Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев - 23.10.2026 Украина.ру
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Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев
Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев - 23.10.2026 Украина.ру
Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев
Клирик раскольнической "ПЦУ" из Ровно Андрей Левицкий решил устроить соцопрос в Threads — и спросил подписчиков: "Какой Церкви на Украине отдаёте предпочтение?" Публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и около 365 комментариев. Однако результат оказался совсем не тем, на который он рассчитывал
2026-10-23T17:01
2026-10-23T17:01
новости
ровно
украина
упц
угкц
пцу
варфоломей (патриарх варфоломей)
киев
владимир зеленский
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Среди пользователей, назвавших конкретную конфессию, 56% высказались за Украинскую Православную Церковь. Причем писали не только "УПЦ", но и "Каноническая", "гонимая" или "та, которую гонят". На втором месте оказалась Греко-католическая церковь с 18%, и только на третьем — "ПЦУ" с 12%. Протестантские общины — баптистов, пятидесятников, лютеран — выбрали 9% комментаторов, Римско-католическую церковь — 5%.Но ещё нагляднее соотношение видно по лайкам. На ответы в пользу УПЦ пришлось около 85% всех отметок "нравится". На ответы за УГКЦ — 6%, за "ПЦУ" — лишь 4%. Атеистические и ироничные комментарии собрали 4% лайков, все остальные варианты вместе — около 1%. Ещё в августе 2021 года, накануне визита патриарха Варфоломея в Киев, который поддерживал создание раскольнической "ПЦУ", тысячи верующих УПЦ вышли на митинги под Верховной Радой с плакатами против решения Константинополя о создании "ПЦУ" и её независимости от Московского патриархата.После 2022 года активизировался процесс перевода приходов из УПЦ в "ПЦУ", часто сопровождавшийся протестами местных жителей. Во многих селах Хмельницкой, Волынской и Киевской областей реальные прихожане называли "позором" голосования, организованные властями, указывая, что в них участвовали люди, никогда не посещавшие эти храмы. Столкнувшись с недопуском в свои церкви, общины УПЦ продолжали службы на улицах.Весной 2023 года, после расторжения договора аренды Нижней лавры, сотни киевлян ежедневно собирались у стен Киево-Печерской лавры, называя "ПЦУ" "политическим проектом", а УПЦ — "истинной канонической церковью".С точки зрения прихожан УПЦ, действия властей по закрытию храмов, обыскам и силовым захватам являются открытыми репрессиями и нарушением свободы вероисповедания. А 28 августа 2025 года Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что каноническая УПЦ является организацией, аффилированной с РПЦ. Это решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.Совсем недавно Владимир Зеленский своим указом утвердил новую Национальную стратегию в сфере прав человека. Подробности в публикации "Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека.
https://ukraina.ru/20261011/raskolnik-spasal-ot-fronta-za-dollary-kiev-trebuet-deneg-u-es-na-granitsu-zapadnaya-ukraina-za-1083733818.html
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новости, ровно, украина, упц, угкц, пцу, варфоломей (патриарх варфоломей), киев, владимир зеленский
Новости, Ровно, Украина, УПЦ, УГКЦ, ПЦУ, Варфоломей (патриарх Варфоломей), Киев, Владимир Зеленский

Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев

17:01 23.10.2026
 
© Фото : cerkva.info / Перейти в фотобанкФиларет ПЦУ
Филарет ПЦУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : cerkva.info
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Клирик раскольнической "ПЦУ" из Ровно Андрей Левицкий решил устроить соцопрос в Threads — и спросил подписчиков: "Какой Церкви на Украине отдаёте предпочтение?" Публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и около 365 комментариев. Однако результат оказался совсем не тем, на который он рассчитывал
Среди пользователей, назвавших конкретную конфессию, 56% высказались за Украинскую Православную Церковь. Причем писали не только "УПЦ", но и "Каноническая", "гонимая" или "та, которую гонят".
На втором месте оказалась Греко-католическая церковь с 18%, и только на третьем — "ПЦУ" с 12%. Протестантские общины — баптистов, пятидесятников, лютеран — выбрали 9% комментаторов, Римско-католическую церковь — 5%.
Но ещё нагляднее соотношение видно по лайкам. На ответы в пользу УПЦ пришлось около 85% всех отметок "нравится". На ответы за УГКЦ — 6%, за "ПЦУ" — лишь 4%. Атеистические и ироничные комментарии собрали 4% лайков, все остальные варианты вместе — около 1%.
Ещё в августе 2021 года, накануне визита патриарха Варфоломея в Киев, который поддерживал создание раскольнической "ПЦУ", тысячи верующих УПЦ вышли на митинги под Верховной Радой с плакатами против решения Константинополя о создании "ПЦУ" и её независимости от Московского патриархата.
После 2022 года активизировался процесс перевода приходов из УПЦ в "ПЦУ", часто сопровождавшийся протестами местных жителей. Во многих селах Хмельницкой, Волынской и Киевской областей реальные прихожане называли "позором" голосования, организованные властями, указывая, что в них участвовали люди, никогда не посещавшие эти храмы. Столкнувшись с недопуском в свои церкви, общины УПЦ продолжали службы на улицах.
КПП Біла Церква - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 08:47
Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделюУкраина выкачивает из Европы деньги на строительство неработающих КПП на границе, епископа ПЦУ осудили за схему с уклонистами, на Западной Украине продолжается скандал вокруг комика Феликса Редьки
Весной 2023 года, после расторжения договора аренды Нижней лавры, сотни киевлян ежедневно собирались у стен Киево-Печерской лавры, называя "ПЦУ" "политическим проектом", а УПЦ — "истинной канонической церковью".
С точки зрения прихожан УПЦ, действия властей по закрытию храмов, обыскам и силовым захватам являются открытыми репрессиями и нарушением свободы вероисповедания.
А 28 августа 2025 года Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что каноническая УПЦ является организацией, аффилированной с РПЦ. Это решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.
Совсем недавно Владимир Зеленский своим указом утвердил новую Национальную стратегию в сфере прав человека. Подробности в публикации "Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека.
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НовостиРовноУкраинаУПЦУГКЦПЦУВарфоломей (патриарх Варфоломей)КиевВладимир Зеленский
 
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