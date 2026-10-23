https://ukraina.ru/20261023/kiev-otkazalsya-pomogat-polshe-rassledovat-vzryv-svoey-rakety-1084025159.html
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты - 23.10.2026 Украина.ру
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
Расследование инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводов фактически приостановлено из-за отсутствия взаимодействия со стороны Киева. Об этом 23 октября сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники
2026-10-23T17:11
2026-10-23T17:11
2026-10-23T17:11
новости
киев
польша
украина
вооруженные силы украины
с-300
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083429389_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4eec4c5d73fc8557699bc4b0688a41a1.jpg
По данным издания, с момента начала следственных действий украинская прокуратура не предоставила ответов ни на один запрос польских правоохранителей и проигнорировала повторные обращения. В то же время прокуратура Польши не планирует закрывать дело."Было принято решение, что, несмотря на постоянные препятствия в расследовании этого дела, прокуратура не будет прекращать расследование трагедии. Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", — отмечает RMF FM.Напомним, трагедия в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном вблизи границы с Украиной, произошла в ноябре 2022 года. В результате взрыва на территории зерносушильного комплекса погибли два человека. Как установили следователи, на польской территории разорвался боеприпас зенитно-ракетного комплекса С-300, запущенный украинскими ПВО.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
польша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083429389_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ad24693e32f915b6a9305955ae29c69.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, польша, украина, вооруженные силы украины, с-300, украина.ру
Новости, Киев, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, С-300, Украина.ру
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
Расследование инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводов фактически приостановлено из-за отсутствия взаимодействия со стороны Киева. Об этом 23 октября сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники
По данным издания, с момента начала следственных действий украинская прокуратура не предоставила ответов ни на один запрос польских правоохранителей и проигнорировала повторные обращения. В то же время прокуратура Польши не планирует закрывать дело.
"Было принято решение, что, несмотря на постоянные препятствия в расследовании этого дела, прокуратура не будет прекращать расследование трагедии. Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", — отмечает RMF FM.
Напомним, трагедия в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном вблизи границы с Украиной, произошла в ноябре 2022 года. В результате взрыва на территории зерносушильного комплекса погибли два человека. Как установили следователи, на польской территории разорвался боеприпас зенитно-ракетного комплекса С-300, запущенный украинскими ПВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.