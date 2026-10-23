https://ukraina.ru/20261023/kiev-otkazalsya-pomogat-polshe-rassledovat-vzryv-svoey-rakety-1084025159.html

Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты

Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты - 23.10.2026 Украина.ру

Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты

Расследование инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводов фактически приостановлено из-за отсутствия взаимодействия со стороны Киева. Об этом 23 октября сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники

2026-10-23T17:11

2026-10-23T17:11

2026-10-23T17:11

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По данным издания, с момента начала следственных действий украинская прокуратура не предоставила ответов ни на один запрос польских правоохранителей и проигнорировала повторные обращения. В то же время прокуратура Польши не планирует закрывать дело."Было принято решение, что, несмотря на постоянные препятствия в расследовании этого дела, прокуратура не будет прекращать расследование трагедии. Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", — отмечает RMF FM.Напомним, трагедия в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном вблизи границы с Украиной, произошла в ноябре 2022 года. В результате взрыва на территории зерносушильного комплекса погибли два человека. Как установили следователи, на польской территории разорвался боеприпас зенитно-ракетного комплекса С-300, запущенный украинскими ПВО.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, польша, украина, вооруженные силы украины, с-300, украина.ру