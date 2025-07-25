https://ukraina.ru/20250725/krakh-elitnykh-karateley-alekhin-raskryl-kak-pod-sumami-vs-rf-dobivayut-80-yu-brigadu-vsu-1065902212.html

Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ

Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру

Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ

В настоящее время 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, сформированная преимущественно из жителей Львовской области, несет значительные потери на Сумском направлении. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-25T06:00

2025-07-25T06:00

2025-07-25T06:00

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"Эта бригада запомнилась, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными, а также отличились казнями мирных жителей", - отметил эксперт.По его словам, эти факты хорошо известны российским военнослужащим, что дополнительно мотивирует их в боях против данного подразделения.Алехин подчеркнул, что боеспособность бригады серьезно подорвана не только потерями на фронте, но и проблемами с дисциплиной. "Ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известны случаи, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг", - сообщил военный аналитик.Разгром подразделения привел к массовым протестам в западных регионах Украины. "Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и Львове, выходят на акции протеста. Они пытаются привлечь внимание к катастрофической ситуации, сложившейся в бригаде", - пояснил Алехин. По его данным, командование ВСУ скрывает реальные масштабы потерь, что еще больше усиливает недовольство среди населения."Сейчас 80-я бригада представляет собой скорее символическое, чем реальное боевое подразделение. Ее разгром стал закономерным итогом как преступных действий бойцов, так и бездарного командования", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/aleksandr-kramarenko-ukraina-zhdet-poka-rossiya-osvobodit-svoi-regiony-i-sozdast-bufernuyu-zonu-1065883100.html

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