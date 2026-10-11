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Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу - 11.10.2026 Украина.ру
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе. Об этом 11 октября он написал в соцсетях
2026-10-11T15:33
2026-10-11T15:33
2026-10-11T15:33
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"Я сижу у себя дома. Со своими собаками", — добавил Филатов.Примечательно, но слухи о том, что Борис Филатов покинул Украину, накануне растиражировали именно украинские анонимные телеграм-каналы. В частности, утверждалось, что перед отъездом у Филатова произошёл конфликт с детективом НАБУ Алексеем Гейко, а антикоррупционные структуры собирались предъявить мэру обвинение.Подробнее – в материале Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* – внесён в списки экстремистов и террористов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, днепропетровск, филатов, владимир зеленский, сша, набу, украина.ру
Новости, Украина, Днепропетровск, Филатов, Владимир Зеленский, США, НАБУ, Украина.ру
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе. Об этом 11 октября он написал в соцсетях
"Я сижу у себя дома. Со своими собаками", — добавил Филатов.
Примечательно, но слухи о том, что Борис Филатов покинул Украину, накануне растиражировали именно украинские анонимные телеграм-каналы.
В частности, утверждалось, что перед отъездом у Филатова произошёл конфликт с детективом НАБУ Алексеем Гейко, а антикоррупционные структуры собирались предъявить мэру обвинение.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
* – внесён в списки экстремистов и террористов