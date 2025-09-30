https://ukraina.ru/20250930/1069353068.html

Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года

Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года - 30.09.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года

Не знаю, нужно ли нам ликвидировать всю Украину. Но если мы не освободим Одессу, не будет житья ни для Крыма, ни для Черноморского флота. Это просто не обсуждается: ни с Трампом, ни с кем-то еще

2025-09-30T07:00

2025-09-30T07:00

2025-09-30T07:00

интервью

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир евсеев

вооруженные силы украины

минобороны

сво

провокация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038140694_15:0:861:476_1920x0_80_0_0_be1de3cd569b33269ccadd3305c357fc.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевВ конце прошлой недели Минобороны официально подтвердило освобождение Юнаковки в Сумской области – логистического хаба группировки ВСУ, которая вторгалась в Суджанский район. Бои за нее шли тяжелые, учитывая, что киевский режим бросал на ее удержание крупные резервы. Тем не менее, по Сумскому направлению остается еще ряд вопросов.Во-первых, нюансы местности, когда нашим войскам приходится двигаться по "открытке", а противника прикрывает крупный лесной массив.Во-вторых, ВСУ по-прежнему предпринимают контратаки в районе Владимировки.В-третьих, еще не решен вопрос с безопасностью Глушковского района, который можно будет обеспечить только после полного взятия Белополья – крупного укрепрайона врага.- Владимир Валерьевич, как будут решаться все эти вопросы?- К сожалению, сейчас Сумское направление не является для нас приоритетным. У нас там есть хорошие силы, но их не так много, чтобы мы могли провести крупное наступление для решения всех этих задач.Когда армия России зашла в Сумскую область, многие рассчитывали, что мы будем двигаться вплоть до самих Сум. Президент тоже говорил, что "у нас нет цели взять Сумы, но ничего исключать нельзя". Но, во-первых, украинская армия все еще отчаянно сопротивляется. А, во-вторых, у нас резервов на всё не хватает. Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков.Что я считаю особенно важным на Сумском направлении?Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино.Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область.Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат. Тем более, он был обеспечен теми силами, которые там есть. Не надо требовать от них невозможного.Тем не менее, я очень надеюсь, что к Сумскому направлению мы обязательно вернемся.- Тогда давайте обсудим ход наступления на Красный Лиман и Северск (Минобороны официально подтвердило освобождение Шандриголово).- Продвижение есть. Да, мы хотели бы более быстрых темпов, но их нельзя обеспечить из-за значительного присутствия украинских БПЛА. К тому же, моральный дух противника полностью не сломлен. Как бы там ни было, наиболее боеготовые бригады киевский режим восстанавливает и пополняет. Вспомните, какие тяжелые бои были под Боровой с нацистами из 3-го корпуса.То есть ситуация для врага не настолько плохая, как бы нам хотелось.Освобождение Шандриголово – это очень хорошо. Постепенно мы выйдем к Красному Лиману с разных направлений и освободим его. Также важно установить контроль над Святогорском. Одновременно с этим идет наступление на Северск. Но самое главное, чтобы фланги не отставали друг от друга.Почему такие тяжелые бои идут на Добропольском выступе? Мы не смогли подтянуть фланги, а ВСУ смогли продвинуться. Отсюда возникло некое полуокружение. Да, мы пытаемся его ликвидировать, но 2,5 километра – это не так широко. Оно позволяет поддерживать группировку в районе Золотого Колодезя, но нужно иметь больше возможностей для доставки людей и грузов.Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе. Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса. Это позволяет нам выходить на местность, где мы можем более активно работать корректируемыми авиабомбами. Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска.Тем не менее, невозможно везде наступать на 1200-километровой линии фронта. Войска не располагаются так, когда окопы переходят в окопы. Война становится более маневренной. Да, ВСУ сталкиваются с проблемами, что их оборона становится тонкой. Прошло время, когда у киевского режима были неограниченные ресурсы по личному составу. Но это ведет к сокращению их потерь, потому что людей на линии соприкосновения меньше, и убивать их стало сложнее, потому что они более подготовленные.Кстати, есть еще один город. Пока его взятие не стоит на повестке дня, но его придется решать.- Изюм?- Да. Через него идут транспортные коммуникации в Славянск/Краматорск. То есть важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали.Надо постепенно охватывать сам Харьков. Учитывая последние обстрелы Белгорода, надо сделать так, чтобы враг не мог контролировать территории в зоне досягаемости "Хаймарсов". Нам надо отодвигать ВСУ от границы минимум на 100 километров.Многие говорят, что для взятия крупных городов нам потребуется еще одна мобилизация. Дескать, нет сил. Но и у противника нет сил для их обороны. Посмотрите на Красноармейск. По размерам и по населению он не идет ни в какое сравнение с Харьковом, но у ВСУ там уже нет сплошной линии обороны. Тем более, если в начале СВО киевский режим выдавал местному населению коктейли Молотова, чтобы они бросали их в наши танки, то сейчас люди настроены более индифферентно.О Херсоне тоже нельзя забывать. Не зря мы находимся на островах, а наши ДРГ работают в тылу противника. О его освобождении можно будет более подробно поговорить после того, как мы режим ряд задач в Запорожской области (Орехов и Гуляйполе). На правый берег Днепра нам переходить надо. Опыт создания плацдармов у нас есть. Мы это отрабатывали севернее Купянска. Понятно, что Оскол – не Днепр, но есть общие принципы форсирования водных преград. Тем более, острова достаточно близко подходят к Херсону. А, учитывая печальную для Украины историю с Крынками, мы сможем придумать более работающий вариант.Сил у киевского режима для обороны Херсона тоже не так много. Там в основном находятся части на доукомплектовании, а основного гарнизона нет.Еще раз. Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил. Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем.- Вообще среднестатистические ожидания наших коллег на осенне-зимнюю кампанию (с ноября по март) таковы: "Из-за распутицы можно будет пользоваться только асфальтовыми дорогами, а там уж мы ВСУ или дронами перестреляем, или чем-то потяжелее забросаем". Насколько он оправдан?- Трудно сказать. Вообще такая распутица больше характерна для Харьковской области и северной части Донбасса. В Херсонской области и Запорожской области она очень короткая. Там почва сухая. Дождей и холода там нет. Обычно распутица длится две-три недели осенью при переходе к зиме и две-три недели зимой при переходе к весне. И потом, распутица точно не помешает освобождению Красноармейска. Учитывая, что дороги на подходе к городу мы уже держим под огневым контролем.- Вы упомянули корректируемые авиабомбы. В последнее время наши войска стали применять Универсальный межвидовой планирующий боеприпас. Это такая 250 килограммовая бомба-ракета, которую благодаря 300-мм калибру можно запускать в том числе с новой РСЗО "Сарма". В какие сроки это может произойти?- Не знаю, насколько эффективно это будет отработано. Но если это будет установлено хотя бы на "Торнадо", это уже позволит нам экономить на самолетовылетах. Тем более, есть опасность попасть под кочующие системы ПВО. И если УМПБ поставят на наземные системы, то мы сможем беречь самое ценное, что есть в авиации – пилотов.Это возможно. Есть западный опыт, когда Украина запускала с земли планирующие бомбы малого диаметра, которых мы опасались. Не знаю, почему у них не получилось нанести нам ощутимый урон, но хорошо, что этого не произошло. А если мы сможем реализовать аналогичные технологии, это позволит нам нарастить огневое поражение на ключевых участках местности.Если 250-килограммовая бомба будет точно доставлена, мы сможем прорвать украинскую оборону.При этом одно другого не исключает. Если враг думает, что мы теперь перестанем работать авиацией, то это не так. Будем работать и авиацией, и РСЗО.- А Украина может нас догнать в тех аспектах применения беспилотников, в которых мы ее опережаем? "Ланцеты" (они теперь могут за безэкипажными катерами охотиться), оптоволокно и термобарические боеприпасы.- Только не Украина, а Запад. Западная военно-техническая мысль пристально следит за нашими успехами.Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. И более отработанная технология применения. По термобарическим боеприпасам трудно сказать, но тоже наверняка какие-то наработки проводятся. То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой.Кстати, мы еще до конца не понимаем, что на Украину будут поставлять сами США.