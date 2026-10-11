Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября
© REUTERS / Marko Djurica
© REUTERS / Marko Djurica
Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведет выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. И все это — на фоне заявления главы Белого дома Трампа о необходимости сменить лидера Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру
Владимир Зеленский обещает, что Украина проведет выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
"Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы", — сказал он журналистам.
По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.
Также сегодня нелегитимный президент Украины отказался прекращать удары по НПЗ в России. Об этом он заявил в своих соцсетях на фоне слов Трампа с требованием прекратить удары по подобным объектам.
"Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — заявил глава киевского режима.
В Кремле отреагировали на выпады Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский сейчас находится в истерике и не способен на обдуманные действия.
"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Чуть позже президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие"
между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы достигли такого соглашения. Однако Москва и Киев об этом не сообщали.
между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы достигли такого соглашения. Однако Москва и Киев об этом не сообщали.
"С немедленного действия объявляется энергетическое перемирие в конфликте между Россией и Украиной", — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что стороны якобы достигли такого соглашения.
Примечательно, что в сентябре Трамп уже выступал с подобным заявлением, которое позже было опровергнуто Москвой и Киевом.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 октября
Группировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце установлен контроль над Резниково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ в кольце за сутки — свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки.
Группировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце установлен контроль над Резниково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ в кольце за сутки — свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки.
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек, две бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии.
"Центр" освободил Новотроицкое и Петровское в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота зачистила западные кварталы и территорию шахты "Добропольская". Сорвана попытка противника силами до взвода деблокировать окруженные подразделения. За сутки освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 495 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, четыре станции РЭБ.
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны — потери ВСУ свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены более 50 военнослужащих, 23 автомобиля, две станции РЭБ.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска, пункты дислокации боевиков в 147 районах. ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 259174 беспилотника, 672 ЗРК, 31190 танков и бронемашин, 1786 машин РСЗО, 36691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74230 единиц военной автотехники.
О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку
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