluga-naroda-menyaet-khozyaina-chego-zhdat-ot-perevyborov-lidera-partii-vlasti-1073164257.html
"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти - 16.12.2025 Украина.ру
"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
"Кина не будет": сериал "Слуга народа" удалили с медиа-платформ. Совсем. Украинцы шутят, что это сделано для того, чтобы не видеть в какой серии живет сейчас страна. Но на самом деле все гораздо глубже: эра комиксов в украинской политике подходит к концу.
2025-12-16T05:10
2025-12-16T05:10
выборы
украина
сша
россия
владимир зеленский
александр корниенко
слуга народа
вооруженные силы украины
95 квартал
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/72/1033527239_0:5:3627:2045_1920x0_80_0_0_ca974c607bb3fdc7d7ec09404902c052.jpg
Напомним, что в свое время сериал о Голобородько стал промоушеном для президентской кампании Владимира Зеленского. Но он же и создал образ несменяемого лидера, который обещает людям все, что они хотят слышать. А еще многие, казалось бы вымышленные события этого шапито, включая борьбу с коррупцией и кадровые назначения друзей и соратников, воплотились в реальности. Сериал фактически сформировал образ Зеленского как президента. Вспомните, он в каждой серии только и делает, что обещает людям то, чего они хотят услышать. В дальнейшем вся его предвыборная кампания строилась подобным образом, — отмечает офицер ВСУ в отставке Богдан Кучер."Если что-то и подтвердилось 10 лет спустя, так это модель единоличного управления, в которой прав только Зеленский", — рассуждает сегодня профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. А еще сбылось перекладывание ответственность за хаос и распад страны на самих украинцев. Сегодня и сам "Голобородько" и его пиарщики, и его силовики все чаще тыкают пальцем в сторону вольнолюбивой нации: не так воевала, не так мобилизовалась, не так поддерживала власть, не так донатила на ВСУ. А скоро подоспеет и референдум о судьбе украинских территорий: с его помощью просроченный лидер хочет взвалить всю вину за сдачу юго-востока на зрителей сериала "Слуга народа". Который не просто оказался пророческим для Украины, но и предсказал роковые ошибки украинцев, главная из которых - голосование за клоуна без политического и управленческого опыта. Сегодня последствия этих иллюзий очевидны: война и масштабная коррупция на войне, политический внутренний раздрай, колонизация страны и тяжёлое экономическое положение населения. Но надо честно признать, что украинцы сами создали условия для своих неудач. Многие сегодня жалеют, что отдали свой голос за комика из "95 Квартала", но есть и такие, которые считают Зеленского лучшим президентом за все годы независимой Украины. И хотя проплаченные социологи из КМИС рисуют "Голобородько" рейтинг в 65% (и это после "Миндичгейта"!), в него не верит даже собственная партия.Кстати, о партии. 17 декабря в Киеве должен пройти отчетно-перевыборный съезд "Слуги народа". На нем должны переизбрать нынешнюю партагейноссе "СН" Елену Шуляк, которая занимала эту должность два срока подряд. Ее полномочия закончились три дня назад и руководство партии нуждается в апгрейде. Примечательно, что процесс перевыборов лидера "СН" совпал с разговорами о необходимости проведения в стране парламентских и президентских выборов. На необходимости демократических процедур в "воюющей стране" не раз акцентировал внимание президент США Дональд Трамп - в рамках своего мирного плана. К ним готовятся и украинские олигархи и так называемые соросята - агенты внешнего влияния, представители глобалистов. Поэтому хочешь не хочешь, но и "слугам народа" пора проводить предвыборную мобилизацию. А для этого выбрать себе нового лидера, который сможет и политсилу сохранить и составить конкуренцию мастодонтам типа Петра Порошенко* и новым героям типа Андрея Билецкого**.Изначально, на роль вождя претендовал вице-спикер Александр Корниенко. Он уже возглавлял предвыборный штаб "Слуги народа" в 2019-м и смог провести в парламент целую орду ландшафтных дизайнеров, собачьих парикмахеров и "корабельных сосен". Корниенко даже одно время пытался привить "слугам" коммунистическую идеологию, но в конце-концов все свелось к политическому шоу, а самого Корниенко стали ценить лишь за пафосное исполнение национального гимна. Тем не менее, через четыре года о его организаторских талантах снова вспомнили и решили, что позитивный психотерапевт (а Корниенко в свое время получил диплом по этой специальности) это то, что нужно деморализованной партии власти. Более того, бывшего партийного вожака даже прочили на роль возможного спикера ВР и даже подписанта мирного соглашения с РФ. Однако, в течение последних недель ситуация поменялась и теперь на роль "вожака зеленой стаи" уже лоббируют вице-премьера Михаила Федорова. Кстати, чуть ранее кандидатуру цифрового министра рассматривали как сменщика Андрея Ермака и прочили ему пост главы ОП."