https://ukraina.ru/20261011/zachistka-dobropolya-i-osvobozhdenie-orekhova-rozhin-o-razvitii-situatsii-na-fronte-1083746446.html

Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте

Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте - 11.10.2026 Украина.ру

Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте

В Запорожской области Россия будет стремиться к полному занятию Орехова. Для этого нужно взять Омельник, чтобы лишить ВСУ рокадной трассы, а также постепенно поджимать ВСУ в направлении самого Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-11T19:33

2026-10-11T19:33

2026-10-11T19:33

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Отвечая на вопрос журналиста о развитии событий на фронте до зимней кампании, собеседник Украина.ру подробно описал планы ВС РФ по ключевым направлениям.Рожин рассказал, что в Запорожской области российские войска будут стремиться к полному занятию Орехова. "Для этого надо взять Омельник, чтобы лишить ВСУ этой рокадной трассы, а также постепенно поджимать позиции врага в направлении самого Запорожья", — пояснил он.По словам военного эксперта, также продолжатся встречные бои на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. "Там противник тоже пытается контратаковать в направлении на Комар", — отметил Рожин.Эксперт подчеркнул, что под Добропольем ВС России будут стремиться к окончательной зачистке от частей ВСУ самого города, а также к полному освобождению Сергеевки и Белозерского. "Тут еще немало работы. Под Дружковкой будем стремиться к ликвидации кармана между Николайпольем и Райским, чтобы обеспечить возможность двигаться к южной части Дружковки", — резюмировал Борис Рожин.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.

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