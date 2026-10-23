https://ukraina.ru/20261023/ubil-i-vyrvalsya-germaniya-vydala-ukraine-beglogo-pogranichnika-1084027167.html

Убил и вырвался: Германия выдала Украине беглого пограничника

Убил и вырвался: Германия выдала Украине беглого пограничника - 23.10.2026 Украина.ру

Убил и вырвался: Германия выдала Украине беглого пограничника

По запросу Украины Германия экстрадировала пограничника, подозреваемого в умышленном убийстве военнослужащего

2026-10-23T16:52

2026-10-23T16:52

2026-10-23T16:52

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Как сообщила украинская Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, 19 октября на украино-польской границе Киеву передали украинского пограничника, ранее бежавшего из страны. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.Согласно версии украинской стороны, 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси, в котором находилось четверо дезертиров, бежавших из учебной части и направлявшихся к границе с Молдавией. Дезертиры намеревались пересечь границу пешком нелегально.Такси остановили примерно в 15 км от границы. Двое пассажиров попытались сбежать. Одного из них задержали, а за вторым продолжили погоню. Первого же оставили под присмотром пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет.Как считает украинское следствие, пограничник выстрелил в задержанного, хотя тот и не представлял угрозы ни ему, ни жизни или здоровью других людей. От полученных ранений задержанный скончался на месте.Пограничник же сам дезертировал через несколько дней и незаконно пересёк украинскую границу. Затем мужчина уехал в Германию, где его позднее и задержали.Как сообщила Госпогранслужба Украины, у погибшего были также зафиксированы телесные повреждения.Ранее, 18 октября, Молдавия вернула Украина двух пограничников, которые 15 октября незаконно пересекли украино-молдавскую границу в погоне за нарушителем"По результатам рассмотрения ситуации, имевшей место 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины", – рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Накануне сообщалось, что Молдавии сообщили о задержании двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу страны, пытаясь поймать беглого украинца. Пограничники на лодке преследовали плывшего мужчину. При этом они пытались бить его веслом. На молдавском берегу из задержали местные жители, возмущённые тем, что украинцы фактически пытались убить своего согражданина.

https://ukraina.ru/20261017/pytalis-utopit-moldavskaya-politsiya-spasla-ukraintsa-ubegavshego-ot-krovozhadnykh-pogranichnikov--1083880419.html

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новости, украина, германия, молдавия, госпогранслужба