Очень надеюсь, что это не будет Федоров. Потому что нужно быть очень наивным, чтобы назначать на уже абсолютно токсичный, бесперспективный и тонущий актив единственного человека из команды, у кого нормальная репутация", - написал накануне партийного съезда СН лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк. Хотя казалось бы, какое дело соросятам до того, кто возглавит тонущий партийный "Титаник". А может, не такой он уж и бесперспективный? Кстати, аналогичную позицию занял и один из нардепов-слуг Максим Бужанский, которого подозревают в симпатиях к бывшей ОПЗЖ и в сотрудничестве с ее проводником Сергеем Левочкиным."Говорят, что в древности, человеку обреченному, всегда предлагали выбор- костёр, пост министра энергетики, или главы партии "Слуга Народа". И все выбирали костёр. Учебник по истории Украины, 3025й год", - пытается острить политик, но за этим нервным смехом , похоже, cкрывается серьезная озабоченность тем, что контроль над партией Зеленского оказался в руках агентов Демпартии США. Прежде всего, у соросят и зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, которые перехватили после "Миндичгейта" контроль над наркоклоуном и убеждают его поставить во главе "СН" близкого им цифрового министра Федорова. "Если такое назначение состоится, то Зеленский снова вернется в амплуа ведущего корпоративов у олигархов, которые (на этот раз без Коломойского) выдвинут его в президенты. Президент-марионетка удобен всем, а для "партии войны" и вообще незаменим", - считает оппозиционный депутат и бывший "слуга народа" Дубинский.Однако, существует и альтернативная интерпретация происходящего: партия во главе с Федоровым (за спиной которого маячит фигура лидера фракции "СН" Давида Арахамии) списывает со счетов Зеленского и отправляется в самостоятельное плавание. Ведь сегодня именно "Голобородько" стал тем якорем, который тянет депутатов-слуг на политическое дно. Это показывают даже опросы ручного КМИС. Cогласно данным последних соцопросов, "Слуга народа" даже не вошла бы в тройку лидеров. Если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то первое место занял бы проект экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором видят эдакого Ющенко, только в генеральской форме. За него готовы голосовать почти 20% граждан. На втором месте - кум Виктора Ющенко и бывший президент Петр Порошенко со своей "Европейской солидарностью". Эту партию поддерживает 16% опрошенных. Сюрпризом же выборов может стать прорыв партии "Азов"*** во главе с ее основателем, националистом Андреем Билецким: ее идеологию одобряют более 11% украинцев. При этом блок Зеленского занимает сейчас только четвертое место, ему в спину дышит проект разведчика Кирилла Буданова**** (10% симпатиков). Пятипроцентный избирательный порог также проходят ахметовская партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова с результатом 8,7%, политический проект волонтера Сергея Притулы "24 августа" (6,4%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко, набирающая около 5%. Это тоже весьма болезненно для Банковой, но еще больнее для страны, для которой такой парламент - не просто приговор, а гарантированное превращение в помесь тюрьмы и ТЦК на долгие годы.О том, какие планы вынашивает нынешняя украинская власть - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"*- внесен в список террористов и экстремистов;**- внесен в список террористов и экстремистов;***- запрещенная в РФ организация;****- внесен в список террористов и экстремистов
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/72/1033527239_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_20abdc2155dec2f7800fc007682e4833.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр корниенко, слуга народа, вооруженные силы украины, 95 квартал, эксклюзив
выборы, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Корниенко, Слуга народа, Вооруженные силы Украины, 95 квартал, Эксклюзив

"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти

05:10 16.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
"Кина не будет": сериал "Слуга народа" удалили с медиа-платформ. Совсем. Украинцы шутят, что это сделано для того, чтобы не видеть в какой серии живет сейчас страна. Но на самом деле все гораздо глубже: эра комиксов в украинской политике подходит к концу.
