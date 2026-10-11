Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу - 11.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261011/mer-dnepra-filatov-prokommentiroval-informatsiyu-o-svoem-begstve-za-granitsu-1083743554.html
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу - 11.10.2026 Украина.ру
Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе. Об этом 11 октября он написал в соцсетях
2026-10-11T15:33
2026-10-11T15:33
новости
украина
днепропетровск
филатов
владимир зеленский
сша
набу
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/07/15/1036755955_0:193:640:553_1920x0_80_0_0_d8de7c133e8cedd5c8009396dc747155.jpg
"Я сижу у себя дома. Со своими собаками", — добавил Филатов.Примечательно, но слухи о том, что Борис Филатов покинул Украину, накануне растиражировали именно украинские анонимные телеграм-каналы. В частности, утверждалось, что перед отъездом у Филатова произошёл конфликт с детективом НАБУ Алексеем Гейко, а антикоррупционные структуры собирались предъявить мэру обвинение.Подробнее – в материале Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* – внесён в списки экстремистов и террористов
украина
днепропетровск
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/07/15/1036755955_0:133:640:613_1920x0_80_0_0_b9ce6732ab0c8360aa4effdb716585dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепропетровск, филатов, владимир зеленский, сша, набу, украина.ру
Новости, Украина, Днепропетровск, Филатов, Владимир Зеленский, США, НАБУ, Украина.ру

Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу

15:33 11.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady KorbanКорбан Филатов
Корбан Филатов - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady Korban
Читать в
ДзенTelegram
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе. Об этом 11 октября он написал в соцсетях
"Я сижу у себя дома. Со своими собаками", — добавил Филатов.
Примечательно, но слухи о том, что Борис Филатов покинул Украину, накануне растиражировали именно украинские анонимные телеграм-каналы.
В частности, утверждалось, что перед отъездом у Филатова произошёл конфликт с детективом НАБУ Алексеем Гейко, а антикоррупционные структуры собирались предъявить мэру обвинение.
Подробнее – в материале Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
* – внесён в списки экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепропетровскФилатовВладимир ЗеленскийСШАНАБУУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:33Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
15:01"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
14:47Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом
13:51"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
13:45Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте
13:43Песков рассказал об истерике Зеленского
13:43В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
13:26Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского
13:21Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев
13:16"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать
13:00"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС
12:54В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша
12:20Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
12:00"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли
11:41"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам
11:15"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
11:05"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому
10:48Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины
10:25Небо под контролем: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников
10:16"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
Лента новостейМолния