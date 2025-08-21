Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял - 21.08.2025 Украина.ру
Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял
Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял
Украинские власти начинают готовить свое население к тому, что часть территории придется так или иначе отдать России в рамках мирного урегулирования. При этом деятели киевского режима мнят себя умнее всех и готовятся перекроить административную карту страны, чтобы оставить за собой контролируемую ими территорию Донбасса
2025-08-21T17:06
2025-08-21T17:26
Без Донбасса им не выжитьУтверждение о том, что Москва готова остановить свое наступление в обмен на передачу ей всего Донбасса появилось после визита в РФ спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 6 августа.Западные СМИ писали, что таков компромиссный план Кремля: Украина уходит из Донбасса, а Россия останавливает наступление в Запорожской и Херсонской областях, довольствуясь теми территориями, которые успела к тому моменту взять там под контроль. Вдобавок РФ согласилась отдать украинцам территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, которые заняты ее армией.Украинские власти встали на дыбы. Основной контраргумент Киева – сдача территорий противоречит конституции страны.По его словам, российской армии понадобиться еще четыре года, чтобы полностью овладеть Донбассом.Он добавил, что в качестве такого обмена российская сторона также предлагает Кинбурнскую косу, которая располагается на левом берегу Днепра, контролируемого РФ, но административно относится к Николаевской области.Вопрос территорийПринципиальная позиция Киева заключается в том, что боевые действия нужно останавливать по линии фронта. При таком раскладе можно оставить России контролируемые ею территории, но все равно не признавать это де-юре."Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк интервью La Repubblica, опубликованном 21 августа.Таким образом, границы 1991 года или по состоянию на 24.02.2024 больше не обсуждаются. К заморозке линии фронта Украина готова, но пока о большем не может идти речи, убеждают в Киеве.Этот вариант однозначно выгоден Украине, а не России, которая таким образом не достигнет одной из целей СВО, а именно защиты Донбасса.На фоне всех этих разговоров в Верховной Раде зарегистрировано постановление о передаче оставшихся под Украиной территорий ДНР и ЛНР Харьковской и Днепропетровской областям. Автором этого предложения является депутат Анна Скороход. По ее мнению, такой маневр позволит обойти российское требование о сдаче Донбасса.Киев идет на срыв переговоровСлова Подоляка прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он интерпретировал их так, что Украина после получения от Запада гарантий безопасности и заморозки конфликта "будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики"."То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - отметил министр.Похожая история и с гарантиями безопасности Украины. Все признают, что это необходимо, но каждая сторона предлагает свой вариант.Киев плюс Европа – идею с вводом европейского контингента на территорию Украины. Москва – гарантии по образцу Стамбула-2022 с участием КНР, то есть без "миротворцев" и задействовании этих самых гарантий только в случае нападения на Украину.Зеленский уже дал понять, что не хочет видеть Китай в качестве одного из гарантов."Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - сказал он.Все сложнее, чем кажетсяЕсли резюмировать все новости и заявления последней недели, то получается, что два ключевых вопроса – о территориях и о гарантиях безопасности по-прежнему далеки от решения, несмотря на оптимистичные сигналы из Вашингтона.Уже и вице-президент Соединенных Штатов Джэй Ди Вэнс признает, что в этих вопросах и есть тот самый камень преткновения."Украина хочет быть уверена, что на нее больше не нападут, что ее территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определенные территории — большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока еще нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определенное количество территорий", - заявил он.То есть уже чуть ли не анонсированная скорая встреча Владимира Путина с Зеленским на самом деле мираж, который с подачи Трампа возник на горизонте и вот-вот скоро растает, так как встречаться нужно тогда, когда есть что фиксировать на уровне лидеров двух стран.Лавров также напомнил и о легитимности нынешней украинской верхушки, дав в очередной раз понять, что подписывать документы должен не Зеленский.Желание Трампа как можно скорее добавить российско-украинское противостояние к списку остановленных им военных конфликтов наталкивается на глубинные противоречия, от которых не получится отмахнуться.О происходящем в США во время переговоров с РФ и Украиной - в материале издания Украина.ру Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов.
Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял

17:06 21.08.2025 (обновлено: 17:26 21.08.2025)
 
Павел Котов
Украинские власти начинают готовить свое население к тому, что часть территории придется так или иначе отдать России в рамках мирного урегулирования. При этом деятели киевского режима мнят себя умнее всех и готовятся перекроить административную карту страны, чтобы оставить за собой контролируемую ими территорию Донбасса
Без Донбасса им не выжить
Утверждение о том, что Москва готова остановить свое наступление в обмен на передачу ей всего Донбасса появилось после визита в РФ спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 6 августа.
Западные СМИ писали, что таков компромиссный план Кремля: Украина уходит из Донбасса, а Россия останавливает наступление в Запорожской и Херсонской областях, довольствуясь теми территориями, которые успела к тому моменту взять там под контроль. Вдобавок РФ согласилась отдать украинцам территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, которые заняты ее армией.
Украинские власти встали на дыбы. Основной контраргумент Киева – сдача территорий противоречит конституции страны.
"Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Но здесь вопрос не только в конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров", - заявил Зеленский 21 августа.
По его словам, российской армии понадобиться еще четыре года, чтобы полностью овладеть Донбассом.
Он добавил, что в качестве такого обмена российская сторона также предлагает Кинбурнскую косу, которая располагается на левом берегу Днепра, контролируемого РФ, но административно относится к Николаевской области.
Вопрос территорий
Принципиальная позиция Киева заключается в том, что боевые действия нужно останавливать по линии фронта. При таком раскладе можно оставить России контролируемые ею территории, но все равно не признавать это де-юре.
"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк интервью La Repubblica, опубликованном 21 августа.
Таким образом, границы 1991 года или по состоянию на 24.02.2024 больше не обсуждаются. К заморозке линии фронта Украина готова, но пока о большем не может идти речи, убеждают в Киеве.
Этот вариант однозначно выгоден Украине, а не России, которая таким образом не достигнет одной из целей СВО, а именно защиты Донбасса.
На фоне всех этих разговоров в Верховной Раде зарегистрировано постановление о передаче оставшихся под Украиной территорий ДНР и ЛНР Харьковской и Днепропетровской областям. Автором этого предложения является депутат Анна Скороход. По ее мнению, такой маневр позволит обойти российское требование о сдаче Донбасса.
Киев идет на срыв переговоров
Слова Подоляка прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он интерпретировал их так, что Украина после получения от Запада гарантий безопасности и заморозки конфликта "будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики".
"То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - отметил министр.
Похожая история и с гарантиями безопасности Украины. Все признают, что это необходимо, но каждая сторона предлагает свой вариант.
Киев плюс Европа – идею с вводом европейского контингента на территорию Украины. Москва – гарантии по образцу Стамбула-2022 с участием КНР, то есть без "миротворцев" и задействовании этих самых гарантий только в случае нападения на Украину.
Зеленский уже дал понять, что не хочет видеть Китай в качестве одного из гарантов.
"Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - сказал он.
Все сложнее, чем кажется
Если резюмировать все новости и заявления последней недели, то получается, что два ключевых вопроса – о территориях и о гарантиях безопасности по-прежнему далеки от решения, несмотря на оптимистичные сигналы из Вашингтона.
Уже и вице-президент Соединенных Штатов Джэй Ди Вэнс признает, что в этих вопросах и есть тот самый камень преткновения.
"Украина хочет быть уверена, что на нее больше не нападут, что ее территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определенные территории — большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока еще нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определенное количество территорий", - заявил он.
То есть уже чуть ли не анонсированная скорая встреча Владимира Путина с Зеленским на самом деле мираж, который с подачи Трампа возник на горизонте и вот-вот скоро растает, так как встречаться нужно тогда, когда есть что фиксировать на уровне лидеров двух стран.
Лавров также напомнил и о легитимности нынешней украинской верхушки, дав в очередной раз понять, что подписывать документы должен не Зеленский.
Желание Трампа как можно скорее добавить российско-украинское противостояние к списку остановленных им военных конфликтов наталкивается на глубинные противоречия, от которых не получится отмахнуться.
О происходящем в США во время переговоров с РФ и Украиной - в материале издания Украина.ру Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов.
