https://ukraina.ru/20250731/dmitriy-drobnitskiy-liberaly-sumeli-spelenat-trampa-teper-ssha-sami-oplatyat-postavki-oruzhiya-na-1066179238.html

Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину

Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину - 31.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину

Конгресс дождется сентября, где отберет оставшиеся полномочия у Трампа парой законов. И на этом проект Дональд Трамп будет закончен. Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет. Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне субъектного трампизма, европейские лидеры выполнили.

2025-07-31T05:25

2025-07-31T05:25

2025-07-31T05:25

интервью

китай

европа

сша

дональд трамп

дмитрий дробницкий

джо байден

нато

впк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036522224_47:31:837:476_1920x0_80_0_0_caa2554d7e9305357d343ee96eccd5db.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, в своем ТГ-канале вы отмечаете, что Трамп сейчас политически разоружён, стерилен и безопасен для Европы и глобальной элиты. Почему это так, ведь ему удалось навязать кабальное торговое соглашение с Европой, согласно которому европейцы в течение трех лет обязуются закупать американские энергоносители на сумму в 750 млрд долларов?- Независимую от либеральной элиты внешнюю политику он сейчас не проводит. Его сдвинули с позиции неприятия либерального интернационизма, невмешательства в войны, то есть отрицания догматов, которые были при Байдене. Сейчас он стоит на позициях, на которых стоял Байден и стоит Европа.Давайте посмотрим, что происходило с марта по конец июля. Американская матчасть для Украины разморожена и готова к отправке. Трамп перешел от тактики постоянных переговоров с Путиным и даже от тактики "я все бросаю, я больше вас не мирю" к прямому давлению на Москву. У него сейчас прекрасные отношения с европейцами. От тезиса "европейцы, сами разбирайтесь", он перешел на позицию "теперь вы платите 5% от ВВП на оборону, замечательно". Трамп остался в НАТО, остался в Евроатлантике, хотя обещал не делать этого ни при каких обстоятельствах, потому что это разорительно для США. В политическом и в военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают.Таким образом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться. А введение тарифов против европейских стран было инструментом политического давления на Европу. Потому что еще в марте и апреле существовало серьезное противоречие: Трамп говорил, что конфликт надо прекращать, а европейцы утверждали, что Европа своими силами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Даже без Дональда Трампа. С самого начала было очевидно, что давление на американскую администрацию со стороны европейского лобби будет сильным. И если Трамп не пойдет на уступки, то это сделает Конгресс в сентябре.Итак, с марта по июль Трамп от позиции "я против европейцев, я хочу закончить войну, помириться с Путиным, я хочу выйти из Евроатлантики, потому что это разорительно для Штатов, переходит к другой позиции, где он давит на Россию, где он готов поставлять американскую матчасть для украинской войны.Якобы Трамп сумел заставить европейцев платить за оружие для украинской войны. Но это все мифы.Миф №1 – европейцы за все заплатят сами. Это принципиально неверно, потому что расплачиваются в международной торговле сейчас не мешочками с золотом, а цифровыми деньгами. Единственный источник в мире свободных цифровых денег — это Федеральная резервная система США.Один из корней того конфликта, который сейчас был между председателем ФРС Джеромом Пауэллом и Дональдом Трампом, состоял, даже не столько в размере ставки. федеральной резервной системы, столько в том, сколько в балансе ФРС неучтенных свопов.Даже если, например, Lockheed Martin будет что-то поставлять на Украину через Европу, то эти поставки будут "оплачиваться" средствами из кредитов, выданных Европейским центральным банком. А ему соответствующий своп ФРС США уже обеспечила.Деньги, которые федеральная резервная система могла бы под пониженную ставку отправить в экономику США, будут отправлены в Европу. И на эти деньги будет куплено вооружение для Украины.- Получит ли дополнительные средства при этом американский ВПК?- Какую-то часть получит. Это понятно, очевидно, что ему это что-то достанется. Но нельзя сказать, что Европа заплатит полностью, и на нее легло бремя содержания Украины. Это деньги, полученные от Федеральной резервной системы, которая перевела эти деньги не в Америку, а в Европу.Теперь что касается тарифов и инвестиций. Ситуация такая же, что и с оплатой оружия для Украины. Собственных денег у европейцев нет. Покупка любых энергоносителей у Соединенных Штатов, и уж тем более инвестиций в США, если они будут делаться когда-нибудь, то исключительно через заимствование у американского мегарегулятора.То, что Европе придется затянуть пояса, ужать социалку, очевидно. Это им и так пришлось бы делать. Европа сама загнала себя в такие условия, так как европейской элите нужно было любым способом доказать, что она управляет мировыми процессами. Потому что в 2022-23 годах, когда еще шли разговоры о поражении России на поле боя, было понятно, что если этого не произойдет, то дальше Трамп отсоединяет США от Евроатлантики и тогда либеральной элите конец.