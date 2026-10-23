Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты - 23.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261023/kiev-otkazalsya-pomogat-polshe-rassledovat-vzryv-svoey-rakety-1084025159.html
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты - 23.10.2026 Украина.ру
Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
Расследование инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводов фактически приостановлено из-за отсутствия взаимодействия со стороны Киева. Об этом 23 октября сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники
2026-10-23T17:11
2026-10-23T17:11
новости
киев
польша
украина
вооруженные силы украины
с-300
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083429389_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4eec4c5d73fc8557699bc4b0688a41a1.jpg
По данным издания, с момента начала следственных действий украинская прокуратура не предоставила ответов ни на один запрос польских правоохранителей и проигнорировала повторные обращения. В то же время прокуратура Польши не планирует закрывать дело."Было принято решение, что, несмотря на постоянные препятствия в расследовании этого дела, прокуратура не будет прекращать расследование трагедии. Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", — отмечает RMF FM.Напомним, трагедия в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном вблизи границы с Украиной, произошла в ноябре 2022 года. В результате взрыва на территории зерносушильного комплекса погибли два человека. Как установили следователи, на польской территории разорвался боеприпас зенитно-ракетного комплекса С-300, запущенный украинскими ПВО.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083429389_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ad24693e32f915b6a9305955ae29c69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, польша, украина, вооруженные силы украины, с-300, украина.ру
Новости, Киев, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, С-300, Украина.ру

Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты

17:11 23.10.2026
 
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
Читать в
ДзенTelegram
Расследование инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводов фактически приостановлено из-за отсутствия взаимодействия со стороны Киева. Об этом 23 октября сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники
По данным издания, с момента начала следственных действий украинская прокуратура не предоставила ответов ни на один запрос польских правоохранителей и проигнорировала повторные обращения. В то же время прокуратура Польши не планирует закрывать дело.
"Было принято решение, что, несмотря на постоянные препятствия в расследовании этого дела, прокуратура не будет прекращать расследование трагедии. Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", — отмечает RMF FM.
Напомним, трагедия в селе Пшеводов Люблинского воеводства, расположенном вблизи границы с Украиной, произошла в ноябре 2022 года. В результате взрыва на территории зерносушильного комплекса погибли два человека. Как установили следователи, на польской территории разорвался боеприпас зенитно-ракетного комплекса С-300, запущенный украинскими ПВО.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевПольшаУкраинаВооруженные силы УкраиныС-300Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:23"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
18:22Социальное предпринимательство, фестиваля "Звёзды над Донбассом". 23 октября 2026 года, вечерний эфир 53:23
18:11Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит
18:00Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября
17:46Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России на Украине
17:11Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
17:08"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаются
17:05Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
17:01Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев
16:53США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября
16:52Убил и вырвался: Германия выдала Украине беглого пограничника
16:47Осталось только посочувствовать: украинский бизнес окончательно умирает
16:09Дипломатический конфуз: как МИД Украины опозорился перед Китаем
16:00Рукотворные молнии Бисновата
15:45Запад не смог победить Россию, поэтому теперь пытается обмануть
15:42Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает
15:36Украинцы лишили Газманова новых песен
15:13Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии
14:46Уголовка за поздравление Путина: на Украине завели новое дело на депутата Дмитрука
14:35"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии
Лента новостейМолния