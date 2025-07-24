https://ukraina.ru/20250724/na-pobedu-50-dney-malo-kak-po-ekaterininski-ispravit-oshibki-lenina-i-stalina-po-ukraine-1065887443.html

На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина

На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина - 24.07.2025 Украина.ру

На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина

Итоги очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле изначально могла определить ситуация из старого анекдота о свадьбе, которая не состоялась из-за мелочи: невеста была в белом платье, а жених вообще не хотел жениться.

2025-07-24T18:03

2025-07-24T18:03

2025-07-24T18:04

ссср

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

иосиф сталин

ленин

москва

средняя азия

армения

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Так и в позициях России и Украины. Киев хотел от переговоров лишь одного – прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС), потому продолжение боевых действий означало и означает лишь потерю новых территорий.Москва же пыталась добиться устранения первопричин конфликта. То есть проведения демилитаризации и денацификации Украины и возврата ее к нейтральному внеблоковому статусу, что означает официальный отказ Киева от стремления вступить в НАТО и максимально уменьшить подлетное время натовских ракет к Москве и другим крупным российским городам.Понятно, что с такими стартовыми позициями говорить о договоренностях было сложно. Но и переговоры состоялись, и кой-какие договоренности есть. В частности, Россия предложила для оперативного решения актуальных вопросов создать три рабочие группы – политическую, военную и гуманитарную. Более того, стороны вроде бы даже обсудили возможность встречи президентов двух стран – Владимира Путина и Владимира Зеленского – в начале сентября сего года в Пекина, куда на 80-летие победы Китая во Второй мировой войне по приглашению его лидера Си Цзиньпина может прилететь и президент США Дональд Трамп.Вот закулисные создатели новой архитектуры безопасности в Европе и намутили схему: три крупных руководителя современности – Си, Трамп и Путин – могут захотеть встретиться с Зеленским и обсудить с ним проблему мира на Украине. И вынудить Россию пойти на дипломатическое урегулирование СВО – остановить огонь на фронтах и добиться перемирия. С одной целью – не только избежать разгрома под ударами российских войск, но и получить передышку и для перегруппировки и накопления новых сил, для их перевооружения и технологического обновления ВПК западных стран, которые сегодня существенно отстают от России.И позиция Запада тут понятна – все его важные деятели в один голос повторяют: нельзя никоим образом и ни в каком виде допустить победы России и потери Украины на ее границах. Тех же взглядов придерживается и Трамп, который выдвинул ультиматум и как бы дал России 50 дней на решение проблемы Украины, за что его уже раскритиковали другие западные "ястребы войны" - то есть за "потакание Путину".Однако никакого "потакания Трампа Путину" нет и в помине. Просто Трампу: а) нужно собрать силы, чтобы схлестнуться с Китаем на Дальнем Востоке; б) понятно, что исходить нужно из ситуации, как сейчас говорят, "на земле", на которой однозначно побеждает Россия, а у запада нет ни сил, ни средств, чтобы это предотвратить.Вот Трамп и вихляет, как он думает, хитро и замысловато. С одной стороны, он действительно как бы дает России время для того, чтобы решить ее главную проблему СВО сейчас – освободить от украинцев свои конституционные земли в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. А справиться или не справиться Россия со своим задачами за 50 дней – это ее проблемы. Трамписты фактически так и говорят.Однако с другой – Трамп тоже настаивает не перемирии и фактически на заморозке конфликта, который оставит на плаву какие-то части Украины, из которых во время полученной передышки можно будет слепить новую "АнтиРоссию", напичкать оружием, подготовить военные силы и снова через какое-то время начать войну против России. Любой украинский огрызок, кусок или территориальный ошметок может обернутся русофобским гособразованием.Вот что по этому поводу на канале "UkrlifeTV" заявил капитан ВСУ с позывным "Тоха": "На сегодняшний день большинство политиков решили, что война заканчивается. Но она далека от окончания. Даже если будут подписаны какие-то документы о заморозке конфликта, например, по линии боестолкновения или как-то иначе, война все равно продолжится. Мы всегда должны быть готовы. Если дадим где-то слабину, это снова будет наступление. А нам еще территории возвращать так или иначе придется. …Даже если в сентябре что-то подпишут, это однозначно воспримут как передышку, а не окончание войны".Следовательно, думать, что Трамп может отказаться от такого выгодного США гнойного актива, как Украина, которая бы все время досаждала России и отвлекала ее силы и ресурсы на негодный объект, – это заблуждение. А для США такая беспокойная Украины выгодна вдвойне: она будет и Россию дергать, и Европу обезжиривать, потому что Трамп уже фактически продавил новую схему снабжения украинских неонацистов оружием: все им нужное для войны, будет закупать Европа, тратя на это немалые деньги, а вот производить и продавать смертоносные "цацки" будут США. Дешево и сердито, фактически три в одном: и война идет, и Европа беднеет, и ВПК США разбухает от прибылей.А Трамп, ясное дело - молодец. И миротворец, претендующий на Нобелевскую премию мира, и войну продолжает, потому как "Путин угрожает демократии", а США же у нас, как известно, – колыбель демократии.Расчет западных милитаристов и Трампа на возможное согласие России на перемирие тоже понятен. С СВО у России по-любому есть определенные проблемы. Во-первых, Россия не хочет и не может победить так быстро, как того хотели бы горячие и торопливые российские патриоты.Нет, Россия все равно победит, так как она медленно, но уверенно, системно и технологично перестраивает экономику под нужды войны и превосходит Украину и Запад сегодня во всем: от количества производимого оружия до его технологичного превосходства. Но на это отвлекаются серьезные средства, что в сочетании с западными санкциями, которые мешают развиваться России, создает для страны определенные трудности, связанные с финансовым перенапряжением, отвлекает от мирного развития, создает ненужную напряженность в части российского общества и т. д. и т. п.Во-вторых, в самом российском обществе, в его политических и деловых кругах, в чиновничестве разного уровня еще много так называемых "ждунов-нетвойнистов", которые по разным причинам – от политических до экономических – выступают за скорейшее прекращение войны. И надеются, что геополитические претензии нынешнего руководства России и Путина на защиту собственных интересов – это несерьезно и ненадолго. Что вот еще чуть-чуть, и все наладится и будет по-прежнему: Запада будет диктовать повестку, а русские ушлые и оборотистые счастливчики-прозападники только сглатывать предложенное и благодарить, опять разъезжая по курортам, покупая там элитную и прочую недвижимость и храня наворованное в западных банках и офшорах.Вот на этих "нетвойнистов" и делает Запад свой расчет – что они смогут дестабилизировать обстановку в стране и заставить российское руководство пойти на мир, выгодный Западу.Понимают ли это в Кремле? Ясное дело, понимают. Но на переговоры все равно идут, поскольку есть хоть и призрачная, но всё же надежда на то, что Запад поймет бесперспективность войны с Россией и расчетов на победу над ней, а также прекратит пичкать Украину оружием.Эта призрачная надежда тает с каждым днем. Равно как и растет в России понимание того, что Запад не зря сейчас так мощно окрысился на нее. Потому что сегодня у него последний шанс расправиться с Россией, нанести ей поражение и в условиях надвигающегося мирового ресурсного кризиса завладеть-таки ее природными ископаемыми.То есть доделать то, что Запад не сделал с развалом СССР на исходе холодной войны. В сегодняшних условиях, когда утверждается новый многополярный мир, может больше ни случиться ни шанса на победу над Россией, ни новой холодной воны, ни торжества неоколониализма, на который тоже был расчет в "цветущем саду", глубоко презирающем окружающие "джунгли".Поэтому при таких обстоятельствах вопрос для Киева с точки зрения российских национальных интересов стоит круто: либо это государственность и суверенитет Украины, свободные от русофобии и направленные на сотрудничество с Россией, а не на войну с ней, либо украинская государственность, в том или ином виде враждебная России, исчезнет. Совсем. За ненадобностью для Москвы.Другими словами, или на границе с Россией возникает дружественное ей Украинское государство, или же его не будет совсем, а на его месте возникнет украинская автономия в том или ином виде. Но – в составе России. Как, собственно, Украина в виде Малороссии (раньше – Гетманщины) и существовала в составе Российской империи до 1918 года, когда будущие петлюровцы провозгласили "самостийность".Российская империя, кстати, умела разбираться с такими неистовыми и русофобскими соседями. Существует то ли легенда, то ли быль о том, что, когда российской императрице Екатерине Второй доложили об очередных, особо враждебных действиях Польши, она произнесла: "Государство сие России недружественно, поэтому на карте его быть не должно. Быть по сему!"И Польшу в конце XVIII века трижды раздерибанили между Россией, Австрией и Пруссией, и она, Польша, исчезла до 1918 года, когда лидеры большевиков во главе с Владимиром Лениным согласились не только восстановить польскую государственность, но и отпустить ее из империи.И поляки сразу "отблагодарили". Напичканные западным оружием, они начали войну против ослабленной России и немало поживились за счет, кстати, Украины. Пока в 1939 году им опять не сплели территориальные лапти и отобрали свое.Точно так было и с Украиной. Она вместе с Россией счастливо существовала и процветала одном государстве – СССР. А когда в 1991 году она отвалилась на вольные хлеба, ее и засбоило – ее начали целенаправленно и системно превращать сначала в "НеРоссию", а потом и в "АнтиРоссию". А теперь вот идет война, победу в которой Украине может прогнозировать только совсем уж конченый глупый, извините, дурак."