Сейчас опять обсуждается вопрос о передаче киевскому режиму "Томагавков". Изначально это были ракеты морского базирования, потом их стали устанавливать на землю. Это плохо. У них большая дальность стрельбы и серьезная головная часть. Но если это произойдет, мы найдем способ парировать эту угрозу. Например, когда в свое время эти ракеты применялись для стрельбы по Сирии, мы эти ракеты уводили и сбивали.Наши зенитчики научились бороться почти со всеми образцами западных ракет. И "Штормшэдоу", и "Хаймарсы". Им скоро будет нечего предлагать. Но, особенно плохо, что это оружие киевский режим применяет не для стрельбы по военным объектам, а для террора нашего мирного населения.Кстати, Украина делает все, что может, максимально копируя западные образцы. Те же комплектующие для ракет им могут завезти, оставив на украинских заводах только отверточную сборку. Запад сдаваться не будет. И США, пусть и за европейские деньги, но поставлять оружие будут. С октября прошлого года американцы Украине свою бронетехнику не передавали, а теперь речь снова идет о передаче американских бронемашин.К этому надо быть готовыми. Я не думаю, что война закончится через пару месяцев. Она продлится еще минимум два года. Надо готовиться к схватке с беспринципным противником. Для этого надо мобилизовать все возможности. И вот эта идея с установкой на РСЗО планирующих авиабомб – это один из способов парировать будущие угрозы.Тем более, это экономия сил и средств.- Насчет долгой войны. Продолжите, пожалуйста, вашу мысль по поводу ее экономических аспектах. Во-первых, на днях был опубликован проект нашего бюджета на 2026-2028 год, в котором приоритет отдан обороноспособности. Во-вторых, у нас ввели так называемый "налог на войну" и возникли проблемы с бензином.- Цифры бюджета известны. Там есть некоторое сокращение до 10% по сравнению с этим годом. При этом заложенных средств достаточно для ведения боевых действий с такой интенсивностью до 2028 года.Нужно ли вводить дополнительные налоги? Мы не можем экономику перевести на военные рельсы. И на Западе этого не делают. Война когда-то закончится, и нам к этому моменту нельзя прийти истощенными. Поэтому мы ищем возможности развиваться даже в этих непростых условиях.Сейчас рассматривается вопрос о строительстве "Силы Сибири-2" для транзита газа через территорию Монголии. Учитывая, что конфликт с Западом может продлиться еще лет десять, мы чисто физически не сможем восстановить "Северные потоки", потому что лишних объемов газа не будет. И я бы тут не стал разделять Запад на Европу и США с миротворчеством Трампа. Просто американцы и европейцы работают по-разному.Бюджет на оборонку – это не то, что мы можем уменьшить. Понятно, что деньги всегда лучше тратить на социалку. Но если мы оставим под контролем киевского режима хоть какую-то территорию, с которой они будут наносить по нам удары, нам придется тратиться и после окончания СВО, как это было в Донбассе с 2014 по 2022 годы.Не знаю, нужно ли нам ликвидировать всю Украину. Но если мы не освободим Одессу, не будет житья ни для Крыма, ни для Черноморского флота. Это просто не обсуждается: ни с Трампом, ни с кем-то еще. То же самое касается севера Украины, чтобы мы не получили новое вторжение в Суджу.Повторюсь, нам не оставляют выбора. Победа для нас безальтернативна. Просто для победы нужно время. И СВО с Великой Отечественной войной сравнивать нельзя. Во-первых, в условиях современной войны невозможно быстро наступать. Во-вторых, мы не можем достичь победы ценой жизни миллионов наших солдат.- А в ближайшее время вы ожидаете, что Европа пойдет на какие-то провокации вроде перекрытия Финского залива или сбития хотя бы наших дронов с помощью средств ПВО на территории Польши? В общем, чего-то, из-за чего нам придется снова "Орешник" показывать.- Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию. Но когда Келлог предлагал Трампу перекрыть нам выход из Балтийского моря, Трамп на это не пошел. Европейские провокации, конечно, возможны, но пока США на них не очень ведутся.Более того, в Сирии британцы уже принимали решение, что будут сбивать наши самолеты, но на это так и не пошли. И Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны. То есть у врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко.Этого ответа будет достаточно, чтобы подобная провокация не переросла в глобальную войну.О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250927/1069250161.html

украина

запад

сша

балтийское море

сумы

покровск/красноармейск

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, сша, дональд трамп, владимир евсеев, вооруженные силы украины, минобороны, сво, провокация, балтийское море, дроны, авиабомбы, рсзо, сумы, покровск/красноармейск, красный лиман