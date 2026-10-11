https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-poobeschal-provesti-vybory-no-kak-obychno-vystavil-svoi-usloviya-itogi-11-oktyabrya-1083744377.html

Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября

Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября - 11.10.2026 Украина.ру

Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября

Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведет выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. И все это — на фоне заявления главы Белого дома Трампа о необходимости сменить лидера Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру

2026-10-11T18:00

2026-10-11T18:00

2026-10-11T18:00

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украина

сша

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украина.ру

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Владимир Зеленский обещает, что Украина проведет выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня."Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы", — сказал он журналистам.По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.Также сегодня нелегитимный президент Украины отказался прекращать удары по НПЗ в России. Об этом он заявил в своих соцсетях на фоне слов Трампа с требованием прекратить удары по подобным объектам.В Кремле отреагировали на выпады Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский сейчас находится в истерике и не способен на обдуманные действия."Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Чуть позже президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы достигли такого соглашения. Однако Москва и Киев об этом не сообщали.Примечательно, что в сентябре Трамп уже выступал с подобным заявлением, которое позже было опровергнуто Москвой и Киевом.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце установлен контроль над Резниково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ в кольце за сутки — свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек, две бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии."Центр" освободил Новотроицкое и Петровское в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота зачистила западные кварталы и территорию шахты "Добропольская". Сорвана попытка противника силами до взвода деблокировать окруженные подразделения. За сутки освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 495 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, четыре станции РЭБ."Восток" продолжил продвижение в глубину обороны — потери ВСУ свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены более 50 военнослужащих, 23 автомобиля, две станции РЭБ.Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска, пункты дислокации боевиков в 147 районах. ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 259174 беспилотника, 672 ЗРК, 31190 танков и бронемашин, 1786 машин РСЗО, 36691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74230 единиц военной автотехники.О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

https://ukraina.ru/20261011/tramp-obyavil-energeticheskoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1083744238.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нпз, украина.ру