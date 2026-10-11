Песков рассказал об истерике Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261011/peskov-rasskazal-ob-isterike-zelenskogo-1083741789.html
Песков рассказал об истерике Зеленского
Песков рассказал об истерике Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
Песков рассказал об истерике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-10-11T13:43
2026-10-11T13:43
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
нпз
украина.ру
bild
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081901982_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_dfb263433b3525f49570cbe585edd44c.jpg
"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал Песков. Так он прокомментировал последние новости журналисту "Вестей" Павлу Зарубину. Сегодня Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на соответствующую просьбу Дональда Трампа. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Он раскритиковал Зеленского и добавил, что тот "хочет создавать проблемы для всего мира". При этом в Киеве "шокированы и ошеломлены" заявлением Трампа о необходимости смены украинского лидера, сообщил журналист Bild* и Welt со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского. Подробнее – в материале Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081901982_104:0:1076:729_1920x0_80_0_0_6eefa75745d70ce840078efa817220b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, нпз, украина.ру, bild, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, Bild, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Песков рассказал об истерике Зеленского

13:43 11.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия", — сказал Песков. Так он прокомментировал последние новости журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
Сегодня Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на соответствующую просьбу Дональда Трампа.
Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Он раскритиковал Зеленского и добавил, что тот "хочет создавать проблемы для всего мира".
При этом в Киеве "шокированы и ошеломлены" заявлением Трампа о необходимости смены украинского лидера, сообщил журналист Bild* и Welt со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского.
Подробнее – в материале Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийНПЗУкраина.руBildДональд ТрампДмитрий Песков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:33Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
15:01"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
14:47Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом
13:51"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
13:45Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте
13:43Песков рассказал об истерике Зеленского
13:43В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
13:26Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского
13:21Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев
13:16"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать
13:00"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС
12:54В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша
12:20Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
12:00"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли
11:41"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам
11:15"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
11:05"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому
10:48Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины
10:25Небо под контролем: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников
10:16"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
Лента новостейМолния