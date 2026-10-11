Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о том, как проходит эвакуация мирных жителей в Харьковской области, проводимая Россией, и как зверски при этом действует Украина.
Кроме того, он сообщил о мобилизации женщин, которая готовится на подконтрольной Украине территории, о разделении семей, а также о ежедневных обстрелах и о другом терроре, который устраивают ВСУ в отношении мирных граждан:
00:26 - Мобилизация в Харькове: как ТЦК похищает людей;
04:42 - Продвижение фронта и эвакуация мирных жителей;
07:54 – Травля людей и обстрелы во время эвакуации;
09:42 - Статус внутренне перемещённых лиц на Украине;
12:00 – Как проходит обучение школьников в части Харьковской области, находящейся под контролем ВС РФ;
14:25 – Процесс интеграции территорий после освобождения;
16:17 – Верификация и проблемы пенсионных выплат;
17:53 – О годовщине воссоединения исторических регионов с Россией и мечтах жителей Харьковской области.
ТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_news
ТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVga
Кроме того, он сообщил о мобилизации женщин, которая готовится на подконтрольной Украине территории, о разделении семей, а также о ежедневных обстрелах и о другом терроре, который устраивают ВСУ в отношении мирных граждан:
00:26 - Мобилизация в Харькове: как ТЦК похищает людей;
04:42 - Продвижение фронта и эвакуация мирных жителей;
07:54 – Травля людей и обстрелы во время эвакуации;
09:42 - Статус внутренне перемещённых лиц на Украине;
12:00 – Как проходит обучение школьников в части Харьковской области, находящейся под контролем ВС РФ;
14:25 – Процесс интеграции территорий после освобождения;
16:17 – Верификация и проблемы пенсионных выплат;
17:53 – О годовщине воссоединения исторических регионов с Россией и мечтах жителей Харьковской области.
ТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_news
ТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVga
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