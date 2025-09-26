https://ukraina.ru/20250926/1069244816.html
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях - 26.09.2025 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру.
2025-09-26T18:24
2025-09-26T18:24
2025-09-26T18:26
эксклюзив
россия
купянск
украина
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
минобороны
спецоперация
изюм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_666a18c478222820c4fa721c8ad50cc9.jpg
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие контролируют свыше 5,5 тысяч из 8,6 тысяч городских строений. Кроме того, российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв её в полукольцо.Полагаю, что в ближайшие дни или недели можно с большой вероятностью ожидать полного контроля над Купянском — при удачном стечении оперативных, логистических и ресурсных условий. Но нельзя исключать опасностей — боевые столкновения в городской среде с укреплениями, возможность контратак и подавление укрытий могут замедлить продвижение.Если город будет полностью освобожден, это станет значительным тактическим и логистическим успехом: ударом по снабжению Украины, опорным пунктом для продвижения к стратегически важным направлениям (Изюм, Чугуев, Донбасс) и важной заявкой на преодоление сопротивления в восточной Харьковской области.С учетом текущих темпов (взятие по 115 зданий за сутки), можно предположить, что полный контроль над городом может быть достигнут в ближайшие дни — при условии, что украинская группировка в полуокружении не получит подкреплений или будет исключена возможность прорыва. И напротив, российские штурмовые группы удачно координируют огонь, авиацию, артиллерию и пехоту. При этом в тылах ВС РФ остается достаточный резерв и нами удержатся собственные фланги и линии снабжения.Если хотя бы одно из условий начнет сбоить (укрепления, контратаки, логистические трудности), операция может затянуться на недели или даже месяцы. Таким образом, вероятность, что город будет освобожден в короткий срок — умеренная, но не гарантированная.Также в Минобороны официально подтвердили освобождение Юнаковки – главного перевалочного пункт для подразделений киевского режима, которые вторглись на территорию Суджанского района в августе 2024 года. Это совпало с интервью Валерия Залужного, который заявил, что цена действий ВСУ на курском направлении была слишком высокой.По его словам, оборонявшиеся войска сумели воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами и впоследствии не только "не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение".Как известно, провальных идей не бывает - бывают провальные исполнители.Сегодня общепризнано, что замысел курской операции был неплох, и это был абсолютно не украинский замысел. Идея родилась в других кабинетах, с другой совершенно штабной и военной культурой. Поэтому заявление Залужного — это существенный маркер признания стратегической ошибки, или по крайней мере чрезмерной оптимистичности изначального планирования. Но это не буквальное признание изначального провала.Достаточно того, что с украинской стороны уже официально не звучит риторики о "большом прорыве на курском направлении" как о венце стратегии — напротив, публично подчеркиваются тяжелейшие и неоправданные результатами "Курска" потери ВСУ и невозможность развития прорыва.Это подтверждает, что оборона в Курской области была выстроена эффективно, и что Россия сумела не просто отразить атаку, но и инициировать свои тактические операции после — что можно считать частью нашего успеха в локальной кампании и в общем выборе стратегии, о которой говорил Песков: минимизация людских потерь при неотвратимости наступательного движения русской армии вперед, к назначенным целям СВО.
https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html
https://ukraina.ru/20250925/1069174086.html
россия
купянск
украина
изюм
чугуев
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_8c6c5ac20af74c4134e1851a43ff3a40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, купянск, украина, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, изюм, чугуев, донбасс
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях
18:24 26.09.2025 (обновлено: 18:26 26.09.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие контролируют свыше 5,5 тысяч из 8,6 тысяч городских строений. Кроме того, российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв её в полукольцо.
Полагаю, что в ближайшие дни или недели можно с большой вероятностью ожидать полного контроля над Купянском — при удачном стечении оперативных, логистических и ресурсных условий. Но нельзя исключать опасностей — боевые столкновения в городской среде с укреплениями, возможность контратак и подавление укрытий могут замедлить продвижение.
Если город будет полностью освобожден, это станет значительным тактическим и логистическим успехом: ударом по снабжению Украины, опорным пунктом для продвижения к стратегически важным направлениям (Изюм, Чугуев, Донбасс) и важной заявкой на преодоление сопротивления в восточной Харьковской области.
С учетом текущих темпов (взятие по 115 зданий за сутки), можно предположить, что полный контроль над городом может быть достигнут в ближайшие дни — при условии, что украинская группировка в полуокружении не получит подкреплений или будет исключена возможность прорыва. И напротив, российские штурмовые группы удачно координируют огонь, авиацию, артиллерию и пехоту. При этом в тылах ВС РФ остается достаточный резерв и нами удержатся собственные фланги и линии снабжения.
Если хотя бы одно из условий начнет сбоить (укрепления, контратаки, логистические трудности), операция может затянуться на недели или даже месяцы. Таким образом, вероятность, что город будет освобожден в короткий срок — умеренная, но не гарантированная.
Также в Минобороны официально подтвердили освобождение Юнаковки – главного перевалочного пункт для подразделений киевского режима, которые вторглись на территорию Суджанского района в августе 2024 года. Это совпало с интервью Валерия Залужного, который заявил, что цена действий ВСУ на курском направлении была слишком высокой.
По его словам, оборонявшиеся войска сумели воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами и впоследствии не только "не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение".
Как известно, провальных идей не бывает - бывают провальные исполнители.
Сегодня общепризнано, что замысел курской операции был неплох, и это был абсолютно не украинский замысел. Идея родилась в других кабинетах, с другой совершенно штабной и военной культурой. Поэтому заявление Залужного — это существенный маркер признания стратегической ошибки, или по крайней мере чрезмерной оптимистичности изначального планирования. Но это не буквальное признание изначального провала.
Достаточно того, что с украинской стороны уже официально не звучит риторики о "большом прорыве на курском направлении" как о венце стратегии — напротив, публично подчеркиваются тяжелейшие и неоправданные результатами "Курска" потери ВСУ и невозможность развития прорыва.
Это подтверждает, что оборона в Курской области была выстроена эффективно, и что Россия сумела не просто отразить атаку, но и инициировать свои тактические операции после — что можно считать частью нашего успеха в локальной кампании и в общем выборе стратегии, о которой говорил Песков: минимизация людских потерь при неотвратимости наступательного движения русской армии вперед, к назначенным целям СВО.