https://ukraina.ru/20250724/aleksandr-kramarenko-ukraina-zhdet-poka-rossiya-osvobodit-svoi-regiony-i-sozdast-bufernuyu-zonu-1065883100.html

Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону

Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону - 24.07.2025 Украина.ру

Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону

Переговоры в Стамбуле показали, что конфликт России и Украины меняет тональность и становится двусторонним. При всех оговорках о легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться

2025-07-24T15:55

2025-07-24T15:55

2025-07-24T15:55

интервью

украина

россия

стамбул

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд российско-украинских переговоров. На них делегации РФ и Украины обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече 1,5 месяца назад.— Александр Михайлович, чем прошедший раунд переговоров отличался от предыдущих? Можно ли его считать успешным?— Судя по итогам, озвученным сторонами после переговоров, он прошел успешно, но предсказуемо. Большая часть вопросов касалась гуманитарной составляющей конфликта: обмена пленными и телами, а также судьбы гражданских лиц. Наметился определенный прогресс, поскольку мы предложили создать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам.Гуманитарные вопросы — это самое важное, поскольку они касаются судеб людей и с той, и с другой стороны.Что касается политического урегулирования конфликта, то еще до начала раунда переговоров в Стамбуле в Кремле было сказано, что весь дипломатический процесс, запущенный не без помощи новой администрации США, является подготовкой к встрече на верхах между Украиной и Россией. А после окончания переговоров Мединский сказал, что эта встреча должна поставить точку в конфликте.То есть идет нормальный переговорный процесс. Другого в мире еще не придумали. Политическое урегулирование всегда сопряжено с приемами и традициями дипломатии. Именно это дает возможность решить конфликты без применения военной силы.Напомню, что Россия дважды пыталась урегулировать конфликт. Сначала в декабре 2021 года, когда мы предлагали НАТО и США подписать соглашения, которые бы гарантировали, что Украина не станет использоваться Западом в военных целях. Но это было отвергнуто сходу. Потом Стамбульские соглашения апреля 2022 года сорвали англосаксы. Арахамия говорил, что в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что Украине надо воевать.То есть надо ставить вопрос об ответственности за жертвы, которые понесли обе стороны за три года войны.— Как считаете, переговорный процесс будет продолжен?— Надеюсь. Он открывает возможности урегулировать украинский конфликт в традиционном ключе.При этом никакой СВО вообще не было бы, если бы Украина выполнила Минские соглашения от февраля 2015 года.Напомню, тогда речь шла о том, чтобы предоставить определенную автономию территориям ДНР и ЛНР, которые на тот момент составляли 40% территорий этих областей.То есть никто не говорил о том, что Украине придется отказаться от территорий. Речь шла о старте процесса федерализации и децентрализации, который мог бы ввести украинское государство в русло и европейских ценностей, и советского общежития. И понятно, что нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована.Что касается гарантий безопасности России Украине, то для этого и нужен мирный договор, к которому могут подключиться западные страны. То есть тут ничего необычного не происходит.Необычно то, что западные страны пытались представить этот конфликт как конфликт России со всем международным сообществом. Причем вне рамок ООН, потому что в Совбезе Россия имеет право вето как постоянный член Совета. Поэтому создавались разного рода коалиции порядка 70 государств, которые пытались навязать России свои условия урегулирования.Кстати, Джейк Салливан, бывший помощник Байдена по национальной безопасности, не скрывал, что когда в июле 2023 года такая коалиция собралась в Саудовской Аравии, предполагалось, что начавшееся месяцем ранее наступление ВСУ закончится поражением России, после которого мы якобы будем вынуждены подписать свой Версальский мир. Ничего у них не получилось.— Вы сказали, что Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. На счет политических и гуманитарных — понятно. А что имеется в виду под словом "военные"?— Во всех войнах были контакты между военными. Стороны всегда отправляли парламентеров и брали паузы между сражениями. И сейчас мы предложили проводить суточные перемирия, чтобы собрать тела погибших и эвакуировать раненых.— Не сочтите меня циничной, но не получится ли так, что эти суточные перемирия помешают нашему продвижению на фронте и затянут СВО?— Нет. Речи о всеобщем месячном перемирии, как того требует Украина, не идет. Мы говорим о локальных перемириях с конкретными целями. Все-таки и мы, и противник заинтересованы в том, чтобы собрать тела погибших солдат и спасти раненых. И условия могут быть оговорены заранее обеими сторонами.Например, нельзя проводить ротацию и перемещения в течении 24 или 48 часов. И, повторюсь, речи о тотальном перемирии сейчас не идет.Судя по тому, как в этом раунде переговоров обсуждались меморандумы России и Украины о том, как должно выглядеть мирное урегулирование, стороны крайне далеки друг от друга в этом плане. Это подтверждает, что мы не сдаем никаких позиций. Мы по-прежнему рассматриваем перемирие как начало политического урегулирования. Чтобы пойти на него, мы должны знать, на что готова пойти Украина.Мы остановим огонь лишь в том случае, если Украина выведет войска с территории наших воссоединенных регионов. Мы бы сразу прекратили огонь, если бы они сказали, что готовы на это пойти.Украина этот момент упустила. Точнее, это наше предложение до сих пор на столе, но, видимо, Украина ждет, пока мы сами не освободим эти территории. Более того, наши войска заходят на территории других областей для создания буферной зоны. Так что им решать.И самое главное, что я хочу сказать по поводу всех этих переговоров. Конфликт, который Запад ранее преподносил как противостояние России со всем миром, формально превращается в двусторонний конфликт двух государств, который не выходит за территорию Украины и должен быть урегулирован традиционными методами.Мы не отрицаем украинскую государственность. Относимся к украинскому народу, как к равному. При всех наших оговорках по поводу легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться. И Кремль не скрывает, что все, что сейчас происходит на дипломатическом треке — это подготовка к встрече лидеров двух стран, которые поставят точку в этом конфликте. Но сначала надо обо всем договориться.— Вы считаете, что встреча в формате Путин – Зеленский – Эрдоган – Трамп перспективна?— Пока об этом говорить трудно. Эрдогану льстит, что на его территории проходят эти переговоры. Но я бы не спешил утверждать, что такая встреча состоится. Все упирается в согласие между двумя сторонами относительно мирного урегулирования конфликта. Как только оно будет достигнуто и определятся пути реализации достигнутых договорённостей, такая встреча может состояться.Повторюсь, главное — это нормализация конфликта. И урегулирован он должен быть именно в двустороннем формате: мирный договор с прекращением огня. Украинское население должно быть в этом заинтересовано, потому что без мира невозможно послевоенное восстановление страны.То, что американский фонд BlackRock отказался от участия в Римской конференции по сбору средств на восстановление Украины, говорит о том, что нельзя ставить телегу впереди лошади. Главное — это мирный договор. Другой основы для урегулирования межгосударственных конфликтов нет. И мы движемся в этом направлении не без помощи администрации Трампа.А потом из этого конфликта должны быть сделаны выводы, касающиеся всей архитектуры европейской безопасности для поддержания прочного мира.Тем временем Евросоюз принял 18 пакет санкций против России и ее партнеров. О том, как западники сами себе роют яму, в интервью Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррель

https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, стамбул, переговоры