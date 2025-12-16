https://ukraina.ru/20251216/lovushka-dlya-vsu-na-dontse-ekspert-nazval-edinstvennyy-put-dlya-begstva-vraga-iz-pod-limana-1073159314.html

Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана

Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Бежать ВСУ придется через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что основные мосты уже взорваны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

Отвечая на вопрос о развитии событий после освобождения Северска, эксперт описал неизбежный сценарий. "Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку", — заявил Измайлов.При этом, по его словам, пути для организованного отхода уже отрезаны. "Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны", — констатировал аналитик.Он напомнил исторический контекст, подчеркивающий уязвимость такого маршрута. "До этого автомобильного моста между Славянском и Лиманом не было. Все автобусы, грузовики и даже велосипедистов ездили через плотину", — сказал эксперт, добавив, что для военной техники и колонн этот путь станет серьезным препятствием.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.

Новости