Напомним, что в свое время сериал о Голобородько стал промоушеном для президентской кампании Владимира Зеленского. Но он же и создал образ несменяемого лидера, который обещает людям все, что они хотят слышать. А еще многие, казалось бы вымышленные события этого шапито, включая борьбу с коррупцией и кадровые назначения друзей и соратников, воплотились в реальности. Сериал фактически сформировал образ Зеленского как президента.
Вспомните, он в каждой серии только и делает, что обещает людям то, чего они хотят услышать. В дальнейшем вся его предвыборная кампания строилась подобным образом, — отмечает офицер ВСУ в отставке Богдан Кучер.
"Если что-то и подтвердилось 10 лет спустя, так это модель единоличного управления, в которой прав только Зеленский", — рассуждает сегодня профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
А еще сбылось перекладывание ответственность за хаос и распад страны на самих украинцев. Сегодня и сам "Голобородько" и его пиарщики, и его силовики все чаще тыкают пальцем в сторону вольнолюбивой нации: не так воевала, не так мобилизовалась, не так поддерживала власть, не так донатила на ВСУ. А скоро подоспеет и референдум о судьбе украинских территорий: с его помощью просроченный лидер хочет взвалить всю вину за сдачу юго-востока на зрителей сериала "Слуга народа". Который не просто оказался пророческим для Украины, но и предсказал роковые ошибки украинцев, главная из которых - голосование за клоуна без политического и управленческого опыта.
Сегодня последствия этих иллюзий очевидны: война и масштабная коррупция на войне, политический внутренний раздрай, колонизация страны и тяжёлое экономическое положение населения.
Но надо честно признать, что украинцы сами создали условия для своих неудач. Многие сегодня жалеют, что отдали свой голос за комика из "95 Квартала", но есть и такие, которые считают Зеленского лучшим президентом за все годы независимой Украины. И хотя проплаченные социологи из КМИС рисуют "Голобородько" рейтинг в 65% (и это после "Миндичгейта"!), в него не верит даже собственная партия.
Кстати, о партии. 17 декабря в Киеве должен пройти отчетно-перевыборный съезд "Слуги народа". На нем должны переизбрать нынешнюю партагейноссе "СН" Елену Шуляк, которая занимала эту должность два срока подряд. Ее полномочия закончились три дня назад и руководство партии нуждается в апгрейде. Примечательно, что процесс перевыборов лидера "СН" совпал с разговорами о необходимости проведения в стране парламентских и президентских выборов. На необходимости демократических процедур в "воюющей стране" не раз акцентировал внимание президент США Дональд Трамп - в рамках своего мирного плана. К ним готовятся и украинские олигархи и так называемые соросята - агенты внешнего влияния, представители глобалистов. Поэтому хочешь не хочешь, но и "слугам народа" пора проводить предвыборную мобилизацию. А для этого выбрать себе нового лидера, который сможет и политсилу сохранить и составить конкуренцию мастодонтам типа Петра Порошенко* и новым героям типа Андрея Билецкого**.
Партии Украины перед выборами. Социолгия
Партии Украины перед выборами. Социолгия
Партии Украины перед выборами. Социолгия
Изначально, на роль вождя претендовал вице-спикер Александр Корниенко. Он уже возглавлял предвыборный штаб "Слуги народа" в 2019-м и смог провести в парламент целую орду ландшафтных дизайнеров, собачьих парикмахеров и "корабельных сосен". Корниенко даже одно время пытался привить "слугам" коммунистическую идеологию, но в конце-концов все свелось к политическому шоу, а самого Корниенко стали ценить лишь за пафосное исполнение национального гимна.
