https://ukraina.ru/20251002/dorogi-pod-ognevym-kontrolem-evseev-raskryl-pochemu-rasputitsa-ne-pomeshaet-vzyatiyu-krasnoarmeyska-1069467325.html

Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска

Сезонная распутица осенью и весной затрагивает далеко не все участки фронта и не сможет существенно замедлить ключевые операции российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-10-02T05:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg

Комментируя ожидания некоторых аналитиков о замедлении боев из-за осенней распутицы, Евсеев внес важные коррективы. Он пояснил, что такая погода характерна для Харьковской области и северной части Донбасса, в то время как на юге этот период короткий.Отдельно Евсеев затронул тему освобождения Красноармейска (Покровск). "Распутица точно не помешает освобождению Красноармейска. Учитывая, что дороги на подходе к городу мы уже держим под огневым контролем", — заявил аналитик.Таким образом, сезонные факторы не станут препятствием для достижения целей на этом стратегическом направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.