Украинский урок" для России стал актуален и с другими национальными окраинами империи, которые пошли по пути Украины и были облагодетельствованы Лениным и потом его продолжателем Иосифом Сталиным. Кроме Украины и Польши в начале ХХ века, это три страны Прибалтики – Латвия, Литва и Эстония, а также Финляндия, выбравшие буржуазную государственность.Они появились, благодаря национальной политике большевиков, которые слишком поздно поняли: все возникшие там государства были враждебны СССР, а Финляндия первой напоролась на войну, от окончательного разгрома в которой ее спасла неготовность Сталина в то время продолжать борьбу. А вот с "трибалтийскими тиграми" Сталин разобрался быстро, и все они в качестве союзных республик в СССР благоденствовали до развала великой страны.Точно так же большевики Ленина и Сталина подарили государственность и большинству других советских республик – Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджану, пяти республикам Средней Азии. И они тоже жировали, как "равноправные сестры", а потом, после развала Союза, начали развиваться и как суверенные государства.И сейчас развиваются. Но кроме Белоруссии, которая создала с Россией единое Союзное государство, все постсоветские государства в той или иной степени в разное время строили свою политику на антироссийской волне и отрицании братство с Россией. Как бы компенсировали свое государственное ничтожество, старые обиды и новые неудачи за счет нападок на Россию. Чем круче русофобия, тем слаще суверенитет и больше подачки Запада на этот суверенитет – такой была парадигма госстроительства постсоветской мелюзги на окраинах СССР.Но у одних новых национальных элит хватало и хватает мозгов все же не слишком задираться к России и выстраивать с нею взаимовыгодные экономические и прочие отношения, а вот у других были сбои. В 2008 году первой с оружием в руках напоролась Грузия. Сейчас грозятся страны Прибалтики, которые почему-то решили, что смогут выстоять против России хоть пару дней, а потом Запад их спасет. Захлебываются в русофобском политико-информационном и милитаристском гное Финляндия, Польша, Румыния, Чехия, подгавкивает им даже Болгария. А Украина второй решилась на войну и подает сегодня дурной пример Азербайджану и Армении, которых Запада рассчитывает натравить на Россию.Некто Денис Никитин, командир Русского добровольческого корпуса (РДК)*, состоящий из россиян-предателей и воюющий на СВО в составе ВСУ рассказал на Украине, на что он вместе с Западом рассчитывает: "В 1991 году Советский Союз распался лишь формально. Москва осталась центром силы. Настоящий развал СССР продолжается сейчас. …Недавно состоялись первые за очень долгое время прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. Россия всегда была между ними посредником. Нет больше нужды в этом, все. Украина должна становиться новым центром притяжения для стран постсоветского пространства. Я думаю, что результатом всех событий будет сегментация России на новые территории. …Кавказ уже живет по своим законам, по нормам шариата. Калининград вообще, как остров. Дальний Восток максимально ориентирован на Китай и Японию. Россия уже не тот самый полицейский, который мог себе позволить в любую страну СНГ ввести ограниченный контингент и прижать местное руководство".Но идет и другой процесс. От оголтелой русофобской стаи уже отвалились Венгрия и Словакия. Грузия выстроила более-менее взаимовыгодные отношения, Иран подписал соглашение о стратегическом партнерстве, тормозят свой пыл и в Средней Азии. Стало это возможно, потому что Россия показала свою силу и готовность изменить национальную политику и защищать свои, а не чужие национальные интересы. В первую очередь – свои.И именно поэтому в Кремле не могут не понимать, что Трамповы 50 дней – это мало для окончательного решения всех проблем. Но вот наметить это решение Москва вполне способна. И победа в СВО, безоговорочная и полная, – это только первый шаг к решению. И на поле сражений, и за столом переговоров, если они, переговоры, будут вести к такой победе.И разумеется, к сохранению государственности всех тех, кто посягает на интересы России, в дури своей забывая, что "не по Сеньке шапка" – это еще и присказка для тех, кто хочет воевать с Россией и побежать ее…О том, как прошел третий раунд переговоров о мире между Россией и Украиной и что это значит для российской политики - в статье Михаила Павлива "Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине"*внесен в список террористических организаций в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250724/rozhdenie-novogo-formata-peregovorov-v-stambule---podgotovka-sammita-putina-trampa-i-zelenskogo-v-1065842821.html

https://ukraina.ru/20250724/imitatsiya-dlya-trampa-chto-govoryat-na-ukraine-o-peregovorakh-v-stambule-1065869745.html

ссср

россия

украина

москва

средняя азия

армения

азербайджан

грузия

молдавия

белоруссия

польша

российская империя

запад

китай

пекин

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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