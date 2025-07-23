Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже - 23.07.2025 Украина.ру
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Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже
Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже - 23.07.2025 Украина.ру
Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже
Евгений Овечкин, житель Донбасса, вступил в ряды ополчения в 2014 году, когда ВСУ начали массированно обстреливать его родной Донецк. Евгений никогда не держал оружие в руках, но смерть друзей в Славянске, жестокие обстрелы мирных кварталов города... он не мог смотреть на все это со стороны.
2025-07-23T17:50
2025-07-23T17:50
донецкая народная республика
донецк
авдеевка
александр чаленко
александр ходаковский
гиви
интервью
вооруженные силы украины
спарта
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Вскоре Евгений Овечкин стал старшим стрелком, а потом и заряжающим самоходно-артиллерийской установки "Нона". Тогда же и получил свой позывной – "Куба"- Евгений, вы в ополчение ДНР вступили в 2014 году и попали в батальон "Восток" Александра Ходаковского. Почему именно к нему? А заодно расскажите, почему у вас такой позывной "Куба".- Весной 2014 года я работал в Донецке на рынке недалеко от центра города. В это время уже произошли всем известные события в Славянске, Одессе, на Саур-Могиле, в донецком аэропорту. Со мной произошла такая история: меня во время комендантского часа задержали бойцы из "Востока" за нарушение комендантского часа и отправили к себе, на базу. У них я провел целую неделю. Мне понравилось. Я захотел вступить в ополчение. Ребята мне сказали: хочешь – служи у нас, а если нет, то можем отправить тебя в другое подразделение. Я решил, что буду служить в "Востоке". Сейчас это уже 11-й полк ДНР. Тогда мы были под Ясиноватой и под Авдеевкой. Сейчас полк воюет уже под Красноармейском.Комендант базы с позывным "Монах" после того, как я принял решение, служить в "Востоке", сказал мне: у тебя 2 минуты на то, чтобы придумать себе позывной. А у меня тогда крутилась в голове песня "Вставай, Донбасс! / Прогоним хунту вместе…". Ее исполняла группа "Куба". Говорю: давайте, буду "Кубой". Я только потом узнал, что Куба – это "Коммунизм у берегов Америки". В общем, этот позывной прилип ко мне навсегда.- Помимо Ясиноватой и Авдеевки где воевали еще?- Под донецким аэропортом в 2015 году, помогали Гиви и Мотору. Были тогда пехотой. Под Пантелеймоновкой в ДНР стояли в обороне. Там есть такой поселок "Красный партизан". Наши его штурманули. Нам дали тогда пушку 2Б16 – "Нона". Вот так мы и стали артиллеристами. Там был бой, за который мне дали награду ДНР "Георгиевский крест" IV.Тогда против нас выехали два украинских танка, и мы их оба уничтожили. У одного даже после нашего попадания отлетела башня на 40 м и сдетонировал б/к. Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол. Это работа целого подразделения.-А другую награду ДНР – "За боевые заслуги" за что получили?- Не могу конкретно сказать, за что. Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования. Может быть, в списках есть это все. Мы своими пушками прикрывали пехоту. Пехота нами очень довольна была всегда.Мы один раз выехали на Пески под Донецком и там работали с ребятами "Вохи" (командир "Спарты" после смерти "Моторолы" - прим.), который в 2022 году погиб в Волновахе, Царство ему Небесное. Он приезжал, помню, с нашим командиром. Его ребята нас корректировали. Начинаем работать, а рядом с нами остальные подразделения, а они не знали, что именно мы должны рядом работать. Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил? Тут как раз замкомандира полка приехал и всю эту ситуацию разрулил.Помню, был у нас был молодой пес. Восточноевропейская овчарка Кличка "Дик". Мы его привезли из Пантелеймоновки. Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной.Когда было ползучее наступление Порошенко под Авдеевкой, это было начало 2017 года, февраль месяц, мы на позициях в двадцатиградусный мороз, круглосуточно стреляли. Сзади нас там стояла дальнобойная артиллерия. Они били, и по ним из "Града" прилетало, но они все равно работали.Так вот, пес знал, в какой я машине нахожусь. А меня как-то попросили поработать в другой машине, а в мою сел другой боец с позывным "Морячок", он из Одессы. Он потом стал командиром батареи. Дик этого не заметил, видимо, морду в другую сторону отвернул. Когда мы стали работать, пес влез в мою машину сзади через кормовой люк. Смотрит, а вместо меня в машине сидит другой. Так он из-за этого стал громко лаять на "Морячка" и его долго не могли забрать оттуда.