https://ukraina.ru/20261023/diplomaticheskiy-konfuz-kak-mid-ukrainy-opozorilsya-pered-kitaem-1084025008.html

Дипломатический конфуз: как МИД Украины опозорился перед Китаем

Дипломатический конфуз: как МИД Украины опозорился перед Китаем - 23.10.2026 Украина.ру

Дипломатический конфуз: как МИД Украины опозорился перед Китаем

В социальных сетях раскритиковали украинских дипломатов после встречи министра иностранных дел Андрея Сибиги с послом Китая Ма Шенкунем. Об этом 23 октября сообщили украинские и зарубежные СМИ

2026-10-23T16:09

2026-10-23T16:09

2026-10-23T16:09

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Поводом стала фотография, на которой государственный флаг КНР размещён вверх ногами. Пользователи обратили внимание на ошибку в расположении звёзд и высмеяли организацию дипломатического мероприятия.Встреча состоялась 21 октября в дипломатической резиденции украинского МИД в Киеве. На опубликованных фотографиях Сибига и китайский посол пожимают друг другу руки на фоне государственных флагов двух стран. На одном из кадров китайский флаг виден полностью, что позволило пользователям рассмотреть расположение звёзд на красном полотнище. Именно эта деталь вызвала обсуждение в интернете.Комментаторы обвинили сотрудников украинского МИДа в незнании дипломатического протокола. Некоторые пользователи назвали произошедшее позором и поставили под сомнение профессионализм организаторов встречи.Дополнительные вопросы вызвало оформление фотографии на сайте украинского МИД. На представленном скриншоте официальной публикации изображение обрезано таким образом, что китайский флаг не попадает в кадр. Однако достоверных свидетельств того, что фотографию изменили именно после критики, пока нет.Согласно правилам МИД Китая, государственный флаг нельзя вывешивать в перевёрнутом положении. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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