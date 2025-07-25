Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру
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Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ
Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ - 25.07.2025 Украина.ру
Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ
В настоящее время 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, сформированная преимущественно из жителей Львовской области, несет значительные потери на Сумском направлении. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-25T06:00
2025-07-25T06:00
новости
россия
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львовская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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украина.ру
новости украины
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"Эта бригада запомнилась, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными, а также отличились казнями мирных жителей", - отметил эксперт.По его словам, эти факты хорошо известны российским военнослужащим, что дополнительно мотивирует их в боях против данного подразделения.Алехин подчеркнул, что боеспособность бригады серьезно подорвана не только потерями на фронте, но и проблемами с дисциплиной. "Ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известны случаи, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг", - сообщил военный аналитик.Разгром подразделения привел к массовым протестам в западных регионах Украины. "Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и Львове, выходят на акции протеста. Они пытаются привлечь внимание к катастрофической ситуации, сложившейся в бригаде", - пояснил Алехин. По его данным, командование ВСУ скрывает реальные масштабы потерь, что еще больше усиливает недовольство среди населения."Сейчас 80-я бригада представляет собой скорее символическое, чем реальное боевое подразделение. Ее разгром стал закономерным итогом как преступных действий бойцов, так и бездарного командования", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/aleksandr-kramarenko-ukraina-zhdet-poka-rossiya-osvobodit-svoi-regiony-i-sozdast-bufernuyu-zonu-1065883100.html
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Новости, Россия, Львов, Львовская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина.ру, Новости Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Главные новости, потери, потери Украины, Спецоперация

Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ

06:00 25.07.2025
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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В настоящее время 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, сформированная преимущественно из жителей Львовской области, несет значительные потери на Сумском направлении. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Эта бригада запомнилась, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными, а также отличились казнями мирных жителей", - отметил эксперт.
По его словам, эти факты хорошо известны российским военнослужащим, что дополнительно мотивирует их в боях против данного подразделения.
Алехин подчеркнул, что боеспособность бригады серьезно подорвана не только потерями на фронте, но и проблемами с дисциплиной.
"Ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известны случаи, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг", - сообщил военный аналитик.
Разгром подразделения привел к массовым протестам в западных регионах Украины. "Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и Львове, выходят на акции протеста. Они пытаются привлечь внимание к катастрофической ситуации, сложившейся в бригаде", - пояснил Алехин.
По его данным, командование ВСУ скрывает реальные масштабы потерь, что еще больше усиливает недовольство среди населения.
"Сейчас 80-я бригада представляет собой скорее символическое, чем реальное боевое подразделение. Ее разгром стал закономерным итогом как преступных действий бойцов, так и бездарного командования", - резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.
Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 15:55
Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зонуПереговоры в Стамбуле показали, что конфликт России и Украины меняет тональность и становится двусторонним. При всех оговорках о легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться
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