Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне

Новая тактика ВС РФ заставляет киевский режим лишь пассивно ожидать очередного прорыва, а потом купировать его переброской резервов, которые уже заканчиваются. Инициатива бесповоротно переходит к России. И тут уже от нас зависит, насколько быстро и в какой степени мы можем воспользоваться такой стратегической слабостью ВСУ

Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру- Алексей, Минобороны РФ на Покровском направлении официально подтвердило освобождение двух населенных пунктов: Сухецкое (ближе к Родинскому) и Панковку (ближе к Шахово). Правильно ли я понимаю, что полоса нашего прорыва к Золотому Колодезю продолжает расширяться, несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ?- Именно так.Операция вступила в стадию насыщения. Туман войны понемногу рассеивается. И сейчас мы видим, что и пессимистичные, и оптимистичные оценки нашего прорыва оказались одинаково неверны. Ситуация находится где-то посередине между нашими бравурными рассказами некоторых российских источников о перерезании трассы "Доброполье-Краматорск" и украинским "антикрызом", за счет которого киевский режим пытается закрыть потери в обороне, связанные с крайне низким насыщением личного состава.Живая сила – это серьезная проблема не только под Покровском, но и по всему фронту. Потому что концепция "стены дронов" и несвязанных в единую линию обороны опорных пунктов оказалась ущербной против новой тактики российского наступления: просачивание небольшими группами с концентрацией в тылу противника и атакой ключевых опорных пунктов на кинжальной дистанции.И когда количество наших порезов превосходит критический рубеж, возникает прорыв к Золотому Колодезю, который из тактической проблемы перерос в оперативную, показав всю дырявость украинской обороны с расчетом исключительно на средства дистанционного поражения. Ну невозможно построить оборону без пехотинца.Да, отчасти киевский режим купировал этот оперативный кризис, не допустив дальнейшего его развития и частично отбросив нас. Но для этого Украине пришлось использовать значительный объем резервов, сняв их из-под Купянска и Красного Лимана, где сразу же началось движение наших штурмовых отрядов.И теперь противник гадает, на каком еще участке фронта может случиться такая локальная катастрофа и хватит ли резервов для ее купирования? На этот вопрос у Украины пока нет. Потому что тонко у них и под Константиновкой, и под Северском, и под Купянском.Повторюсь, эта наша тактика заставляет киевский режим лишь пассивно ожидать очередного прорыва, а потом купировать его переброской резервов, которые уже заканчиваются. Инициатива бесповоротно переходит к России. И тут уже от нас зависит, насколько быстро и в какой степени мы можем воспользоваться такой стратегической слабостью ВСУ.- Давайте насчет прорыва к Золотому Колодезю уточним. Каким в связи с этим для нас может быть оптимистичный сценарий, а какой – реалистичный?- Наиболее оптимистичный сценарий – физическое окружение всей Покровской агломерации с тем, чтобы украинские части, обороняющие эти города, оказались полностью отрезанными от основных сил. В этом случае никаких других вариантов, кроме быстрой или последовательной сдачи у них не будет.Хотя стоит отметить, что за три года СВО полное окружение удалось осуществить только в Мариуполе, которое закончилось бесславной сдачей остатков двух украинских бригад. И физическое окружение Покровска будет трудно осуществить, поскольку на современном этапе СВО обороняющаяся сторона обладает более серьезными возможностями для маневра и выводу частей из-под удара, чем сторона, которая осуществляет ползучий охват.При этом такой ползучий охват трудно делать с помощью бронетехники. Поэтому он осуществляется пехотными штурмовыми частями, не поспевая за выводом обороняющихся войск их намечающихся мешков.Другое дело, что даже оперативное окружение позволяет добиться серьезного огневого воздействия на отступающие части, которые теряют до 80% личного состава на отходе.Что касается реалистичного сценария, то мне кажется, что киевский режим все же уйдет от удержания любой ценой "городов-крепостей" и станет вести маневренную войну. И если Украина будет вести маневренную войну, то мы можем связать значительные ее резервы (это уже произошло) в маневренном сражении, когда обе стороны постараются максимально использовать конфигурацию фронта для нанесения ударов.