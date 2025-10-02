Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска - 02.10.2025 Украина.ру
Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска - 02.10.2025 Украина.ру
Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
Сезонная распутица осенью и весной затрагивает далеко не все участки фронта и не сможет существенно замедлить ключевые операции российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-02T05:00
2025-10-02T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg
Комментируя ожидания некоторых аналитиков о замедлении боев из-за осенней распутицы, Евсеев внес важные коррективы. Он пояснил, что такая погода характерна для Харьковской области и северной части Донбасса, в то время как на юге этот период короткий.Отдельно Евсеев затронул тему освобождения Красноармейска (Покровск). "Распутица точно не помешает освобождению Красноармейска. Учитывая, что дороги на подходе к городу мы уже держим под огневым контролем", — заявил аналитик.Таким образом, сезонные факторы не станут препятствием для достижения целей на этом стратегическом направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска

05:00 02.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Сезонная распутица осенью и весной затрагивает далеко не все участки фронта и не сможет существенно замедлить ключевые операции российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя ожидания некоторых аналитиков о замедлении боев из-за осенней распутицы, Евсеев внес важные коррективы. Он пояснил, что такая погода характерна для Харьковской области и северной части Донбасса, в то время как на юге этот период короткий.
"В Херсонской области и Запорожской области она очень короткая. Там почва сухая. Дождей и холода там нет. Обычно распутица длится две-три недели осенью при переходе к зиме и две-три недели зимой при переходе к весне", — уточнил эксперт.
Отдельно Евсеев затронул тему освобождения Красноармейска (Покровск). "Распутица точно не помешает освобождению Красноармейска. Учитывая, что дороги на подходе к городу мы уже держим под огневым контролем", — заявил аналитик.
Таким образом, сезонные факторы не станут препятствием для достижения целей на этом стратегическом направлении, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
