"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаются
Волна протестов, охватившая страны Евросоюза, с приближением зимы будет только нарастать — для этого есть объективные причины, написало 23 октября европейское издание Politico.
Газета напоминает, что в ближайшие девять месяцев в ведущих странах ЕС пройдут парламентские и президентские выборы. В преддверии голосования в отдельных странах будут усиливаться уличные протесты, ожидают ее авторы.
"Франция — не единственная страна, охваченная беспорядками. Этой осенью и зимой по всему Евросоюзу возможны новые всплески масштабных протестов: недовольство молодежи накладывается на растущую обеспокоенность граждан стоимостью жизни и ценами на топливо", — пишет Politico.
В Италии протесты водителей грузовиков из-за цен на топливо привели к блокировке дорог, в Греции бастуют студенты и преподаватели, требуя увеличить финансирование образования и сделать жилье доступнее, в Испании демонстрации связаны с жилищным кризисом, отмечает издание.
Самые массовые уличные протесты происходят во Франции. В ходе шествий 17 октября в разных городах страны на улицы вышло более 500 тысяч человек, количество демонстрантов в Париже превысило 110 тысяч, сообщило Министерство внутренних дел республики.
К школьникам и студентам присоединились фермеры, климатические активисты и бывшие участники движения "желтые жилеты".
Демонстрации сопровождали массовые беспорядки, погромы и поджоги. В ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, более двух тысяч протестующих были задержаны.
20 октября, 07:21"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искалиФранцузские города снова заволокло слезоточивым газом, а центральные улицы превратились в полигоны для уличных боев. Это был бы обычный парижский уик-энд, ведь восстания здесь сродни национальному виду спорта, но в этот раз с первыми подожженными баррикадами поднялся вой о вездесущей руке Москвы, якобы срежиссировавшей бунт.
Пример французских студентов вдохновил бельгийских и итальянских учащихся, пишет испанская газета El Pais.
"Деньги на школу, а не на войну", — цитирует издание лозунги, которые слышны на улицах Рима, Милана, Турина и других итальянских городов.
"В Бельгии акции протеста вызваны сокращениями в школах с франкоязычным обучением и планируемым повышением стоимости обучения в университетах. Правительство Федерации Валлония-Брюссель утвердило план сокращений на сумму около 500 миллионов евро в различных секторах, включая образование", — уточняют испанские журналисты.
Тем временем в самой Испании и соседней Португалии тысячи молодых людей протестуют против роста цен на жилье. По словам организаторов протестов в Португалии, на днях в городе Порту произошло выселение людей при участии полиции, в ходе которого пострадали около сорока человек, передает газета.
"Хотя Европа не переживает экономического кризиса, сопоставимого с кризисом 2008 года, перспективы молодежи крайне нестабильны. В августе уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет в Европейском союзе достиг 15,4% по сравнению с 6,1% в целом по Испании. В 2025 году 24,2% европейцев в возрасте от 15 до 29 лет подвергались риску бедности или социальной изоляции, что превышает долю в 20,9% по всему населению", — пишет El Pais.
С другой стороны, Брюссель продолжает выделять деньги на поддержку украинской войны. В 2026 году Евросоюз одобрил Киеву кредит в размере 90 млрд евро. Из них 60 млрд предназначено для военной поддержки, 30 млрд – для украинского бюджета.
Однако в 2027 году Зеленский может потребовать еще 70 млрд евро сверх уже запланированной европейской помощи. Как заявил глава киевского режима на недавнем саммите ЕС, в следующем году боевые действия обойдутся его стране в общей сложности в 155 млрд евро.
Что стоит за уличными протестами в странах Европы и может ли их опыт заставить руководство Евросоюза пересмотреть свое отношение к поддержке киевского режима? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
По его мнению, причины беспорядков носят объективный характер: это и инфляция, и обнищание населения в целом.
"Те студенты, которые изначально выходили на протесты, взбунтовались против сложностей в сфере образования – против нехватки учителей и плохих условий в учебных заведениях. Именно это стало спусковым крючком для текущих протестов", – отметил политолог.
Тем не менее, всегда находятся те, кто пытается использовать протесты в своих целях, продолжил он. С одной стороны, это те участники, которые грабят магазины и устраивают погромы. Они нигде не учатся и присоединились к протестам ради мародерства.
"С другой стороны, глобалистским элитам необходимо прежде всего приручить левое движение. Во Франции, в частности, левое движение пока неподконтрольно тем силам, которые стоят за объединенной Европой. Это не теория заговоров, а реальная политика. Никто не отменял представителей глобалистских финансовых элит, таких как глава ВЭФ в Давосе Клаус Шваб или русофоб Бернар-Анри Леви, для которого главное – война с Россией", – рассказал Борисов.
Глобалистским элитам, которые не приручили на улице левых во главе с Жан-Люком Меланшоном, нужно поставить своего человека во главе этого движения, подчеркнул эксперт.
По его словам, "такой кастинг был пройден", и персона, которая подходит на роль объединителя левого движения во Франции, была найдена. Это французский политик-социалист Рафаэль Глюксманн, сын французского левого философа, яростного русофоба Андре Глюксманна.
Тем временем в Берлине идет примерно такой же процесс, продолжил Борисов. Там на выборах 20 сентября победила партия "Левых" и сейчас она договорилась с СДПГ и "Зелеными" сформировать правительство, напомнил он. Из-за этого системные партии пребывают в состоянии паники, заявил политолог.
"На 31 октября назначена большая демонстрация, в ходе которой попытаются скомпрометировать левые движения. Там будут пытаться также грабить и проводить беспорядки", – сказал Борисов.
Вчера, 07:07Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колониюПока Евросоюз послушно уничтожает свою экономику санкциями, США скупают миллионы тонн российского дизеля, а Великобритания готовит для Европы участь новой колонии. Известный экономист Михаил Делягин раскрыл тайные пружины большой геополитической игры и объяснил, почему американцам на самом деле плевать на Украину.
По его словам, социальная ситуация в Европе никак не скажется на политику Евросоюза по отношению к Украине.
"Я обращу внимание на недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на форуме "Глобальный диалог" в Берлине. Он сказал, что больше, чем экономика, его заботит влияние России на наше общество. Это значит, что и экономику, и индустрию, и всю жизнь в Германии он готов подчинить борьбе с Россией. Это его основной посыл", – подчеркнул эксперт.
На практике это значит, что Мерц не будет обращать внимание на ухудшение условий жизни определенных слоев общества, и даже если помощь Украине прекратят оказывать и США, и Брюссель, Германия при Мерце останется той силой, которая будет продолжать войну, подытожил Тимофей Борисов.
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