И тут мы сможем опереться на наше превосходство в средствах поражения. У нас больше авиации, дронов и артиллерии. И такой размен будет невыгоден ВСУ даже в том случае, если они эту маневренную войну будут вести грамотно.Тем более, что противник в обороне несет больше потерь, чем мы в наступлении. Потому что концентрация войск на оборонительных рубежах приводит к росту потерь от дронов, ФАБов и артиллерии.- В рамках этого перехода к маневренной войне, возможно ли еще нападение ВСУ на Брянскую область? Во-первых, мы недавно уничтожили вражескую ДРГ. Во-вторых, противник активно бьет по нашим вышкам сотовой связи.- На какие-то ограниченные действия у Украины сил хватит. Но если мы посмотрим на события в Сумской области, то попытка сорвать наше наступление, которая привела к определенным тактическим успехам противника, далась киевскому режиму слишком дорогой ценой. Сырскому ради этого пришлось снимать резервы с гораздо более угрожаемых направлений, а теперь ВС РФ ведут ползучее наступление на пяти участках: Купянск, Северск, Константиновка, Покровск и юг Донбасса.Повторюсь, это цена, которую киевский режим заплатил за два отбитых села в Сумской области.Другое дело, что само по себе наступление в Брянской области будет сопряжено с инфраструктурными проблемами. Там же много болот и лесов. Это не Курская область с полями и посадками через каждые 5 километров, вдоль которых было удобно двигаться. То есть у ВСУ возникнут проблемы со снабжением, поскольку там нет развитых коммуникаций.Повторюсь, даже если киевский режим решится на это наступление, никаких результатов ему это не принесет.- Давайте поговорим про удары по украинским тылам. За последнее время ВС РФ активно бьют по газовой инфраструктуре Полтавской области и нефтеналивным терминалам под Одессой. Это продолжение старой работы? Или в этих прилетах можно выделить что-то новое?- Это продолжение комплексной и длительной операции по поражению ключевых объектов в украинском тылу, которая осуществляется с начала СВО. Но нужно отметить, что в 2025 году по многим направлениям этой нашей работы был осуществлен переход из количества в качество.То есть речь уже идет не о выведении из строя конкретных объектов, а об уничтожении целых отраслей украинской инфраструктуры. И теперь какая-то из функций тыла становится недоступной для киевского режима, потому что ее восстановить в разумные сроки.В частности, недавно было объявлено о полном выведении из строя ракетной программы Украины. Да, Запад будет поставлять ей ракеты, но для восстановления производства собственных ракет киевскому режиму потребуются годы, а столько времени у него нет, потому что он может пасть уже через несколько месяцев.Удары по нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной системе Украины призваны решить тот же самый вопрос: исключить из уравнения производство моторного топлива. Да, это может быть компенсировано импортными поставками, но производить свой дизель или бензин киевский режим не сможет.- Что думаете по поводу переговоров? Удастся ли нам договориться с Трампом за пять минут до крушения украинского фронта?- Переговоры – это длительный процесс.Несмотря на прогресс, который был достигнут за последние две недели, позиции Украины с Европой несовместимы даже с минимальными требованиями России. При этом Россия сразу заявила, что эти минимальные требования не подлежат пересмотру.Наша дипломатия говорит так: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования. Мы же не требуем полной оккупации Украины, послевоенное устройство которой должно решаться без учета мнения США и Европы. Поэтому мы ожидаем адекватных вариантов от Запада и от Украины".А что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно. Мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций.Это будет дорога с односторонним движением, когда русский автомобиль едет к своей победе, а все остальные стоят на обочине и смотрят ему вслед.О других аспектах СВО - в интервью Влада Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области