- Как так получилось, что вам в результате ранения удалили оба глаза?-Это случилось в самом начале Специальной военной операции. Мы работали одной машиной. Я сидел на телефоне, на "Тапике" (специальный армейский телефон – прим.). Дублировал команды. Командир кричит в трубку: давайте быстрее, чего медлите, там скопление пехоты, техники, нам надо быстрее стрелять. А парень, который отвечал за стрельбу, в это время немного тупил: в плане того, что не мог открыть тубус с зарядами. Тогда я полез в машину вместо него, а он побежал на "Тапик". Мы отработали. По нам бьет ответка. Рядом со мной ударил снаряд. Осколки меня не задели, но меня всего обожгло и контузило.Приехал командир и быстро меня погрузил. Мы уехали в Донецк. Меня сразу в травматологию в Донецке положили на операционный стол. Прооперировали. Пять дней лежал в коме. Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так: пришел доктор и все объяснил: мы, прежде всего, боролись за твою жизнь, опасались за мозг, а глаза — это непосредственно часть мозга. Вот и пришлось их удалить.Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи. За всех молюсь.- Чем вы сейчас занимаетесь?- Сейчас учусь на массажиста в Геническе Херсонской области. Тут есть медицинский колледж, в котором учат слепых и плохо видящих людей на массажиста. Учусь на отлично. Закончил первый курс. Преподаватели все мною довольны. Поступить помог фонд "Защитники Отечества", а еще переехать в Херсонскую область, получить бессрочную инвалидность и выплаты. Хожу сейчас с тросточкой, ориентируюсь на местности. В фонде обещали скоро привезти тросточку с видеосигналом, которая сообщает голосом, где какие объекты.- Я знаю, что вот-вот должны появится такие аппараты, которые помогают абсолютно слепым людям видеть?- Я по радио буквально пару месяцев назад слышал репортаж о том, что разработан нейроимплант, который вживляется в кору головного мозга, которая находится на затылке. Она отвечает непосредственно за зрение. Даются очки. И через эти очки зрение выходит на экран. Надеюсь, что она будет успешной и готов стать даже испытуемым. Очень хочу вернуть зрение.
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Александр Чаленко
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4.7
96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, донецк, авдеевка, александр чаленко, александр ходаковский, гиви, интервью, вооруженные силы украины, спарта
Донецкая Народная Республика, Донецк, Авдеевка, Александр Чаленко, Александр Ходаковский, Гиви, Интервью, Вооруженные силы Украины, Спарта

Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже

17:50 23.07.2025
 
© Фото : из личного архиваЕвгений Овечкин
Евгений Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : из личного архива
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Евгений Овечкин, житель Донбасса, вступил в ряды ополчения в 2014 году, когда ВСУ начали массированно обстреливать его родной Донецк. Евгений никогда не держал оружие в руках, но смерть друзей в Славянске, жестокие обстрелы мирных кварталов города... он не мог смотреть на все это со стороны.
Вскоре Евгений Овечкин стал старшим стрелком, а потом и заряжающим самоходно-артиллерийской установки "Нона". Тогда же и получил свой позывной – "Куба"
- Евгений, вы в ополчение ДНР вступили в 2014 году и попали в батальон "Восток" Александра Ходаковского. Почему именно к нему? А заодно расскажите, почему у вас такой позывной "Куба".
- Весной 2014 года я работал в Донецке на рынке недалеко от центра города. В это время уже произошли всем известные события в Славянске, Одессе, на Саур-Могиле, в донецком аэропорту. Со мной произошла такая история: меня во время комендантского часа задержали бойцы из "Востока" за нарушение комендантского часа и отправили к себе, на базу. У них я провел целую неделю. Мне понравилось. Я захотел вступить в ополчение. Ребята мне сказали: хочешь – служи у нас, а если нет, то можем отправить тебя в другое подразделение. Я решил, что буду служить в "Востоке". Сейчас это уже 11-й полк ДНР. Тогда мы были под Ясиноватой и под Авдеевкой. Сейчас полк воюет уже под Красноармейском.
Комендант базы с позывным "Монах" после того, как я принял решение, служить в "Востоке", сказал мне: у тебя 2 минуты на то, чтобы придумать себе позывной. А у меня тогда крутилась в голове песня "Вставай, Донбасс! / Прогоним хунту вместе…". Ее исполняла группа "Куба". Говорю: давайте, буду "Кубой". Я только потом узнал, что Куба – это "Коммунизм у берегов Америки". В общем, этот позывной прилип ко мне навсегда.
- Помимо Ясиноватой и Авдеевки где воевали еще?
