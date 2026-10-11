https://ukraina.ru/20261011/filtratsionnye-lagerya-razdel-semey-i-travlya-chto-ukraina-ustroila-v-kharkovskoy-oblasti---ganchev-1083742082.html

Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев

Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев - 11.10.2026 Украина.ру

Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о том, как проходит эвакуация мирных жителей в... Украина.ру, 11.10.2026

2026-10-11T13:21

2026-10-11T13:21

2026-10-11T13:21

видео

харьковская область

украина

россия

виталий ганчев

украина.ру

вооруженные силы украины

тцк

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о том, как проходит эвакуация мирных жителей в Харьковской области, проводимая Россией, и как зверски при этом действует Украина.Кроме того, он сообщил о мобилизации женщин, которая готовится на подконтрольной Украине территории, о разделении семей, а также о ежедневных обстрелах и о другом терроре, который устраивают ВСУ в отношении мирных граждан:00:26 - Мобилизация в Харькове: как ТЦК похищает людей;04:42 - Продвижение фронта и эвакуация мирных жителей;07:54 – Травля людей и обстрелы во время эвакуации;09:42 - Статус внутренне перемещённых лиц на Украине;12:00 – Как проходит обучение школьников в части Харьковской области, находящейся под контролем ВС РФ;14:25 – Процесс интеграции территорий после освобождения;16:17 – Верификация и проблемы пенсионных выплат;17:53 – О годовщине воссоединения исторических регионов с Россией и мечтах жителей Харьковской области. ТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVga

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