Тем не менее, через четыре года о его организаторских талантах снова вспомнили и решили, что позитивный психотерапевт (а Корниенко в свое время получил диплом по этой специальности) это то, что нужно деморализованной партии власти. Более того, бывшего партийного вожака даже прочили на роль возможного спикера ВР и даже подписанта мирного соглашения с РФ. Однако, в течение последних недель ситуация поменялась и теперь на роль "вожака зеленой стаи" уже лоббируют вице-премьера Михаила Федорова. Кстати, чуть ранее кандидатуру цифрового министра рассматривали как сменщика Андрея Ермака и прочили ему пост главы ОП.
"Очень надеюсь, что это не будет Федоров. Потому что нужно быть очень наивным, чтобы назначать на уже абсолютно токсичный, бесперспективный и тонущий актив единственного человека из команды, у кого нормальная репутация", - написал накануне партийного съезда СН лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк. Хотя казалось бы, какое дело соросятам до того, кто возглавит тонущий партийный "Титаник". А может, не такой он уж и бесперспективный? Кстати, аналогичную позицию занял и один из нардепов-слуг Максим Бужанский, которого подозревают в симпатиях к бывшей ОПЗЖ и в сотрудничестве с ее проводником Сергеем Левочкиным.
"Говорят, что в древности, человеку обреченному, всегда предлагали выбор- костёр, пост министра энергетики, или главы партии "Слуга Народа". И все выбирали костёр. Учебник по истории Украины, 3025й год", - пытается острить политик, но за этим нервным смехом , похоже, cкрывается серьезная озабоченность тем, что контроль над партией Зеленского оказался в руках агентов Демпартии США. Прежде всего, у соросят и зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, которые перехватили после "Миндичгейта" контроль над наркоклоуном и убеждают его поставить во главе "СН" близкого им цифрового министра Федорова.
"Если такое назначение состоится, то Зеленский снова вернется в амплуа ведущего корпоративов у олигархов, которые (на этот раз без Коломойского) выдвинут его в президенты. Президент-марионетка удобен всем, а для "партии войны" и вообще незаменим", - считает оппозиционный депутат и бывший "слуга народа" Дубинский.
Однако, существует и альтернативная интерпретация происходящего: партия во главе с Федоровым (за спиной которого маячит фигура лидера фракции "СН" Давида Арахамии) списывает со счетов Зеленского и отправляется в самостоятельное плавание. Ведь сегодня именно "Голобородько" стал тем якорем, который тянет депутатов-слуг на политическое дно. Это показывают даже опросы ручного КМИС.
Cогласно данным последних соцопросов, "Слуга народа" даже не вошла бы в тройку лидеров. Если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то первое место занял бы проект экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором видят эдакого Ющенко, только в генеральской форме. За него готовы голосовать почти 20% граждан. На втором месте - кум Виктора Ющенко и бывший президент Петр Порошенко со своей "Европейской солидарностью". Эту партию поддерживает 16% опрошенных. Сюрпризом же выборов может стать прорыв партии "Азов"*** во главе с ее основателем, националистом Андреем Билецким: ее идеологию одобряют более 11% украинцев.
При этом блок Зеленского занимает сейчас только четвертое место, ему в спину дышит проект разведчика Кирилла Буданова**** (10% симпатиков). Пятипроцентный избирательный порог также проходят ахметовская партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова с результатом 8,7%, политический проект волонтера Сергея Притулы "24 августа" (6,4%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко, набирающая около 5%. Это тоже весьма болезненно для Банковой, но еще больнее для страны, для которой такой парламент - не просто приговор, а гарантированное превращение в помесь тюрьмы и ТЦК на долгие годы.
О том, какие планы вынашивает нынешняя украинская власть - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"
*- внесен в список террористов и экстремистов;
**- внесен в список террористов и экстремистов;
***- запрещенная в РФ организация;
****- внесен в список террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
выборыУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлександр КорниенкоСлуга народаВооруженные силы Украины95 кварталЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния