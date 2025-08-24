"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО - 24.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250824/russkaya-mashina-edet-k-svoey-pobede-voennyy-ekspert-o-strategicheskikh-perspektivakh-svo-1067484255.html
"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО
"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО - 24.08.2025 Украина.ру
"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО
СВО развивается по сценарию одностороннего движения к достижению поставленных целей при неспособности Украины предложить реалистичные условия для урегулирования. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2025-08-24T08:30
2025-08-24T08:30
новости
россия
украина
киев
алексей анпилогов
украина.ру
ес
вооруженные силы украины
новости о переговорах россии и украины
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e7d9001fa7b0a57d37fbd58310935d4.jpg
Анпилогов убежден: "Это будет дорога с односторонним движением, когда русский автомобиль едет к своей победе". Военный эксперт образно описал бесперспективность позиций противников России: "а все остальные стоят на обочине и смотрят ему вслед".Он подчеркнул принципиальную позицию России: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования. Мы же не требуем полной оккупации Украины".Эксперт раскритиковал требования Киева и Брюсселя: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".Анпилогов заключил, что при такой позиции противоположной стороны Россия будет вынуждена продолжать активные действия. "Мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250822/rostislav-ischenko-ukraina-ispolzuet-trampa-kak-posrednika-chtoby-torgovatsya-s-rossiey-1067466281.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e0bed3f134017fb90675a2924a77add.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, алексей анпилогов, украина.ру, ес, вооруженные силы украины, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, победа, сво, завершение сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Киев, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, победа, СВО, завершение СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, военный эксперт

"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО

08:30 24.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СВО развивается по сценарию одностороннего движения к достижению поставленных целей при неспособности Украины предложить реалистичные условия для урегулирования. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов убежден: "Это будет дорога с односторонним движением, когда русский автомобиль едет к своей победе". Военный эксперт образно описал бесперспективность позиций противников России: "а все остальные стоят на обочине и смотрят ему вслед".
Он подчеркнул принципиальную позицию России: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования. Мы же не требуем полной оккупации Украины".
Эксперт раскритиковал требования Киева и Брюсселя: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".
Анпилогов заключил, что при такой позиции противоположной стороны Россия будет вынуждена продолжать активные действия. "Мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
22 августа, 19:30
Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с РоссиейДля Украины США важны в качестве серьёзной силы, на которую можно опираться, потому что через Трампа они транслируют Путину свои условия заключения мира. Они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию. Это один из механизмов для давления на Россию, поэтому выступать против США на Украине не получается.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевАлексей АнпилоговУкраина.руЕСВооруженные силы Украиныновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025победаСВОзавершение СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Ко Дню незалэжности Украины, который отмечается сегодня, Зеленский записал видеообращение на Майдане на фоне импровизированного мемориала памяти погибших всушников
09:00Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
08:30"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО
08:15За минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников над своей территорией — Министерство обороны РФ
08:03Ночью "Герани" атаковали объекты ВСУ в Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области
08:01Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска — Росавиация
08:00Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем
07:34Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА — глава региона
07:30"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине
07:05Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. — докладывает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
07:04Четыре беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе Ленобласти — губернатор Дрозденко
07:00Украина не сможет производить дизель и бензин: Анпилогов про удары ВС РФ по объектам инфраструктуры
06:58Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, — губернатор Василий Анохин
06:30"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах
06:15Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
06:04Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
06:04Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК
06:03"Мы же не крепостные, почему нас заставляют воевать?" Внезапные открытия украинских экспертов
06:00Внутренние проблемы Мерца, Стармера и Макрона ослабляют единство ЕС против России — Ермаков
05:49Старый добрый "Урал", водка для "друга" Зеленского и мода на СССР: аляскинские символы дружбы РФ и США
Лента новостейМолния