https://ukraina.ru/20261011/mer-dnepra-filatov-prokommentiroval-informatsiyu-o-svoem-begstve-za-granitsu-1083743554.html

Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу

Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу - 11.10.2026 Украина.ру

Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу

Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе. Об этом 11 октября он написал в соцсетях

2026-10-11T15:33

2026-10-11T15:33

2026-10-11T15:33

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"Я сижу у себя дома. Со своими собаками", — добавил Филатов.Примечательно, но слухи о том, что Борис Филатов покинул Украину, накануне растиражировали именно украинские анонимные телеграм-каналы. В частности, утверждалось, что перед отъездом у Филатова произошёл конфликт с детективом НАБУ Алексеем Гейко, а антикоррупционные структуры собирались предъявить мэру обвинение.Подробнее – в материале Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* – внесён в списки экстремистов и террористов

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