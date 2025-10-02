Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
Сезонная распутица осенью и весной затрагивает далеко не все участки фронта и не сможет существенно замедлить ключевые операции российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя ожидания некоторых аналитиков о замедлении боев из-за осенней распутицы, Евсеев внес важные коррективы. Он пояснил, что такая погода характерна для Харьковской области и северной части Донбасса, в то время как на юге этот период короткий.
"В Херсонской области и Запорожской области она очень короткая. Там почва сухая. Дождей и холода там нет. Обычно распутица длится две-три недели осенью при переходе к зиме и две-три недели зимой при переходе к весне", — уточнил эксперт.
Отдельно Евсеев затронул тему освобождения Красноармейска (Покровск). "Распутица точно не помешает освобождению Красноармейска. Учитывая, что дороги на подходе к городу мы уже держим под огневым контролем", — заявил аналитик.
Таким образом, сезонные факторы не станут препятствием для достижения целей на этом стратегическом направлении, подытожил собеседник издания.
