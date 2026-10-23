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США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября

США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября - 23.10.2026 Украина.ру

США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября

Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алёшках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Белого дома

2026-10-23T16:53

2026-10-23T16:53

2026-10-23T16:53

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Договорённости о перемирии были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. В её сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что ситуация в Алёшках критическая: город находится на передовой, оставшееся население составляют в основном пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде.По её словам, гражданские представители России и Украины будут посещать жителей Алёшек на дому и определять объём необходимой помощи. Желающие эвакуироваться получат сопровождение и транспорт до выбранного места назначения. Документировать гуманитарную миссию будет американская медиакомпания, выбранная Меланией Трамп. Американская администрация также сообщила, что к гуманитарной операции планируется привлечь независимую американскую медиакомпанию, представители которой будут сопровождать работу российских и украинских групп. Гражданские представители России и Украины совместно займутся оценкой потребностей жителей и организацией эвакуации в выбранном ими направлении — в Россию или на Украину.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, алешки, мелания трамп, украина, вооруженные силы украины, украина.ру