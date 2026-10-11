https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-otvetil-trampu-ukraina-prekratit-udary-po-npz-tolko-pri-zerkalnykh-usloviyakh-1083741104.html
Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ - 11.10.2026 Украина.ру
Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп. Владимир Зеленский ответил на это: Киев готов остановить атаки только при зеркальных действиях Москвы
2026-10-11T12:20
2026-10-11T12:20
2026-10-11T12:38
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По словам Зеленского, Украина прекратит удары по российским НПЗ только если Россия прекратит наносить удары по украинской энергетике."Уже сегодня реально остановить удары по энергетике", — заявил Зеленский.Накануне Дональд Трамп также рекомендовал жителям Украины обзавестись новым лидером. Он заявил, что Зеленский не умеет заключать сделки и не может договориться с Россией.Команда Владимира Зеленского оказалась потрясена и ошеломлена словами президента США, сообщил журналист Bild* Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского. По его словам, в Киеве не ожидали столь резких высказываний.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
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Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НПЗ, Bild, Украина.ру, Дональд Трамп
Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ
12:20 11.10.2026 (обновлено: 12:38 11.10.2026)
США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп. Владимир Зеленский ответил на это: Киев готов остановить атаки только при зеркальных действиях Москвы
По словам Зеленского, Украина прекратит удары по российским НПЗ только если Россия прекратит наносить удары по украинской энергетике.
"Уже сегодня реально остановить удары по энергетике", — заявил Зеленский.
Накануне Дональд Трамп также рекомендовал жителям Украины обзавестись новым лидером. Он заявил, что Зеленский не умеет заключать сделки и не может договориться с Россией.
Команда Владимира Зеленского оказалась потрясена и ошеломлена словами президента США, сообщил журналист Bild* Пауль Ронцхаймер со ссылкой на одного из ближайших советников Зеленского. По его словам, в Киеве не ожидали столь резких высказываний.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.