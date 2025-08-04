https://ukraina.ru/20250804/proekt-tramp-zakryvaetsya-politolog-o-potere-prezidentom-ssha-realnykh-polnomochiy-1066414643.html

Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий

Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий - 04.08.2025 Украина.ру

Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий

Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого почти нет полномочий. За последние месяцы из самостоятельного политика президент США превратился в фигуру, полностью зависимую от решений Конгресса. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-04T12:29

2025-08-04T12:29

2025-08-04T12:29

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Эксперт отмечает кардинальное изменение позиции Трампа по ключевым вопросам: "Он остался в НАТО, остался в Евроатлантике, хотя обещал не делать этого ни при каких обстоятельствах, потому что это разорительно для США".По словам Дробницкого, "в политическом и в военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают". Политолог подчеркивает: "Таким образом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться".Особое внимание эксперт уделяет роли Конгресса: "Осенью, когда Конгресс вернется с каникул, Трамп получит ситуацию, которую не очень хочет видеть... Свой срок он будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет"."Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне трампизма, субъектного, который бы что-то решал, а не только писал в соцсеть, европейские лидеры выполнили", - резюмировал Дробницкий в беседе с изданием.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О том, почему США не удалось убедить Россию заключить перемирие с Украиной на своих условиях — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая".

https://ukraina.ru/20250804/1066398251.html

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