Другой момент. Трамп не просто вводит пошлины, он закрывает американский рынок от товаров, которые в США начинают производиться. Но тариф в 15% с Европейским Союзом не дает оснований для индустриализации в Соединенных Штатах ни в одной из отраслей. Напомню, что 15% пошлины существовали в России долго на огромный ассортимент товаров из Запада и других стран, в том числе из Китая. Это был способ сбора денег в бюджет.Таким же способом сбора в бюджет у Трампа и стали эти самые тарифы. При этом надо понимать, что не только европейцы социалку будут поджимать, они вряд ли на себя возьмут полностью стоимость этих пошлин. За них заплатят и покупатели в США. В политическом смысле Европа выполнила свою задачу. Она притянула Дональда к себе. И он сейчас делает то, что хотели европейские лидеры все это время.- То есть Украина сейчас может чувствовать себя довольно уверенно, если даже ФРС будет оплачивать поставки американского оружия?- Все это все равно не поможет. Да, частично беспилотными системами им удалось перекрыть недостаток снарядов и много чего еще. Но в целом, как мы видим, ситуация для ВСУ складывается крайне неудачно.Вообще, после того, как Демпартию из Вашингтона на какое-то время изгнали, тройственное управление Киевом, сменилось управлением бинарным. То есть европейские либералы противостоят британским кукловодам. Кстати, разборки вокруг НАБУ, это как раз попытка одного акционера подвинуть другого. Что очень часто бывает, когда у компании дела идут не очень хорошо.Речь идет о том, что Украина должна оставаться острием Запада, нацеленным в Россию. В этом смысле у России отсюда только один путь: достижение цели специальной военной операции. Без всякой надежды договориться, разменяться с Дональдом Трампом. Путь выхода из ситуации остается только один - военный. ем. И вот из этой ситуации. Путь только один остается военный. Что на самом деле объективно укрепляет Евроатлантику с точки зрения так называемых европейских и украинских лоббистов.Внешне это выглядит, как Европу нагнули. А на самом деле, если мы посмотрим на это дело с точки зрения геостратегии и даже хода денег, то Дональда Трампа спеленали. У него действительно в руках не осталось инструментов против своих реальных противников - либеральной элиты.- Reuters пишет о том, что Китай отверг требования США по отказу от российской нефти. Можем ли мы рассчитывать теперь на более серьезную поддержку Поднебесной в проведении СВО?- Я бы не сказал, что Китай помогает в СВО, Китайские БПЛА появляются по обе стороны линии боевого соприкосновения. Давайте будем говорить серьезно. Китай будет преследовать исключительно собственные интересы. И здесь проблема состоит не в том, что Китай хочет нам помочь или Китай хочет покупать именно нашу нефть.Если Китай прогнется под требование Трампа, возникнет невероятный прецедент, когда только благодаря одной угрозе, по указке из Вашингтона, Пекин выполняет команду. Китай себе при нынешнем руководстве этого позволить просто не может. Это политическая смерть нынешнего политического руководства в Пекине, где идут сложные внутренние процессы.Переговоры между Китаем и США идут непросто. Они продлили паузу о тарифном ненападении, но предсказать, что будет через 90 дней непросто. В пакете этих переговоров идут поставки целого спектра химических элементов, которые добываются, очищаются в Китае. От них зависит большое количество индустриальных секторов самой Америки. Например, автомобильная, электронная, аэрокосмическая промышленность. Китай продемонстрировал, что он будет сопротивляться, в отличие от первого срока, где он довольно быстро пошел на мировую на условиях Трампа.Вот как посреди разговоров с Китаем можно взять и ввести на все его товары стопроцентные пошлины? Это сложно представить. В этом смысле Китай выступает не в роли пророссийского игрока, а в роли игрока мира, в котором Соединенные Штаты не могут приказывать.Растущее объединение БРИКС, это мир, который не подчиняется США. С этой дороги руководство Китая сойти не может.И что с этим будет делать Дональд Фредович, мы не знаем. Если он введет пошлины, китайские товары перестанут поступать на американский рынок. Это коллапс розничной торговли. И осенью, когда Конгресс вернется с каникул, Трамп получит ситуацию, которую не очень хочет видеть. У него одна надежда на то, что за эти 10 дней что-нибудь прокатит. Возможно, он думает, что Путин уже сдался. Мне иной раз кажется, что Трамп живет в каком-то выдуманном мире.Теперь спокойно Конгресс дождется сентября, где отберет оставшиеся там еще возможные полномочия у Трампа парой законов. И на этом проект Дональд Трамп будет закончен. Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет.Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне трампизма, субъектного, который бы что-то решал, а не только писал в соцсеть, европейские лидеры выполнили. Будет ли какой-то ответ со стороны трампистов, мы пока не знаем.О других аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен

https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html

https://ukraina.ru/20250730/1066172271.html

https://ukraina.ru/20250730/1066122024.html

китай

европа

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, европа, сша, дональд трамп, дмитрий дробницкий, джо байден, нато, впк, украина, оружие