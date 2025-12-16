"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/vselyaet-ostorozhnyy-optimizm-ekspert-obyasnil-pochemu-vazhen-dialog-moskvy-i-vashingtona-1073136254.html
"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона - 16.12.2025 Украина.ру
"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
Между Москвой и Вашингтоном наметился диалог по украинскому урегулированию. Этот процесс может привести к реальным договорённостям при наличии взаимной заинтересованности. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-16T04:00
2025-12-16T04:00
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
соглашение
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg
Липовой, говоря о переговорных процессах по Украине, констатировал: "Между США и Россией сейчас налаживается диалог, который вселяет осторожный оптимизм". Он высказал предположение о том, кто может стать движущей силой урегулирования. Собеседник издания напомнил, что сегодня на столе лежат два варианта урегулирования по Украине. "Сегодня речь идет по сути о двух мирных соглашениях: европейском и американском. Оба не выгодны России", — сказал он. Однако сейчас прорабатывается именно американский сценарий. "Мы сейчас активно способствуем подготовке к проработке американского варианта, взяв его за основу, и вносим туда свои инициативы. Сейчас это как раз находится на этапе согласования", — пояснил Липовой, подытожив текущую стадию дипломатической работы.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a8336c38eb1a155f27b68b9656bc38ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, соглашение, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, главные новости, дипломаты, дипломатия
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, соглашение, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Главные новости, дипломаты, дипломатия

"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона

04:00 16.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Между Москвой и Вашингтоном наметился диалог по украинскому урегулированию. Этот процесс может привести к реальным договорённостям при наличии взаимной заинтересованности. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Липовой, говоря о переговорных процессах по Украине, констатировал: "Между США и Россией сейчас налаживается диалог, который вселяет осторожный оптимизм". Он высказал предположение о том, кто может стать движущей силой урегулирования.
"Возможно, благодаря двум заинтересованным игрокам на этом поле компромисс будет достигнут, а на его основе мы сможем разработать мирное соглашение в надежде на его подписание", — заявил эксперт.
Собеседник издания напомнил, что сегодня на столе лежат два варианта урегулирования по Украине. "Сегодня речь идет по сути о двух мирных соглашениях: европейском и американском. Оба не выгодны России", — сказал он. Однако сейчас прорабатывается именно американский сценарий.
"Мы сейчас активно способствуем подготовке к проработке американского варианта, взяв его за основу, и вносим туда свои инициативы. Сейчас это как раз находится на этапе согласования", — пояснил Липовой, подытожив текущую стадию дипломатической работы.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.русоглашениепереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныГлавные новостидипломатыдипломатия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния