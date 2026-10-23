https://ukraina.ru/20261023/kakuyu-voynu-vyigral-zelenskiy-i-chem-zakonchatsya-pogromy-v-evrope-gasparyan-o-sleduyuschey-zhertve-1084027816.html
Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве - 23.10.2026 Украина.ру
Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 - Будет ли результат от новых Украина.ру, 23.10.2026
2026-10-23T17:05
2026-10-23T17:05
2026-10-23T17:05
видео
европа
россия
украина
армен гаспарян
дональд трамп
беспорядки
война
протесты
владимир зеленский
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 - Будет ли результат от новых переговоров по Украине?11:07 - Получится ли у Трампа убрать Зеленского?22:58 - К чему приведут беспорядки в Европе?*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, европа, россия, украина, армен гаспарян, дональд трамп, беспорядки, война, протесты, владимир зеленский, киевский режим, главные новости, новости россии, новости россии и украины, переговоры, видео
Видео, Европа, Россия, Украина, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, Беспорядки, война, протесты, Владимир Зеленский, киевский режим, Главные новости, новости России, новости России и Украины, переговоры
Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 - Будет ли результат от новых переговоров по Украине?
11:07 - Получится ли у Трампа убрать Зеленского?
22:58 - К чему приведут беспорядки в Европе?
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan