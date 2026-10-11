Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте - 11.10.2026 Украина.ру
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Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте
Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте - 11.10.2026 Украина.ру
Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте
В Запорожской области Россия будет стремиться к полному занятию Орехова. Для этого нужно взять Омельник, чтобы лишить ВСУ рокадной трассы, а также постепенно поджимать ВСУ в направлении самого Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-11T19:33
2026-10-11T19:33
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запорожская область
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
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Отвечая на вопрос журналиста о развитии событий на фронте до зимней кампании, собеседник Украина.ру подробно описал планы ВС РФ по ключевым направлениям.Рожин рассказал, что в Запорожской области российские войска будут стремиться к полному занятию Орехова. "Для этого надо взять Омельник, чтобы лишить ВСУ этой рокадной трассы, а также постепенно поджимать позиции врага в направлении самого Запорожья", — пояснил он.По словам военного эксперта, также продолжатся встречные бои на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. "Там противник тоже пытается контратаковать в направлении на Комар", — отметил Рожин.Эксперт подчеркнул, что под Добропольем ВС России будут стремиться к окончательной зачистке от частей ВСУ самого города, а также к полному освобождению Сергеевки и Белозерского. "Тут еще немало работы. Под Дружковкой будем стремиться к ликвидации кармана между Николайпольем и Райским, чтобы обеспечить возможность двигаться к южной части Дружковки", — резюмировал Борис Рожин.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте

19:33 11.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Запорожской области Россия будет стремиться к полному занятию Орехова. Для этого нужно взять Омельник, чтобы лишить ВСУ рокадной трассы, а также постепенно поджимать ВСУ в направлении самого Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос журналиста о развитии событий на фронте до зимней кампании, собеседник Украина.ру подробно описал планы ВС РФ по ключевым направлениям.
Рожин рассказал, что в Запорожской области российские войска будут стремиться к полному занятию Орехова. "Для этого надо взять Омельник, чтобы лишить ВСУ этой рокадной трассы, а также постепенно поджимать позиции врага в направлении самого Запорожья", — пояснил он.
По словам военного эксперта, также продолжатся встречные бои на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. "Там противник тоже пытается контратаковать в направлении на Комар", — отметил Рожин.
Эксперт подчеркнул, что под Добропольем ВС России будут стремиться к окончательной зачистке от частей ВСУ самого города, а также к полному освобождению Сергеевки и Белозерского.
"Тут еще немало работы. Под Дружковкой будем стремиться к ликвидации кармана между Николайпольем и Райским, чтобы обеспечить возможность двигаться к южной части Дружковки", — резюмировал Борис Рожин.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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