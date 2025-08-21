https://ukraina.ru/20250821/sorvat-peregovory---etu-tsel-dlya-ukrainy-nikto-ne-otmenyal-1067403131.html

Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял

Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял - 21.08.2025 Украина.ру

Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял

Украинские власти начинают готовить свое население к тому, что часть территории придется так или иначе отдать России в рамках мирного урегулирования. При этом деятели киевского режима мнят себя умнее всех и готовятся перекроить административную карту страны, чтобы оставить за собой контролируемую ими территорию Донбасса

2025-08-21T17:06

2025-08-21T17:06

2025-08-21T17:26

эксклюзив

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

сергей лавров

дональд трамп

сша

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/04/1032880493_0:14:993:572_1920x0_80_0_0_7be73797bc07442825e6047d556c6cdc.jpg

Без Донбасса им не выжитьУтверждение о том, что Москва готова остановить свое наступление в обмен на передачу ей всего Донбасса появилось после визита в РФ спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 6 августа.Западные СМИ писали, что таков компромиссный план Кремля: Украина уходит из Донбасса, а Россия останавливает наступление в Запорожской и Херсонской областях, довольствуясь теми территориями, которые успела к тому моменту взять там под контроль. Вдобавок РФ согласилась отдать украинцам территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, которые заняты ее армией.Украинские власти встали на дыбы. Основной контраргумент Киева – сдача территорий противоречит конституции страны.По его словам, российской армии понадобиться еще четыре года, чтобы полностью овладеть Донбассом.Он добавил, что в качестве такого обмена российская сторона также предлагает Кинбурнскую косу, которая располагается на левом берегу Днепра, контролируемого РФ, но административно относится к Николаевской области.Вопрос территорийПринципиальная позиция Киева заключается в том, что боевые действия нужно останавливать по линии фронта. При таком раскладе можно оставить России контролируемые ею территории, но все равно не признавать это де-юре."Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк интервью La Repubblica, опубликованном 21 августа.Таким образом, границы 1991 года или по состоянию на 24.02.2024 больше не обсуждаются. К заморозке линии фронта Украина готова, но пока о большем не может идти речи, убеждают в Киеве.Этот вариант однозначно выгоден Украине, а не России, которая таким образом не достигнет одной из целей СВО, а именно защиты Донбасса.На фоне всех этих разговоров в Верховной Раде зарегистрировано постановление о передаче оставшихся под Украиной территорий ДНР и ЛНР Харьковской и Днепропетровской областям. Автором этого предложения является депутат Анна Скороход. По ее мнению, такой маневр позволит обойти российское требование о сдаче Донбасса.Киев идет на срыв переговоровСлова Подоляка прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он интерпретировал их так, что Украина после получения от Запада гарантий безопасности и заморозки конфликта "будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики"."То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - отметил министр.Похожая история и с гарантиями безопасности Украины. Все признают, что это необходимо, но каждая сторона предлагает свой вариант.Киев плюс Европа – идею с вводом европейского контингента на территорию Украины. Москва – гарантии по образцу Стамбула-2022 с участием КНР, то есть без "миротворцев" и задействовании этих самых гарантий только в случае нападения на Украину.Зеленский уже дал понять, что не хочет видеть Китай в качестве одного из гарантов."Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - сказал он.Все сложнее, чем кажетсяЕсли резюмировать все новости и заявления последней недели, то получается, что два ключевых вопроса – о территориях и о гарантиях безопасности по-прежнему далеки от решения, несмотря на оптимистичные сигналы из Вашингтона.Уже и вице-президент Соединенных Штатов Джэй Ди Вэнс признает, что в этих вопросах и есть тот самый камень преткновения."Украина хочет быть уверена, что на нее больше не нападут, что ее территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определенные территории — большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока еще нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определенное количество территорий", - заявил он.То есть уже чуть ли не анонсированная скорая встреча Владимира Путина с Зеленским на самом деле мираж, который с подачи Трампа возник на горизонте и вот-вот скоро растает, так как встречаться нужно тогда, когда есть что фиксировать на уровне лидеров двух стран.Лавров также напомнил и о легитимности нынешней украинской верхушки, дав в очередной раз понять, что подписывать документы должен не Зеленский.Желание Трампа как можно скорее добавить российско-украинское противостояние к списку остановленных им военных конфликтов наталкивается на глубинные противоречия, от которых не получится отмахнуться.О происходящем в США во время переговоров с РФ и Украиной - в материале издания Украина.ру Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов.

https://ukraina.ru/20250821/dmitriy-krasnov-tramp-boitsya-vnov-popast-pod-pulyu-poetomu-zatyagivaet-voynu-na-ukraine-1067324477.html

россия

украина

донбасс

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, сша, сво