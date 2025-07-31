https://ukraina.ru/20250731/podgotovka-k-agressii-i-ucheniya-na-vsyakiy-sluchay-na-chto-sposobny-ssha-protiv-kitaya-1066197239.html

Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая

Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая - 31.07.2025 Украина.ру

Подготовка к агрессии и учения "на всякий случай". На что способны США против Китая

Трамп оказался в тяжёлом положении. Убедить Россию заключить с Украиной мир (точнее перемирие) на американских условиях не вышло.

2025-07-31T10:15

2025-07-31T10:15

2025-07-31T10:25

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Насколько я понимаю, уверенность Трампа в том, что Москва быстро примет его предложение базировалась на неверной оценке общего ущерба, нанесённого России противостоянием с Западом. Всё же в США даже многие добросовестные учёные, начинавшие ещё в советологии, до сих пор находятся под впечатлением от внезапного краха СССР.Чтобы понять, что думают американцы, вспомните популярную у нас нынче фразу: "Всё, что писалось в советских газетах о Западе оказалось правдой". В начале 90-х американские советологи оказались в шоке от того, что "правдой" оказалось всё, что американская пропаганда, с их помощью, выдумала об СССР.Надо понимать, что увлечённость американцев прикладным характером науки (исследования должны быть прибыльны) частенько играет с ними злую шутку, а в области политических и общественных наук постоянно. Вначале американские политики, при помощи гибкой системы грантов, придают общественно-политическим исследованиям нужный пропагандистский уклон. В результате вне зависимости от того каков результат этих политических усилий, увенчались ли они успехом или провалом, общественно-политические исследователи не имеют точного представления о процессах, в реальности приведших к конкретному результату.Падение СССР оказалось слишком впечатляющей геополитической катастрофой и американцы, не имевшие точного представления о внутренних процессах, приведших советскую систему к такому результату, пришли к выводу, что их пропаганда была права, и американская система является идеалом, к которому человечество стремится, но который не для всех достижим. Получилось, как в анекдоте: "Представляю, что в Америке творится!" - только американцы решили, что раз Европа настолько просела в санкционной войне с Россией и даже сами США прочувствовали некоторый дискомфорт, то насколько же хуже должна себя чувствовать Россия, которая ещё и на Украине боевые действия ведёт!Сейчас в СМИ редко попадаются откровения иноагентов и релокантов, но если вы вспомните, что они говорили и писали в 2014-2022 годах о "неизбежном поражении России от коллективного Запада", то вы поймёте, что об этом думал и во многом до сих пор ещё думает сам Запад. Ведь мысли эти иноагенты подхватили именно у своих западных партнёров.Поэтому не стоит удивляться тому, что научное обеспечение американской внешней политики оставляет желать лучшего. Причём не только на российском направлении. Аналогичным образом проваливается и концепция Трампа о быстром подавлении Китая, за счёт перенесения на это направление центра тяжести американских усилий. Угроза введения драконовских санкций за торговлю с Россией вызвала жёсткий ответ Китая.Теперь США надо либо делать вид, что это была неудачная шутка, но в таком случае разваливается всё здание трамповской внешней политики: Украину сдали, Китай не победили, результатов никаких, системный кризис Запада углубляется, авторитет США падает, промежуточные выборы всё ближе, судьба трампизма всё туманнее. Либо надо вступать в санкционную войну с Китаем, которая однозначно, по собственным американским расчётам, будет обоюдоострой и нанесёт США, как минимум не меньший ущерб, чем Пекину.Но есть нюанс. Американцы не смогли перекрыть китайские торговые пути в Центральной Азии и в Индийском океане. Американцы не смогли организовать крупную войну на китайских границах. Индийско-пакистанский конфликт затих в виду неспособности индийских ВВС адекватно противостоять пакистанским. Столкновение западного авиационного парка, технологий и техники воздушного боя (Индия) и китайского (Пакистан) показала убедительное превосходство последнего. Как результат, усилилась поколебавшаяся было ориентация Индии на БРИКС и ШОС. Нью-Дели, конечно, старается выдерживать нейтралитет, но если раньше этот нейтралитет был скорее в пользу Запада, то теперь этот крен выровнен, что соответствует интересам России и Китая.В Мьянме идут бои с повстанцами, неспокойно на таиландско-камбоджийской границе, но в целом эти кризисы недостаточно серьёзны, чтобы нести Китаю прямую угрозу. США не смогли создать Китаю критические проблемы в регионе и на торговых путях, а значит США не получили осязаемого преимущества в потенциальной торговой войне. Вашингтон не может рассчитывать на быструю катастрофу Пекина. Это будет долгая экономическая война на истощение, несущая Трампу реальную угрозу проигрыша промежуточных выборов 2026 года и поражения трампистов на президентских выборах 2028 года. Они могут даже не "выйти в финал", проиграв республиканские праймериз.Проблема в том, что экономическая война приведёт к острому товарному дефициту на потребительском рынке США, да и многие американские предприятия лишатся поставок комплектующих. В полном объёме заменить Китай на американском рынке не сможет ни Индия (которой США также угрожают санкционной войной, подталкивая, таким образом, к более тесному союзу с Россией и Китаем), ни кто-либо другой.Изначально предполагалось, что Китай удастся быстро сломать, организовав его торговую блокаду, а быстрая стратегическая победа США затмит кратковременные трудности. Теперь понятно, что быстрой победы не будет, а внутриэкономические трудности, которые спровоцирует торговая война с Китаем, могут стать фатальными для Трампа, трампизма и трампистов.Мы уже видели на иранском примере, что в сложной ситуации "миротворец" Трамп, как и его предшественники в Белом доме, выбирает войну. С Россией должна воевать Европа, и она готовится, с Ираном – Израиль, попытавшийся, провалившийся и готовящийся ко второму раунду.Для войны с Китаем США собирают блок тихоокеанских стран. Идёт формализация блока в составе Австралии, Тайваня, Филиппин и Японии, США активно работают с другими странами индо-тихоокеанского региона. Но на данный момент, имея достаточно мощную военно-морскую составляющую, США не смогли создать против Китая сухопутный плацдарм, который можно было бы использовать для прокси-войны, как Украину против России.Между тем, в случае войны на море ВМС США практически гарантировано окажутся вовлечены в военные столкновения (хотя бы в ходе доставки своим союзникам военной помощи, без которой они долго не провоюют). Китай же является обладателем ядерного арсенала, (хоть и не такого впечатляющего, как у России, но всё-таки третьего в мире) и испытывать судьбу Вашингтону совсем не хочется.В качестве потенциального сухопутного плацдарма, с которого можно было бы начать прокси-войну против КНР в связи с провалом других вариантов, в последнее время рассматривается Республика Корея. Там по пути заодно Ким Чен Ына можно будет наказать за помощь России в СВО.Вариант не идеальный, но другого пока нет. Судя по тому, что США в последние недели резко усилили давление на Сеул, "убеждая" его присоединиться к активно поддержанной США японской инициативе по созданию "Объединённого театра военных операций" в Восточно-китайском и Южно-китайском морях, которую уже поддержали Филиппины, Австралия и Тайвань, Вашингтон торопится если не миром, то угрозой войны заставить Китай пойти на масштабные уступки.Трампу любой ценой нужна хоть какая-то "победа" до промежуточных выборов, иначе он рискует потерять контроль над конгрессом (одной или обеими палатами). Так что российско-китайские и российско-корейские учения (как сухопутные, так и морские) проводятся с вполне конкретной целью – показать потенциальному агрессору, что Китай не один.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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китай, сша, россия, дональд трамп, ким чен ын, ввс, брикс, шос, мнения