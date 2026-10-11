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Песков рассказал об истерике Зеленского

Песков рассказал об истерике Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру

Песков рассказал об истерике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-10-11T13:43

2026-10-11T13:43

2026-10-11T13:43

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"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал Песков. Так он прокомментировал последние новости журналисту "Вестей" Павлу Зарубину. Сегодня Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на соответствующую просьбу Дональда Трампа. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Он раскритиковал Зеленского и добавил, что тот "хочет создавать проблемы для всего мира". При этом в Киеве "шокированы и ошеломлены" заявлением Трампа о необходимости смены украинского лидера, сообщил журналист Bild* и Welt со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского. Подробнее – в материале Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, нпз, украина.ру, bild, дональд трамп, дмитрий песков