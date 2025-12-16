https://ukraina.ru/20251216/vselyaet-ostorozhnyy-optimizm-ekspert-obyasnil-pochemu-vazhen-dialog-moskvy-i-vashingtona-1073136254.html

"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона

"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона

Между Москвой и Вашингтоном наметился диалог по украинскому урегулированию. Этот процесс может привести к реальным договорённостям при наличии взаимной заинтересованности. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

Липовой, говоря о переговорных процессах по Украине, констатировал: "Между США и Россией сейчас налаживается диалог, который вселяет осторожный оптимизм". Он высказал предположение о том, кто может стать движущей силой урегулирования. Собеседник издания напомнил, что сегодня на столе лежат два варианта урегулирования по Украине. "Сегодня речь идет по сути о двух мирных соглашениях: европейском и американском. Оба не выгодны России", — сказал он. Однако сейчас прорабатывается именно американский сценарий. "Мы сейчас активно способствуем подготовке к проработке американского варианта, взяв его за основу, и вносим туда свои инициативы. Сейчас это как раз находится на этапе согласования", — пояснил Липовой, подытожив текущую стадию дипломатической работы.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.

