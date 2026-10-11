https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-otvetil-trampu-ukraina-prekratit-udary-po-npz-tolko-pri-zerkalnykh-usloviyakh-1083741104.html

Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ - 11.10.2026 Украина.ру

Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп. Владимир Зеленский ответил на это: Киев готов остановить атаки только при зеркальных действиях Москвы

2026-10-11T12:20

2026-10-11T12:20

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По словам Зеленского, Украина прекратит удары по российским НПЗ только если Россия прекратит наносить удары по украинской энергетике."Уже сегодня реально остановить удары по энергетике", — заявил Зеленский.Накануне Дональд Трамп также рекомендовал жителям Украины обзавестись новым лидером. Он заявил, что Зеленский не умеет заключать сделки и не может договориться с Россией.Команда Владимира Зеленского оказалась потрясена и ошеломлена словами президента США, сообщил журналист Bild* Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского. По его словам, в Киеве не ожидали столь резких высказываний.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нпз, bild, украина.ру, дональд трамп