"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО

СВО развивается по сценарию одностороннего движения к достижению поставленных целей при неспособности Украины предложить реалистичные условия для урегулирования. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e7d9001fa7b0a57d37fbd58310935d4.jpg

Анпилогов убежден: "Это будет дорога с односторонним движением, когда русский автомобиль едет к своей победе". Военный эксперт образно описал бесперспективность позиций противников России: "а все остальные стоят на обочине и смотрят ему вслед".Он подчеркнул принципиальную позицию России: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования. Мы же не требуем полной оккупации Украины".Эксперт раскритиковал требования Киева и Брюсселя: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".Анпилогов заключил, что при такой позиции противоположной стороны Россия будет вынуждена продолжать активные действия. "Мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.

