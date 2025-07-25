Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров - 25.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250725/rossiya-gotova-k-peremiriyu-no-ukraina-dolzhna-vyvesti-voyska--kramarenko-pro-itogi-peregovorov-1065955601.html
Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров
Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров - 25.07.2025 Украина.ру
Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров
Россия готова к локальным перемириям для эвакуации раненых и сбора тел погибших, но полное прекращение огня возможно только после вывода украинских войск с территорий воссоединенных регионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-25T17:27
2025-07-25T17:27
новости
украина
россия
стамбул
украина.ру
дипломатия
дипломаты
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065856753_11:0:2338:1309_1920x0_80_0_0_c60db1a6a64fc980b969484bb6c21ed1.jpg
Крамаренко пояснил, что Россия предлагает суточные перемирия с конкретными целями, но не всеобщее прекращение огня, как того требует Украина. "Речи о тотальном перемирии сейчас не идет", – подчеркнул он.По его словам, условия перемирия могут быть оговорены заранее, включая запрет на ротацию войск в течение 24-48 часов. "Все-таки и мы, и противник заинтересованы в том, чтобы собрать тела погибших солдат и спасти раненых", – отметил посол.При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих позиций. "Мы бы сразу прекратили огонь, если бы они сказали, что готовы вывести войска", – заявил Крамаренко.Он также напомнил, что Украина упустила возможность мирного урегулирования. "Наше предложение до сих пор на столе, но, видимо, Украина ждет, пока мы сами не освободим эти территории", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/britaniya-pytaetsya-sorvat-peregovory-rossii-i-ssha-po-ukraine---patrushev-1065926861.html
украина
россия
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065856753_302:0:2047:1309_1920x0_80_0_0_6fbd363b2f8420468f1baa14af2d0c70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, стамбул, украина.ру, дипломатия, дипломаты, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, перемирие, территория, эвакуация, погибшие
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Украина.ру, дипломатия, дипломаты, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, перемирие, территория, эвакуация, погибшие

Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров

17:27 25.07.2025
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия готова к локальным перемириям для эвакуации раненых и сбора тел погибших, но полное прекращение огня возможно только после вывода украинских войск с территорий воссоединенных регионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Крамаренко пояснил, что Россия предлагает суточные перемирия с конкретными целями, но не всеобщее прекращение огня, как того требует Украина. "Речи о тотальном перемирии сейчас не идет", – подчеркнул он.
По его словам, условия перемирия могут быть оговорены заранее, включая запрет на ротацию войск в течение 24-48 часов. "Все-таки и мы, и противник заинтересованы в том, чтобы собрать тела погибших солдат и спасти раненых", – отметил посол.
При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих позиций. "Мы бы сразу прекратили огонь, если бы они сказали, что готовы вывести войска", – заявил Крамаренко.
Он также напомнил, что Украина упустила возможность мирного урегулирования. "Наше предложение до сих пор на столе, но, видимо, Украина ждет, пока мы сами не освободим эти территории", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.
Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
08:12
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - ПатрушевЛондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСтамбулУкраина.рудипломатиядипломатыпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныитоги переговоровперемириетерриторияэвакуацияпогибшие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Подвиг мотострелков: Белоусов рассказал, как освобождали ключевой населённый пункт
17:56"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение
17:45Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля
17:41Политическая расправа: за что мэра Киева могут посадить
17:35Кулинарный спецназ: шеф-повар добровольно отправился в зону СВО
17:27Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров
17:27Искусственные эмоции: как нейросеть писала письмо от имени депутата
17:22Не взяли даже в ВСУ: судьба неудачливого коллаборациониста
17:19Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам
17:12"Герани" научились уклоняться от вражеских дронов
17:06Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример
17:06Рубрика «ежедневная граната»: в Тернополе в многоэтажке взорвалась Ф-1
17:02Зеленский переложил ответственность за атаку на НАБУ на украинских депутатов
16:53Таиланд ввел военное положение в приграничных с Камбоджей районах
16:46"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"
16:36Германия с трудом отдала Украине один Patriot, а Киев требует ещё
16:0511 лет подвигу: Донбасс вспоминает героев Саур-Могилы
16:02Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
16:00Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента. Главное на 16:00
16:00Высоцкий и Одесса
Лента новостейМолния