- Под донецким аэропортом в 2015 году, помогали Гиви и Мотору. Были тогда пехотой. Под Пантелеймоновкой в ДНР стояли в обороне. Там есть такой поселок "Красный партизан". Наши его штурманули. Нам дали тогда пушку 2Б16 – "Нона". Вот так мы и стали артиллеристами. Там был бой, за который мне дали награду ДНР "Георгиевский крест" IV.
Тогда против нас выехали два украинских танка, и мы их оба уничтожили. У одного даже после нашего попадания отлетела башня на 40 м и сдетонировал б/к. Мы били точно, корректировщик, сидевший на передке, нам точно указывал координаты: сколько и куда довернуть и насколько опустить ствол. Это работа целого подразделения.
-А другую награду ДНР – "За боевые заслуги" за что получили?
- Не могу конкретно сказать, за что. Все ребята в нашем подразделении получили эти медали. Кто раньше, кто позже. Это было решение командования. Может быть, в списках есть это все. Мы своими пушками прикрывали пехоту. Пехота нами очень довольна была всегда.
Мы один раз выехали на Пески под Донецком и там работали с ребятами "Вохи" (командир "Спарты" после смерти "Моторолы" - прим.), который в 2022 году погиб в Волновахе, Царство ему Небесное. Он приезжал, помню, с нашим командиром. Его ребята нас корректировали. Начинаем работать, а рядом с нами остальные подразделения, а они не знали, что именно мы должны рядом работать. Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил? Тут как раз замкомандира полка приехал и всю эту ситуацию разрулил.
Помню, был у нас был молодой пес. Восточноевропейская овчарка Кличка "Дик". Мы его привезли из Пантелеймоновки. Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной.
Когда было ползучее наступление Порошенко под Авдеевкой, это было начало 2017 года, февраль месяц, мы на позициях в двадцатиградусный мороз, круглосуточно стреляли. Сзади нас там стояла дальнобойная артиллерия. Они били, и по ним из "Града" прилетало, но они все равно работали.
Так вот, пес знал, в какой я машине нахожусь. А меня как-то попросили поработать в другой машине, а в мою сел другой боец с позывным "Морячок", он из Одессы. Он потом стал командиром батареи. Дик этого не заметил, видимо, морду в другую сторону отвернул. Когда мы стали работать, пес влез в мою машину сзади через кормовой люк. Смотрит, а вместо меня в машине сидит другой. Так он из-за этого стал громко лаять на "Морячка" и его долго не могли забрать оттуда.
- Как так получилось, что вам в результате ранения удалили оба глаза?
-Это случилось в самом начале Специальной военной операции. Мы работали одной машиной. Я сидел на телефоне, на "Тапике" (специальный армейский телефон – прим.). Дублировал команды. Командир кричит в трубку: давайте быстрее, чего медлите, там скопление пехоты, техники, нам надо быстрее стрелять. А парень, который отвечал за стрельбу, в это время немного тупил: в плане того, что не мог открыть тубус с зарядами. Тогда я полез в машину вместо него, а он побежал на "Тапик". Мы отработали. По нам бьет ответка. Рядом со мной ударил снаряд. Осколки меня не задели, но меня всего обожгло и контузило.
Приехал командир и быстро меня погрузил. Мы уехали в Донецк. Меня сразу в травматологию в Донецке положили на операционный стол. Прооперировали. Пять дней лежал в коме. Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так: пришел доктор и все объяснил: мы, прежде всего, боролись за твою жизнь, опасались за мозг, а глаза — это непосредственно часть мозга. Вот и пришлось их удалить.
Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи. За всех молюсь.
- Чем вы сейчас занимаетесь?
- Сейчас учусь на массажиста в Геническе Херсонской области. Тут есть медицинский колледж, в котором учат слепых и плохо видящих людей на массажиста. Учусь на отлично. Закончил первый курс. Преподаватели все мною довольны. Поступить помог фонд "Защитники Отечества", а еще переехать в Херсонскую область, получить бессрочную инвалидность и выплаты. Хожу сейчас с тросточкой, ориентируюсь на местности. В фонде обещали скоро привезти тросточку с видеосигналом, которая сообщает голосом, где какие объекты.
- Я знаю, что вот-вот должны появится такие аппараты, которые помогают абсолютно слепым людям видеть?
- Я по радио буквально пару месяцев назад слышал репортаж о том, что разработан нейроимплант, который вживляется в кору головного мозга, которая находится на затылке. Она отвечает непосредственно за зрение. Даются очки. И через эти очки зрение выходит на экран. Надеюсь, что она будет успешной и готов стать даже испытуемым. Очень хочу вернуть зрение.
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17:50Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже
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