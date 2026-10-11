Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября - 11.10.2026 Украина.ру
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Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября
Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября - 11.10.2026 Украина.ру
Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября
Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведет выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. И все это — на фоне заявления главы Белого дома Трампа о необходимости сменить лидера Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру
2026-10-11T18:00
2026-10-11T18:00
эксклюзив
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нпз
украина.ру
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Владимир Зеленский обещает, что Украина проведет выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня."Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы", — сказал он журналистам.По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.Также сегодня нелегитимный президент Украины отказался прекращать удары по НПЗ в России. Об этом он заявил в своих соцсетях на фоне слов Трампа с требованием прекратить удары по подобным объектам.В Кремле отреагировали на выпады Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский сейчас находится в истерике и не способен на обдуманные действия."Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Чуть позже президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы достигли такого соглашения. Однако Москва и Киев об этом не сообщали.Примечательно, что в сентябре Трамп уже выступал с подобным заявлением, которое позже было опровергнуто Москвой и Киевом.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце установлен контроль над Резниково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ в кольце за сутки — свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек, две бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии."Центр" освободил Новотроицкое и Петровское в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота зачистила западные кварталы и территорию шахты "Добропольская". Сорвана попытка противника силами до взвода деблокировать окруженные подразделения. За сутки освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 495 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, четыре станции РЭБ."Восток" продолжил продвижение в глубину обороны — потери ВСУ свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены более 50 военнослужащих, 23 автомобиля, две станции РЭБ.Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска, пункты дислокации боевиков в 147 районах. ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 259174 беспилотника, 672 ЗРК, 31190 танков и бронемашин, 1786 машин РСЗО, 36691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74230 единиц военной автотехники.О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку
https://ukraina.ru/20261011/tramp-obyavil-energeticheskoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1083744238.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нпз, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Украина.ру

Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября

18:00 11.10.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведет выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. И все это — на фоне заявления главы Белого дома Трампа о необходимости сменить лидера Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру
Владимир Зеленский обещает, что Украина проведет выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
"Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы", — сказал он журналистам.
По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.
Также сегодня нелегитимный президент Украины отказался прекращать удары по НПЗ в России. Об этом он заявил в своих соцсетях на фоне слов Трампа с требованием прекратить удары по подобным объектам.
"Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — заявил глава киевского режима.
В Кремле отреагировали на выпады Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский сейчас находится в истерике и не способен на обдуманные действия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
17:26
Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и УкраинойПрезидент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, объявил о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие
"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Чуть позже президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие"
между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы достигли такого соглашения. Однако Москва и Киев об этом не сообщали.
"С немедленного действия объявляется энергетическое перемирие в конфликте между Россией и Украиной", — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что стороны якобы достигли такого соглашения.
Примечательно, что в сентябре Трамп уже выступал с подобным заявлением, которое позже было опровергнуто Москвой и Киевом.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 октября
Группировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце установлен контроль над Резниково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное. Потери ВСУ в кольце за сутки — свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки.
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек, две бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии.
"Центр" освободил Новотроицкое и Петровское в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Морская пехота зачистила западные кварталы и территорию шахты "Добропольская". Сорвана попытка противника силами до взвода деблокировать окруженные подразделения. За сутки освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 495 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, четыре станции РЭБ.
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны — потери ВСУ свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены более 50 военнослужащих, 23 автомобиля, две станции РЭБ.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска, пункты дислокации боевиков в 147 районах. ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 259174 беспилотника, 672 ЗРК, 31190 танков и бронемашин, 1786 машин РСЗО, 36691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74230 единиц военной автотехники.
О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНПЗУкраина.ру
 
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