https://ukraina.ru/20250723/evgeniy-kuba-ovechkin-poteryal-oba-glaza-na-svo-no-ne-sdalsya---uchus-v-meditsinskom-kolledzhe-1065823033.html

Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже

Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже - 23.07.2025 Украина.ру

Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже

Евгений Овечкин, житель Донбасса, вступил в ряды ополчения в 2014 году, когда ВСУ начали массированно обстреливать его родной Донецк. Евгений никогда не держал оружие в руках, но смерть друзей в Славянске, жестокие обстрелы мирных кварталов города... он не мог смотреть на все это со стороны.

2025-07-23T17:50

2025-07-23T17:50

2025-07-23T17:50

донецкая народная республика

донецк

авдеевка

александр чаленко

александр ходаковский

гиви

интервью

вооруженные силы украины

спарта

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Вскоре Евгений Овечкин стал старшим стрелком, а потом и заряжающим самоходно-артиллерийской установки "Нона". Тогда же и получил свой позывной – "Куба"- Евгений, вы в ополчение ДНР вступили в 2014 году и попали в батальон "Восток" Александра Ходаковского. Почему именно к нему? А заодно расскажите, почему у вас такой позывной "Куба".- Весной 2014 года я работал в Донецке на рынке недалеко от центра города. В это время уже произошли всем известные события в Славянске, Одессе, на Саур-Могиле, в донецком аэропорту. Со мной произошла такая история: меня во время комендантского часа задержали бойцы из "Востока" за нарушение комендантского часа и отправили к себе, на базу. У них я провел целую неделю. Мне понравилось. Я захотел вступить в ополчение. Ребята мне сказали: хочешь – служи у нас, а если нет, то можем отправить тебя в другое подразделение. Я решил, что буду служить в "Востоке". Сейчас это уже 11-й полк ДНР. Тогда мы были под Ясиноватой и под Авдеевкой. Сейчас полк воюет уже под Красноармейском.Комендант базы с позывным "Монах" после того, как я принял решение, служить в "Востоке", сказал мне: у тебя 2 минуты на то, чтобы придумать себе позывной. А у меня тогда крутилась в голове песня "Вставай, Донбасс! / Прогоним хунту вместе…". Ее исполняла группа "Куба". Говорю: давайте, буду "Кубой". Я только потом узнал, что Куба – это "Коммунизм у берегов Америки". В общем, этот позывной прилип ко мне навсегда.- Помимо Ясиноватой и Авдеевки где воевали еще?- Под донецким аэропортом в 2015 году, помогали Гиви и Мотору. Были тогда пехотой. Под Пантелеймоновкой в ДНР стояли в обороне. Там есть такой поселок "Красный партизан". Наши его штурманули. Нам дали тогда пушку 2Б16 – "Нона". Вот так мы и стали артиллеристами. Там был бой, за который мне дали награду ДНР "Георгиевский крест" IV.Тогда против нас выехали два украинских танка, и мы их оба уничтожили. У одного даже после нашего попадания отлетела башня на 40 м и сдетонировал б/к. Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол. Это работа целого подразделения.-А другую награду ДНР – "За боевые заслуги" за что получили?- Не могу конкретно сказать, за что. Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования. Может быть, в списках есть это все. Мы своими пушками прикрывали пехоту. Пехота нами очень довольна была всегда.Мы один раз выехали на Пески под Донецком и там работали с ребятами "Вохи" (командир "Спарты" после смерти "Моторолы" - прим.), который в 2022 году погиб в Волновахе, Царство ему Небесное. Он приезжал, помню, с нашим командиром. Его ребята нас корректировали. Начинаем работать, а рядом с нами остальные подразделения, а они не знали, что именно мы должны рядом работать. Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил? Тут как раз замкомандира полка приехал и всю эту ситуацию разрулил.Помню, был у нас был молодой пес. Восточноевропейская овчарка Кличка "Дик". Мы его привезли из Пантелеймоновки. Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной.Когда было ползучее наступление Порошенко под Авдеевкой, это было начало 2017 года, февраль месяц, мы на позициях в двадцатиградусный мороз, круглосуточно стреляли. Сзади нас там стояла дальнобойная артиллерия. Они били, и по ним из "Града" прилетало, но они все равно работали.Так вот, пес знал, в какой я машине нахожусь. А меня как-то попросили поработать в другой машине, а в мою сел другой боец с позывным "Морячок", он из Одессы. Он потом стал командиром батареи. Дик этого не заметил, видимо, морду в другую сторону отвернул. Когда мы стали работать, пес влез в мою машину сзади через кормовой люк. Смотрит, а вместо меня в машине сидит другой. Так он из-за этого стал громко лаять на "Морячка" и его долго не могли забрать оттуда.- Как так получилось, что вам в результате ранения удалили оба глаза?-Это случилось в самом начале Специальной военной операции. Мы работали одной машиной. Я сидел на телефоне, на "Тапике" (специальный армейский телефон – прим.). Дублировал команды. Командир кричит в трубку: давайте быстрее, чего медлите, там скопление пехоты, техники, нам надо быстрее стрелять. А парень, который отвечал за стрельбу, в это время немного тупил: в плане того, что не мог открыть тубус с зарядами. Тогда я полез в машину вместо него, а он побежал на "Тапик". Мы отработали. По нам бьет ответка. Рядом со мной ударил снаряд. Осколки меня не задели, но меня всего обожгло и контузило.Приехал командир и быстро меня погрузил. Мы уехали в Донецк. Меня сразу в травматологию в Донецке положили на операционный стол. Прооперировали. Пять дней лежал в коме. Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так: пришел доктор и все объяснил: мы, прежде всего, боролись за твою жизнь, опасались за мозг, а глаза — это непосредственно часть мозга. Вот и пришлось их удалить.Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи. За всех молюсь.- Чем вы сейчас занимаетесь?- Сейчас учусь на массажиста в Геническе Херсонской области. Тут есть медицинский колледж, в котором учат слепых и плохо видящих людей на массажиста. Учусь на отлично. Закончил первый курс. Преподаватели все мною довольны. Поступить помог фонд "Защитники Отечества", а еще переехать в Херсонскую область, получить бессрочную инвалидность и выплаты. Хожу сейчас с тросточкой, ориентируюсь на местности. В фонде обещали скоро привезти тросточку с видеосигналом, которая сообщает голосом, где какие объекты.- Я знаю, что вот-вот должны появится такие аппараты, которые помогают абсолютно слепым людям видеть?- Я по радио буквально пару месяцев назад слышал репортаж о том, что разработан нейроимплант, который вживляется в кору головного мозга, которая находится на затылке. Она отвечает непосредственно за зрение. Даются очки. И через эти очки зрение выходит на экран. Надеюсь, что она будет успешной и готов стать даже испытуемым. Очень хочу вернуть зрение.

донецкая народная республика

донецк

авдеевка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

донецкая народная республика, донецк, авдеевка, александр чаленко, александр ходаковский, гиви, интервью, вооруженные силы украины, спарта