Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана - 16.12.2025 Украина.ру
Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Бежать ВСУ придется через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что основные мосты уже взорваны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Отвечая на вопрос о развитии событий после освобождения Северска, эксперт описал неизбежный сценарий. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку", — заявил Измайлов.При этом, по его словам, пути для организованного отхода уже отрезаны. "Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — констатировал аналитик.Он напомнил исторический контекст, подчеркивающий уязвимость такого маршрута. "До этого автомобильного моста между Славянском и Лиманом не было. Все автобусы, грузовики и даже велосипедистов ездили через плотину", — сказал эксперт, добавив, что для военной техники и колонн этот путь станет серьезным препятствием.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.
Украина.ру
новости, россия, северск, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, славянск, славянско-краматорская агломерация, красный лиман, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Красный Лиман, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана

05:30 16.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Бежать ВСУ придется через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что основные мосты уже взорваны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Отвечая на вопрос о развитии событий после освобождения Северска, эксперт описал неизбежный сценарий. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку", — заявил Измайлов.
При этом, по его словам, пути для организованного отхода уже отрезаны. "Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — констатировал аналитик.
Он напомнил исторический контекст, подчеркивающий уязвимость такого маршрута. "До этого автомобильного моста между Славянском и Лиманом не было. Все автобусы, грузовики и даже велосипедистов ездили через плотину", — сказал эксперт, добавив, что для военной техники и колонн этот путь станет серьезным препятствием.
Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.
Лента новостейМолния