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Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий
Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий - 04.08.2025 Украина.ру
Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий
Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого почти нет полномочий. За последние месяцы из самостоятельного политика президент США превратился в фигуру, полностью зависимую от решений Конгресса. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-04T12:29
2025-08-04T12:29
2025-08-04T12:29
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Эксперт отмечает кардинальное изменение позиции Трампа по ключевым вопросам: "Он остался в НАТО, остался в Евроатлантике, хотя обещал не делать этого ни при каких обстоятельствах, потому что это разорительно для США".По словам Дробницкого, "в политическом и в военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают". Политолог подчеркивает: "Таким образом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться".Особое внимание эксперт уделяет роли Конгресса: "Осенью, когда Конгресс вернется с каникул, Трамп получит ситуацию, которую не очень хочет видеть... Свой срок он будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет"."Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне трампизма, субъектного, который бы что-то решал, а не только писал в соцсеть, европейские лидеры выполнили", - резюмировал Дробницкий в беседе с изданием.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О том, почему США не удалось убедить Россию заключить перемирие с Украиной на своих условиях — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая".
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новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, нато, конгресс сша, главные новости, геополитика
Новости, США, Вашингтон, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, НАТО, Конгресс США, Главные новости, геополитика
Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий
Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого почти нет полномочий. За последние месяцы из самостоятельного политика президент США превратился в фигуру, полностью зависимую от решений Конгресса. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт отмечает кардинальное изменение позиции Трампа по ключевым вопросам: "Он остался в НАТО, остался в Евроатлантике, хотя обещал не делать этого ни при каких обстоятельствах, потому что это разорительно для США".
По словам Дробницкого, "в политическом и в военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают". Политолог подчеркивает: "Таким образом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться".
Особое внимание эксперт уделяет роли Конгресса: "Осенью, когда Конгресс вернется с каникул, Трамп получит ситуацию, которую не очень хочет видеть... Свой срок он будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет".
"Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне трампизма, субъектного, который бы что-то решал, а не только писал в соцсеть, европейские лидеры выполнили", - резюмировал Дробницкий в беседе с изданием.
О том, почему США не удалось убедить Россию заключить перемирие с Украиной на своих условиях — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая".