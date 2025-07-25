https://ukraina.ru/20250725/rossiya-gotova-k-peremiriyu-no-ukraina-dolzhna-vyvesti-voyska--kramarenko-pro-itogi-peregovorov-1065955601.html

Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров

Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров - 25.07.2025 Украина.ру

Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров

Россия готова к локальным перемириям для эвакуации раненых и сбора тел погибших, но полное прекращение огня возможно только после вывода украинских войск с территорий воссоединенных регионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-07-25T17:27

2025-07-25T17:27

2025-07-25T17:27

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Крамаренко пояснил, что Россия предлагает суточные перемирия с конкретными целями, но не всеобщее прекращение огня, как того требует Украина. "Речи о тотальном перемирии сейчас не идет", – подчеркнул он.По его словам, условия перемирия могут быть оговорены заранее, включая запрет на ротацию войск в течение 24-48 часов. "Все-таки и мы, и противник заинтересованы в том, чтобы собрать тела погибших солдат и спасти раненых", – отметил посол.При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих позиций. "Мы бы сразу прекратили огонь, если бы они сказали, что готовы вывести войска", – заявил Крамаренко.Он также напомнил, что Украина упустила возможность мирного урегулирования. "Наше предложение до сих пор на столе, но, видимо, Украина ждет, пока мы сами не освободим эти территории", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/britaniya-pytaetsya-sorvat-peregovory-rossii-i-ssha-po-ukraine---patrushev-1065926861.html

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