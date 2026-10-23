https://ukraina.ru/20261023/kakuyu-voynu-vyigral-zelenskiy-i-chem-zakonchatsya-pogromy-v-evrope-gasparyan-o-sleduyuschey-zhertve-1084027816.html

Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве

Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве - 23.10.2026 Украина.ру

Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 - Будет ли результат от новых Украина.ру, 23.10.2026

2026-10-23T17:05

2026-10-23T17:05

2026-10-23T17:05

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европа

россия

украина

армен гаспарян

дональд трамп

беспорядки

война

протесты

владимир зеленский

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 - Будет ли результат от новых переговоров по Украине?11:07 - Получится ли у Трампа убрать Зеленского?22:58 - К чему приведут беспорядки в Европе?*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.**Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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