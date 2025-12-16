https://ukraina.ru/20251216/sluga-naroda-menyaet-khozyaina-chego-zhdat-ot-perevyborov-lidera-partii-vlasti-1073164257.html

"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти

"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти - 16.12.2025 Украина.ру

"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти

"Кина не будет": сериал "Слуга народа" удалили с медиа-платформ. Совсем. Украинцы шутят, что это сделано для того, чтобы не видеть в какой серии живет сейчас страна. Но на самом деле все гораздо глубже: эра комиксов в украинской политике подходит к концу.

2025-12-16T05:10

2025-12-16T05:10

2025-12-16T05:10

выборы

украина

сша

россия

владимир зеленский

александр корниенко

слуга народа

вооруженные силы украины

95 квартал

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/72/1033527239_0:5:3627:2045_1920x0_80_0_0_ca974c607bb3fdc7d7ec09404902c052.jpg

Напомним, что в свое время сериал о Голобородько стал промоушеном для президентской кампании Владимира Зеленского. Но он же и создал образ несменяемого лидера, который обещает людям все, что они хотят слышать. А еще многие, казалось бы вымышленные события этого шапито, включая борьбу с коррупцией и кадровые назначения друзей и соратников, воплотились в реальности. Сериал фактически сформировал образ Зеленского как президента. Вспомните, он в каждой серии только и делает, что обещает людям то, чего они хотят услышать. В дальнейшем вся его предвыборная кампания строилась подобным образом, — отмечает офицер ВСУ в отставке Богдан Кучер."Если что-то и подтвердилось 10 лет спустя, так это модель единоличного управления, в которой прав только Зеленский", — рассуждает сегодня профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. А еще сбылось перекладывание ответственность за хаос и распад страны на самих украинцев. Сегодня и сам "Голобородько" и его пиарщики, и его силовики все чаще тыкают пальцем в сторону вольнолюбивой нации: не так воевала, не так мобилизовалась, не так поддерживала власть, не так донатила на ВСУ. А скоро подоспеет и референдум о судьбе украинских территорий: с его помощью просроченный лидер хочет взвалить всю вину за сдачу юго-востока на зрителей сериала "Слуга народа". Который не просто оказался пророческим для Украины, но и предсказал роковые ошибки украинцев, главная из которых - голосование за клоуна без политического и управленческого опыта. Сегодня последствия этих иллюзий очевидны: война и масштабная коррупция на войне, политический внутренний раздрай, колонизация страны и тяжёлое экономическое положение населения. Но надо честно признать, что украинцы сами создали условия для своих неудач. Многие сегодня жалеют, что отдали свой голос за комика из "95 Квартала", но есть и такие, которые считают Зеленского лучшим президентом за все годы независимой Украины. И хотя проплаченные социологи из КМИС рисуют "Голобородько" рейтинг в 65% (и это после "Миндичгейта"!), в него не верит даже собственная партия.Кстати, о партии. 17 декабря в Киеве должен пройти отчетно-перевыборный съезд "Слуги народа". На нем должны переизбрать нынешнюю партагейноссе "СН" Елену Шуляк, которая занимала эту должность два срока подряд. Ее полномочия закончились три дня назад и руководство партии нуждается в апгрейде. Примечательно, что процесс перевыборов лидера "СН" совпал с разговорами о необходимости проведения в стране парламентских и президентских выборов. На необходимости демократических процедур в "воюющей стране" не раз акцентировал внимание президент США Дональд Трамп - в рамках своего мирного плана. К ним готовятся и украинские олигархи и так называемые соросята - агенты внешнего влияния, представители глобалистов. Поэтому хочешь не хочешь, но и "слугам народа" пора проводить предвыборную мобилизацию. А для этого выбрать себе нового лидера, который сможет и политсилу сохранить и составить конкуренцию мастодонтам типа Петра Порошенко* и новым героям типа Андрея Билецкого**.Изначально, на роль вождя претендовал вице-спикер Александр Корниенко. Он уже возглавлял предвыборный штаб "Слуги народа" в 2019-м и смог провести в парламент целую орду ландшафтных дизайнеров, собачьих парикмахеров и "корабельных сосен". Корниенко даже одно время пытался привить "слугам" коммунистическую идеологию, но в конце-концов все свелось к политическому шоу, а самого Корниенко стали ценить лишь за пафосное исполнение национального гимна. Тем не менее, через четыре года о его организаторских талантах снова вспомнили и решили, что позитивный психотерапевт (а Корниенко в свое время получил диплом по этой специальности) это то, что нужно деморализованной партии власти. Более того, бывшего партийного вожака даже прочили на роль возможного спикера ВР и даже подписанта мирного соглашения с РФ. Однако, в течение последних недель ситуация поменялась и теперь на роль "вожака зеленой стаи" уже лоббируют вице-премьера Михаила Федорова. Кстати, чуть ранее кандидатуру цифрового министра рассматривали как сменщика Андрея Ермака и прочили ему пост главы ОП."Очень надеюсь, что это не будет Федоров. Потому что нужно быть очень наивным, чтобы назначать на уже абсолютно токсичный, бесперспективный и тонущий актив единственного человека из команды, у кого нормальная репутация", - написал накануне партийного съезда СН лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк. Хотя казалось бы, какое дело соросятам до того, кто возглавит тонущий партийный "Титаник". А может, не такой он уж и бесперспективный? Кстати, аналогичную позицию занял и один из нардепов-слуг Максим Бужанский, которого подозревают в симпатиях к бывшей ОПЗЖ и в сотрудничестве с ее проводником Сергеем Левочкиным."Говорят, что в древности, человеку обреченному, всегда предлагали выбор- костёр, пост министра энергетики, или главы партии "Слуга Народа". И все выбирали костёр. Учебник по истории Украины, 3025й год", - пытается острить политик, но за этим нервным смехом , похоже, cкрывается серьезная озабоченность тем, что контроль над партией Зеленского оказался в руках агентов Демпартии США. Прежде всего, у соросят и зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, которые перехватили после "Миндичгейта" контроль над наркоклоуном и убеждают его поставить во главе "СН" близкого им цифрового министра Федорова. "Если такое назначение состоится, то Зеленский снова вернется в амплуа ведущего корпоративов у олигархов, которые (на этот раз без Коломойского) выдвинут его в президенты. Президент-марионетка удобен всем, а для "партии войны" и вообще незаменим", - считает оппозиционный депутат и бывший "слуга народа" Дубинский.Однако, существует и альтернативная интерпретация происходящего: партия во главе с Федоровым (за спиной которого маячит фигура лидера фракции "СН" Давида Арахамии) списывает со счетов Зеленского и отправляется в самостоятельное плавание. Ведь сегодня именно "Голобородько" стал тем якорем, который тянет депутатов-слуг на политическое дно. Это показывают даже опросы ручного КМИС. Cогласно данным последних соцопросов, "Слуга народа" даже не вошла бы в тройку лидеров. Если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то первое место занял бы проект экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором видят эдакого Ющенко, только в генеральской форме. За него готовы голосовать почти 20% граждан. На втором месте - кум Виктора Ющенко и бывший президент Петр Порошенко со своей "Европейской солидарностью". Эту партию поддерживает 16% опрошенных. Сюрпризом же выборов может стать прорыв партии "Азов"*** во главе с ее основателем, националистом Андреем Билецким: ее идеологию одобряют более 11% украинцев. При этом блок Зеленского занимает сейчас только четвертое место, ему в спину дышит проект разведчика Кирилла Буданова**** (10% симпатиков). Пятипроцентный избирательный порог также проходят ахметовская партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова с результатом 8,7%, политический проект волонтера Сергея Притулы "24 августа" (6,4%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко, набирающая около 5%. Это тоже весьма болезненно для Банковой, но еще больнее для страны, для которой такой парламент - не просто приговор, а гарантированное превращение в помесь тюрьмы и ТЦК на долгие годы.О том, какие планы вынашивает нынешняя украинская власть - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Другой путь Зеленского"*- внесен в список террористов и экстремистов;**- внесен в список террористов и экстремистов;***- запрещенная в РФ организация;****- внесен в список террористов и экстремистов

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

выборы, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр корниенко, слуга народа, вооруженные силы украины, 95 квартал, эксклюзив